Wie in Russland über Festnahmen bei Demos gegen die Verfassungsreform berichtet wird

Deutsche Medien berichten über Proteste gegen die Verfassungsänderungen in Russland und von ca. einhundert Festnahmen. Was sind die Hintergründe und wie wird in Russland darüber berichtet?

Der Spiegel schreibt unter der Überschrift „Moskau – Mehr als hundert Menschen bei Anti-Kreml-Protest festgenommen“ über die Festnahmen bei den Kundgebungen gegen die Verfassungsänderungen:

„Nach Angaben der Nichtregierungsorganisation OVD-Info nahm die Polizei 103 Kreml-Kritiker im Zentrum Moskaus in Gewahrsam. Auch die russische Nachrichtenagentur Tass berichtete von mehr als hundert Festnahmen. (…) Der Radiosender Echo Moskwy sprach von mehr als tausend Teilnehmern, die durch die Straßen zogen. Auch in St. Petersburg gingen Hunderte auf die Straße.“

RT-Deutsch hat wieder etwas getan, was ich mir auch von deutschen „Qualitätsmedien“ auch wünschen würde: RT hat die Demonstrationen und die Festnahmen live übertragen und RT-Deutsch hat den Livestream verlinkt. So kann sich jeder Leser, beziehungsweise Zuschauer ein eigenes und unkommentiertes Bild von Ereignissen machen. Leider tun westliche Medien so etwas praktisch nie.

In dem Artikel von RT-Deutsch steht ein entscheidender Satz, der im Spiegel fehlt:

„Polizisten erklärten den Demonstranten, dass die Aktion nicht genehmigt sei und riefen sie auf, den Straßenverkehr nicht zu behindern. Da die Demonstranten dieser Aufforderung nicht nachkamen, nahm die Polizei mehrere Dutzend Protestteilnehmer fest.“

Das klingt schon etwas anders, als das, was im Spiegel steht. In Russland werden Demonstranten nicht einfach festgenommen, obwohl der Spiegel diesen Eindruck erweckt, sie werden zuerst mehrmals vorgewarnt, es wird erklärt, gegen welche Bestimmungen sie verstoßen und erst wenn sie die Demonstration trotz Aufforderung der Polizei nicht beenden, greift die Polizei ein. Es gibt da also keinen Unterschied zu dem, was auch in Deutschland passiert, wenn Menschen sich zu einer nicht genehmigten Demonstration versammeln und dabei sogar den Verkehr einer wichtigen Hauptstraße einer Großstadt behindern.

Was in Deutschland nicht berichtet wird

Das Wort „Festnahmen“ klingt dramatisch. Was aber auch RT-Deutsch nicht erwähnt, ist folgendes: In Russland ist die Teilnahme an einer ungenehmigten Demonstration keine Straftat, es ist eine Ordnungswidrigkeit, so wie zum Beispiel Falschparken. Die Leute werden festgenommen, auf eine Polizeiwache gebracht, ihre Personalien werden festgestellt und danach dürfen sie wieder nach Hause. Später setzt ein Gericht den Bußgeldbescheid fest, man kann also vor der Ausstellung des Bußgeldbescheides bei Gericht seine Argumente vorbringen und so versuchen, auf die Höhe des Bußgeldes Einfluss zu nehmen. Erst im Wiederholungsfalle kann eine Ordnungshaft von bis zu 30 Tagen ausgesprochen werden, die aber auch keine Vorstrafe bedeutet, sondern eine Ordnungswidrigkeit bleibt.

Ein weiterer Punkt, den der Spiegel nicht erwähnt, ist der Grund, warum die Demonstration trotz Antrag nicht genehmigt wurde: Aufgrund von Corona sind Großveranstaltungen in Russland derzeit untersagt und aus diesem Grunde wurde die Demonstration nicht genehmigt. Der Spiegel und die anderen „Qualitätsmedien“ in Deutschland sind Vorkämpfer für die Corona-Einschränkungen und wenn sie berichten würden, dass Russland aus diesem Grund eine Demonstration untersagt (was ja auch in Deutschland schon vorgekommen ist und worüber der Spiegel mit Verständnis berichtet hat), könnte der Spiegel-Leser Verständnis für die russische Entscheidung entwickeln. Das will der Spiegel natürlich nicht.

Wie in Russland berichtet wurde

Da die „Qualitätsmedien“ in Deutschland den Eindruck vermitteln, in Russland herrsche strenge Zensur und staatliche Propaganda, die nicht über Unzufriedenheit und Putin-kritische Demonstrationen berichtet, habe ich den Bericht des russischen staatlichen Fernsehens über die Demonstration und die Festnahmen übersetzt, damit sich jeder ein eigenes Bild von der Berichterstattung in Russland machen kann.

Beginn der Übersetzung:

Die Polizei meldet 132 Festnahmen bei ungesetzlicher Aktion in Moskau

Moskauer Polizisten haben am Mittwoch 132 Teilnehmer einer nicht genehmigten Kundgebung der Opposition im Zentrum der Hauptstadt festgenommen. Die Demonstranten wurden zu örtlichen Polizeiwachen gebracht.

Die Frage, ob die Inhaftierten vor Gericht gestellt werden sollen, wird derzeit geklärt. (Anm. d. Übers.: Das bedeutet, dass längst nicht alle Festgenommenen auch einen Bußgeldbescheid, über den ein Gericht entscheidet, erhalten)

Zuvor hatte die Moskauer Stadtregierung den Antrag auf Abhaltung einer Massenveranstaltung abgelehnt.

Trotz des Verbots organisierten die Aktivisten eine nicht genehmigte Veranstaltung, bei der eine Prozession entlang des Strastnyi Boulevard stattfand, wobei die Fahrbahn des Petrowski Boulevard blockiert wurde.

Nach letzten Angaben wurden die letzten Festgenommenen gegen 7.00 Uhr freigelassen.

Nach Angaben der Anwältin Maria Eismont sind alle am Vortag auf Polizeiwachen gebrachten Festgenommenen verpflichtet, sich bei der Polizei zu melden, um einen Bericht über die Beteiligung an der nicht genehmigten Aktion abzugeben, die zu Störungen des Verkehrs geführt hat.

Ende der Übersetzung



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

merken

E-Mail

teilen