Wie ist die Corona-Situation in Russland und welche Einschränkungen wurden beschlossen?

Russland hat nun auch Ausgangsbeschränkungen eingeführt. Da ich in Russland lebe, werde ich hier berichten, welche Maßnahmen die russische Regierung nun eingeführt hat. Sie sind wesentlich strenger, als die Maßnahmen, die in Deutschland gelten.

Russland hat weit weniger Corona-Fälle, als die Länder der EU, aktuell sind 3.548. Das liegt daran, dass Russland fast immer am schnellsten reagiert hat. Russland hat seine Grenze zu China schon Ende Januar geschlossen, als die Epidemie gerade erst losging und noch kein anderes Land an derartige Maßnahmen gedacht hat. Russland hat auch sehr früh angefangen, Menschen, die aus gefährdeten Ländern zurückkehrten, unter häusliche Quarantäne zu stellen. Damit hat Russland sich – im Vergleich zum Beispiel zu Deutschland – fast einen Monat Zeit verschafft. Die Zahl der Corona-Fälle in Russland liegt derzeit etwa so hoch, wie in Deutschland vor drei Wochen. Und Russland gehört zu den Top-3-Ländern der Welt, was die Anzahl der getesteten Personen angeht, es wurden bereits über eine halbe Million Menschen getestet.

Am Mittwoch, dem 25. März, hat Putin in einer Fernsehansprache angekündigt, dass ab dem 28. März in Russland für eine Woche Homeoffice angeordnet ist. Alle, die nicht zur unmittelbaren Versorgung der Bevölkerung nötig sind (Lebensmittelläden, Gesundheitsbereich und so weiter) sollten von zu Hause arbeiten oder die Firmen bei Lohnfortzahlung schließen. Ob das mit der Lohnfortzahlung in Praxis klappt, wird sich zeigen, denn die russischen Kleinunternehmen haben die gleichen Probleme, wie ihre Kollegen in Deutschland. Natürlich wurden auch in Russland Hilfsprogramme beschlossen, die wahrscheinlich – wie in Deutschland auch – kaum alle werden retten können.

Am 26. März wurde mitgeteilt, dass ab Samstag um 0.00 Uhr auch landesweit alle Restaurants, Bars, Kinos, Einkaufszentren und so weiter geschlossen sein müssen.

Am 29. März hat der Moskauer Bürgermeister für Moskau eine Art Ausgangssperre verhängt. Man durfte ab Montag, dem 30. März, dort nur noch aus dem Haus, wenn man entweder zur Arbeit musste (wobei ja für die meisten Menschen ohnehin schon Homeoffice galt). Ansonsten darf man die Wohnung nur verlassen, um zum nächstgelegenen Lebensmittelgeschäft, zur nächstgelegenen Apotheke oder zum Arzt zu gehen. Haustiere darf man nur im Umkreis von 100 Metern um das eigene Haus ausführen.

Einen Tag später haben viele russische Regionen die Moskauer Regelungen übernommen. Auch in St. Petersburg, wo ich wohne, gelten seit Dienstag diese Einschränkungen.

Am heutigen Donnerstag hat Putin erneut eine Fernsehansprache gehalten und die Maßnahmen bis zum 30. April verlängert.

Russland ist – wie Deutschland auch – ein föderaler Bundesstaat, in dem die Bundesländer – in Russland „Region“ oder „Oblast“ genannt – viele Entscheidungen treffen. Daher haben sich noch nicht alle Regionen den Ausgangssperren angeschlossen. Lediglich die von Putin verkündete Pflicht für Homeoffice und die Schließung aller Geschäfte, die nicht zur Versorgung mit lebensnotwendigem, wie Lebensmitteln, nötig sind, gilt landesweit. Über etwaige Ausgangsbeschränkungen entscheiden die Regionen selbständig.

Putin hat das in seiner heutigen Ansprache auch noch einmal unterstrichen. Er hat darauf hingewiesen, dass Russland ein sehr großes Land ist, in dem in Regionen wie Moskau mit seiner Bevölkerungsdichte andere Maßnahmen nötig sind, als in fernöstliche Regionen, wo nur wenige Menschen auf hunderten Quadratkilometern leben. Daher hat er die Gouverneure, also die Regierungschefs der Regionen, aufgerufen, innerhalb einer Woche die für ihre Region passenden Maßnahmen zu erarbeiten und zu implementieren.

Es gibt auch Regionen, die strengere Maßnahmen ergriffen haben, als Moskau. In Tatarstan, einer Region in Zentralrussland, muss man, wenn man sein Haus verlassen will, eine SMS an eine Kurzwahlnummer schicken und bekommt eine Antwort, wann man das Haus verlassen darf. Die Polizei kann dann kontrollieren, ob man sich mit Erlaubnis auf der Straße aufhält.

Die Region „Moskauer Umland“ hat angekündigt, bis nächste Woche eine App zu erarbeiten, mit der diese Dinge etwas bequemer gelöst werden, aber vermutlich wird es ähnlich streng werden, wie in Tatarstan.

Interessant ist, dass es in russischen Geschäften noch immer alles zu kaufen gibt. Die Regale mit Klopapier waren in allen Geschäften, in denen ich in den letzten Tagen gewesen bin, genauso voll, wie die Regale mit Nudeln oder Konserven. Lediglich Schutzmasken und Desinfektionsmittel sind praktisch nicht zu bekommen.

Da deutsche „Qualitätsmedien“ vor kurzem gemeldet haben, Russland würde die Todesopfer der Corona-Epidemie verschweigen, sei der Vollständigkeit halber noch angemerkt, dass es nach offiziellen Angaben in Russland bis heute 30 Corona-Tote gibt.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

merken

E-Mail

teilen