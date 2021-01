Das neue „Spieglein“ ist da!

Nun ist endlich soweit: Das neue „Spieglein“, also das Propaganda-Jahrbuch 2020, ist fertig und kann vorbestellt werden!

Das erste „Spieglein“, dass vor einem Jahr erschienen ist, war bei den Lesern so beliebt, dass ich natürlich auch in diesem Jahr ein neues „Spieglein“ geschrieben habe. Für alle, die das Buch nicht kennen: Das „Spieglein“ ist ein ein Anti-Spiegel-Jahrbuch, das die – in meinen Augen – dreistesten Fälle von Propaganda aufzeigt, die ich 2020 in den deutschen „Qualitätsmedien“ gefunden habe. Natürlich erheben die über 40 Kapitel keinen Anspruch auf Vollständigkeit, denn man hätte statt ca. 300 Seiten auch problemlos 3.000 Seiten damit füllen können.

Das Buch zeigt die dreistesten Fälle, die ich 2020 gesehen habe, in denen die Medien mal Tatsachen verdreht, mal entscheidende Informationen weggelassen und mal auch dreist gelogen haben. Wie immer, wenn ich etwas schreibe, ist natürlich alles mit Quellen versehen und jeder kann leicht überprüfen, ob ich die Wahrheit schreibe oder nicht.

Besonders auffällig war in 2020 die Rolle der sozialen Netzwerke, die sich mit Zensurmaßnahmen in den Meinungsdiskurs eingemischt haben. Daher wird es auch dazu eine ganze Reihe von Kapiteln geben, die aufzeigen, was Sie – wenn es nach dem Willen der „Qualitätsmedien“ und der Internetkonzerne ginge – nicht erfahren sollten.

Das Buch könnte auch ein nettes Geschenk für all jene sein, die noch zu den „Tagesschau-Gläubigen“ gehören, denn es ist schwierig bei den vielen in dem Buch aufgelisteten Fällen immer noch an Zufälle zu glauben, wenn man sieht, welche Themen konsequent verschwiegen werden sollten. Meine These, dass Vorwurf „Lückenpresse“ viel schlimmer ist, als „Lügenpresse“, wird einmal mehr bestätigt, denn eine Lüge ist gefährlich, weil der Leser sie erkennen kann, aber wenn er aber von bestimmten Themen gar nichts erfährt, kann er die Manipulation der öffentlichen Meinung gar nicht erkennen.

Natürlich ist es ein Anti-Spiegel-Jahrbuch, das bedeutet, dass es aus Material besteht, über das ich im Laufe des letzten Jahres geschrieben habe. Aber da kaum jemand alle Artikel liest, die ich schreibe, werden auch Stammleser des Anti-Spiegel sicher viel in dem Buch finden, was sie noch nicht gesehen haben. Hinzu kommt, dass auch ich vieles schon wieder vergessen habe, was vor einem Jahr geschehen ist und es war auch für mich, der ich die Texte ja mal selbst geschrieben hat, interessant, mich an vieles noch einmal zu erinnern, was in 2020 geschehen ist. Daher war die Zusammenstellung des Buches auch für mich eine interessante Arbeit.

Wenn Sie sich für das Buch interessieren, klicken Sie einfach auf den Link unter dem Artikel, dann kommen Sie direkt in den Shop meines Verlegers und können es dort vorbestellen. Es wird im Februar lieferbar sein.



