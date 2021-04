CNN-Direktor gesteht vor versteckter Kamera, Geschichten frei erfunden und Propaganda gemacht zu haben

Freie Medien?

Ein CNN-Direktor hat vor versteckter Kamera offen erzählt, wie CNN Biden mit Lügen zum Präsidenten gemacht und wir erfahren auch schon, mit welchem Thema wir nach dem Corona-Zirkus bespaßt werden sollen, schließlich gibt CNN auch die Themen der deutschen "Qualitätsmedien" vor.

Das Project Veritas ist eine Organisation, die Lügen der US-Medien aufdeckt und mit versteckter Kameras filmt, was die Direktoren von US-Medien oder Internetkonzernen erzählen, wenn sie unter sich sind. 2019 hat Project Veritas mit versteckter Kamera aufgenommene Gespräche von Google-Führungskräften veröffentlicht, die offen erzählt haben, mit welchen Mitteln der Konzern, zu dem auch YouTube gehört, eine weitere Präsidentschaft von Trump verhindern und die Öffentlichkeit manipulieren wollte. Der Anti-Spiegel hat damals darüber berichtet, den Artikel finden Sie hier.

Und genau das haben wir danach ja auch erlebt, als YouTube in der heißen Phase des Wahlkampfes alles Kritische über Joe Biden konsequent gelöscht hat.

Nun hat Project Veritas wieder zugeschlagen und mit versteckter Kamera gefilmt, was ein leitende CNN-Mitarbeiter erzählt hat, als er sich unbeobachtet fühlte. Er hat offen zugegeben, dass CNN Propaganda macht, er hat zugegeben, dass der Sender negative Geschichten über Trump frei erfunden und medial aufgeblasen hat, er hat erzählt, wie die Bilder von Joe Biden so ausgewählt wurden, dass der alte und demente Mann möglichst frisch und fit aussieht. Er hat erzählt, dass es bei CNN nicht um Journalismus geht, sondern dass der Chef des Senders die Themen vorgibt, die der Sender zu großen Storys aufbläst. Und wir erfahren auch, dass man bei CNN schon beschlossen hat, mit welchem Thema man die Zuschauer beschäftigen will, wenn der Corona-Zirkus sich dem Ende zuneigt.

Natürlich gibt es darüber keine Berichte in der deutschen „Qualitätsmedien“, schließlich nehmen sie die Themen, die CNN vorgibt, bereitwillig auf, verbreiten sie weiter und erwecken für das deutsche Publikum den Eindruck, CNN wäre ein kritischer, an der Wahrheit interessierter Fernsehsender. Dabei sagen die leitenden Mitarbeiter von CNN, wenn sie unter sich sind, ganz offen, dass CNN seine Geschichten frei erfindet und Propaganda macht, um eine bestimmte politische Richtung zu stärken.

Ich werde die beiden Videos von Project Veritas, in denen die mit versteckter Kamera aufgenommenen Gespräche gezeigt werden, am Ende dieses Artikels verlinken. Da deutsche „Qualitätsmedien“ ihren Leser die Geschichte verheimlichen, will ich aber zuerst aufzeigen, wie das russische Fernsehen darüber berichtet hat. Danach können Sie sich die Videos anschauen und selbst entscheiden, ob das russische Fernsehen korrekt berichtet hat. Dazu habe ich den Bericht des russischen Fernsehens übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Wie Trump geprügelt und Biden aufgebaut wurde: Die schmutzigen Spiele von CNN

Es gibt aufsehenerregende Aufnahmen aus Amerika. Vor versteckter Kamera hat Charlie Chester, technischer Direktor von CNN, offen erzählt, welche Aufgaben der TV-Sender in der US-Präsidentschaftswahl zu erfüllen hatte.

An einem Tisch im Café sitzend zeichnet Chester in ruhigem Ton nicht nur Propaganda, sondern de facto eine politische Geheimoperation nach. Er erzählt, dass eine zweite Amtszeit des früheren Staatsoberhaupt um jeden Preis verhindert werden sollte, indem CNN ihn vor den Wählern in ein extrem negatives Licht gesetzt hat.

Nicht, dass solche Enthüllungen allzu überraschend sind: Schließlich haben alle gesehen, wie Donald Trumps in CNN-Sendungen nicht nur einfach kritisiert wurde, sondern rund um die Uhr unbewiesen für alle Todsünden der Welt verantwortlich gemacht wurde. Doch nun bestätigt die Führung von CNN bereitwillig, dass sie die gezielte Medienkampagne gegen den Ex-Präsidenten sorgfältig geplant und durchgeführt hat.

Er gestand: „Schauen Sie, was wir getan haben! Wir haben Trump gezwungen abzutreten“, sagte Charlie Chester, technischer Direktor von CNN. „Das kann ich mit 100 prozentiger Sicherheit sagen! Und ich glaube zu 100 Prozent, wenn CNN nicht gewesen wäre, ich weiß nicht… Hätten die Menschen gegen Trump gestimmt?“

Zunächst erzählt der technische Direktor von CNN, Charlie Chester, stolz davon, wie es dem TV-Sender gelungen ist, Donald Trump in einem schwierigen Kampf schließlich aus dem Oval Office zu verdrängen. Aber es vergeht keine Minute und er gibt auf den Aufnahmen der versteckten Kamera, als ob er Zweifel am Gesagten ausräumen möchte, eine unglaublich genaue Beschreibung davon ab: „Trumps Hand hat gezittert oder irgendwie so etwas… Da haben wir einen Haufen Mediziner und Experten eingeladen, um eine Story zu erfinden, die voller Spekulationen war, dass Trump neurologische Probleme hat und die Kontrolle verliert“, gab Chester zu. „Das war ungeeignet für… für alles. Wir haben eine Story erschaffen, die es gar nicht gab! Ich denke, das ist Propaganda!“

In dem zehnminütigen Video von Project Veritas beschreibt der CNN-Direktor die gigantischen Bemühungen des Senders, Biden in das beste Licht zu rücken und wie CNN dazu nur Aufnahmen gezeigt hat, auf denen er am besten aussah – zumindest so weit, wie es seine Gesundheit in der Realität zuließ -, auf denen er fröhlich, voller Kraft und immer mit seiner Flieger-Brille zu sehen war. Das Gespräch ist erstaunlich offen. Da kann es nicht überraschen, dass der CNN-Mitarbeiter nicht den Mut hat, öffentlich zuzugeben, was er im kleinen Kreis erzählt hat.

„Sie sind der technische Direktor von CNN“, spricht Project Veritas-Gründer Ben Shapiro Chester an. „Vor der Kamera haben sie erzählt, wie wichtig es war, Trump aus dem Amt zu entfernen, und dass das Ihrer Hände Arbeit war.“

„Ich bin nicht daran interessiert, mit Ihnen zu sprechen“, antwortet Chester. „Sie sind mir zu nahe, halten nicht den Abstand von 6 Fuß ein und tragen keine Maske.“

Jedenfalls bekam der Gründer von Project Veritas keine Antworten auf seine Fragen, auch nicht, nachdem er eine Maske aufgesetzt hat. Dabei sind diese Fragen, sowohl für die Ermittler selbst als auch für die meisten Zuschauer von CNN, längst zu rhetorischen Fragen geworden.

„Was kann daran überraschen? Sind die Republikaner etwa überrascht? Oder wen hat das überrascht?“ fragt Valentin Bogdanov, unser Korrespondent in New York. „Ja, die Demokraten werden sagen: gut gemacht, das habt Ihr richtig gemacht! Und Gott bewahre! Ja, Gott sei Dank ist es gelungen, diesen Trump so auszuknocken! CNN hat einfach nochmal bestätigt, was es ist: Sie nennen sich „Nummer eins in der Welt der Nachrichten“ – nein, sie sind „die Nummer eins“ in der Welt der Propaganda der liberalen Agenda der US-Demokraten.“

CNN, die Quelle der destillierten Wahrheit der Nachrichtenwelt, scheint vergiftet zu sein, und daraus zu trinken ist so gefährlich wie dumm. Mit leichter Hand hat CNN ukrainische Panzer an einem ukrainischen Bahnhof zu einer unwiderlegbaren Tatsache der russischen Aggression im Donbass gemacht. (Anm. d. Übers.: Darüber habe ich berichtet, den Artikel finden Sie hier)

„Warum die Politiker, die die Interessen der Vereinigten Staaten, die Interessen der gesamten westlichen Welt vertreten, nicht zumindest in ihrer eigenen politischen Gemeinschaft offen über diese Sprachrohre lachen“, erklärt Alexander Mikhailov, Politikwissenschaftler und Leiter des Büros für militärpolitische Analysen. „Wissen Sie, es funktioniert so gut, so offen zu lügen…“

Auch die nächsten Pläne von CNN hat Chester schon verraten: Um das Coronavirus vergessen zu machen, will CNN demnächst die ganze Aufmerksamkeit auf ein neues globales Problem konzentrieren, den Klimawandel. Dieser Punkt ist übrigens eines der wichtigsten Themen von Bidens Präsidentschaftsagenda.

Ende der Übersetzung

Nun folgen die beiden Videos, die Project Veritas veröffentlicht hat.

PART 1: CNN Director ADMITS Network Engaged in ‘Propaganda’ to Remove Trump from Presidency

PART 2: CNN Director Reveals That Network Practices ‘Art of Manipulation’ to ‘Change The World’

Wenn Sie sich für mehr Beispiele für freche Verfälschungen der Wahrheit in den „Qualitätsmedien“ interessieren, sollten Sie Beschreibung meines neuen „Spiegleins“ lesen. Das Buch ist eine Sammlung der dreistesten „Ausrutscher“ der „Qualitätsmedien“ im Jahre 2020 und zeigt in komprimierter Form, wie und mit welchen Mitteln die Medien die Öffentlichkeit in Deutschland beeinflussen wollen. Von „Berichterstattung“ kann man da nur schwer sprechen. Über den Link kommen Sie zur Buchbeschreibung.



