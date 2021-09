Das russische Fernsehen über den „blamierten Biden“

USA

US-Präsident Biden gerät in den USA immer mehr unter Druck. Über vieles, was man in den deutschen Medien nicht erfährt, berichtet das russische Fernsehen zur besten Sendezeit.

Anscheinend wird US-Präsident Biden von seinen eigenen Leuten langsam zum Abschuss freigegeben, denn es werden immer mehr für Biden mindestens sehr peinliche Interna an die Presse durchgestochen. Über das Telefonat zwischen Biden und dem afghanischen Präsidenten Ghani im Juli, aus dem klar hervorgeht, dass Biden und seine Regierung zu dem Zeitpunkt schon wussten, wie die Dinge in Kabul stehen, habe ich schon berichtet, den Artikel finden Sie hier.

Aber das ist nicht alles. Es wurde auch an die US-Presse durchgestochen, dass die USA eine Absprache mit den Taliban hatten, laut dem die Taliban US-Bürgern bei der Evakuierung zu helfen und sie zum Flughafen zu bringen. Dass die USA bei der Rettung ihrer Landsleute vor den Taliban ausgerechnet auf die Gnade und Hilfe eben dieser Taliban angewiesen gewesen sind, ist für die USA mit ihrem Selbstbild ihrer absoluten Überlegenheit eine unvorstellbare Schmach.

Und auch Bidens Redenschreiber scheinen sich gegen ihn gewandt zu haben. Seine neue Rede zu Afghanistan hat zu weiterer Aufregung geführt, denn Biden fabulierte vollkommen weltfremd davon, die Evakuierung sei ein voller Erfolg gewesen, obwohl immer noch tausende US-Bürger in Afghanistan festsitzen. Für die fand er aber keine tröstenden Worte, sondern sagte sinngemäß, sie seien selbst Schuld, schließlich seien sie ja viele Male zur Evakuierung aufgefordert worden und wären dem nicht nachgekommen.

All das wird in Deutschland so nicht berichtet. Daher übersetze ich hier einen Bericht aus den russischen Abendnachrichten vom 1. September.

Beginn der Übersetzung:

Der blamierte Biden tut weiterhin so, als wäre alles in Ordnung

Die amerikanischen Medien haben sich an Bidens Rede an die Nation abgearbeitet. Die New York Post und die Washington Post empörten sich darüber, dass der Präsident verkündete, die Evakuierung sei unglaublich erfolgreich gewesen, und The Hill schimpfte über die afghanische Abteilung des IS: „Wir sind noch nicht fertig mit euch“ Der Zeitung zufolge sind Drohnen das Einzige, womit das Pentagon den Aufständischen jetzt noch drohen kann. Allerdings müssen sie außerhalb der Grenzen Afghanistans gestartet werden, was die Wartungskosten und das Risiko des Abfangens der Drohnen erhöht. Fox News glaubt nicht einmal an Drohnen – der Sender erinnerte mit dem lapidaren Satz „Crisis of Confidence“ an die Anti-Biden-Stimmung in den Umfragen. Aus den USA berichtet unser Korrespondent Valentin Bogdanow.

Der längste Krieg Amerikas hat ein ebenso langwieriges Postskriptum. Mit offensivem Rufen bis hin zu konspirativem Flüstern schien Joe Biden sich in seiner längsten Rede der letzten Tage vor allem selbst davon überzeugen zu wollen, dass der Abzug der USA aus Afghanistan keineswegs eine Katastrophe war, sondern sogar das Gegenteil.

„Der unglaubliche Erfolg dieser Mission ist auf die außergewöhnlichen Fähigkeiten, das Können, den Mut und die Hingabe der amerikanischen Soldaten, Diplomaten und Geheimdienstmitarbeiter zurückzuführen.“, sagte Biden.

In Zukunft werden die Amerikaner solche erfolgreichen Missionen jedoch vermeiden, wenn man Biden glauben darf – die Zeiten haben sich geändert. Die wichtigsten Gegner sind Russland und China, und der wichtigste Feind ist der weltweite Terrorismus. Amerika ist nach den Worten seines Präsidenten bereit, alle Bedrohungen auf einmal anzugehen, aber auf eine andere Art und Weise.

„Die Ära der großen Militäroperationen zum Umbau anderer Länder geht zu Ende. Die Absage an diese Art von groß angelegtem Truppeneinsätzen wird uns im eigenen Land stärker, effektiver und sicherer machen.“, fuhr Biden fort.

Biden hat gesagt, was er gesagt hat. Der Verzicht auf groß angelegte Militäroperationen – also im Stil von Bush Jr. – bedeutet nicht den Verzicht auf kleinere Operationen oder Operationen von Spezialeinheiten mit den Mitteln der CIA. Und niemand hat angekündigt, die Praxis der Farbrevolutionen zu beenden. Auch die Sicherheit der Verbündeten hat niemand garantiert. Selbst Bidens ehemaliger Dolmetscher in Afghanistan wurde im Stich gelassen.

Eine Journalistin fragte Jen Psaki, die Sprecherin des Weißen Hauses, was sie dem Afghanen, der für Biden seinerzeit nicht gedolmetscht, sondern ihn auch gerettet hat, als Biden bei einem Afghanistan-Besuch als Senator in Gefahr geraten ist, was sie ihm nun raten würde. Denn er wurde nicht evakuiert und hat nun Angst um sein Leben.

Psakis Antwort war: „Zunächst würde ich ihm danken, dass er die letzten 20 Jahre für uns gekämpft hat. Wir holen Sie raus.“

Diese Episode wird in dem Buch „Directorate S“ von Steve Coll ausführlich beschrieben. Biden reiste in Begleitung des Militärs und zusammen mit zwei anderen Senatoren durch Afghanistan und hätte damals fast alle umgebracht. Auf dem Weg zum Luftwaffenstützpunkt Bagram verlangte Biden, über die Höhlen von Tora Bora zu fliegen, obwohl seine Begleiter ihn baten, kein Risiko einzugehen. Während eines Empfangs von Hamid Karzai am selben Abend beschwerte er sich dann noch, als der afghanische Präsident sagte, Amerika habe nichts für Afghanistan getan.

Mit Karzais Nachfolger Ashraf Ghani sprach Biden bereits wie mit einem gehorsamen Untergebenen. Zum Beispiel, indem er ihm beibrachte, über seine Erfolge gegen die Taliban einfach zu lügen. Hier sehen Sie Auszüge aus einer Abschrift ihres Telefongesprächs vom 23. Juli, wenige Wochen vor dem Fall von Kabul:

„Ich brauche Ihnen nicht zu sagen, dass in der Welt und in einigen Teilen Afghanistans der Eindruck besteht, dass es mit dem Kampf gegen die Taliban nicht sehr gut läuft. Ob dies nun stimmt oder nicht, es ist notwendig, ein anderes Bild zu zeigen.“, sagte Biden zu Ghani.

Das heißt, Biden war sich der Lage sehr wohl bewusst, was bedeutet, dass das Gerede über den Zusammenbruch der dreihunderttausend Mann starken afghanischen Armee, in die die USA knapp eine Billion Dollar investiert haben, für Washington keine große Überraschung war. Dafür hat Ghani seinen Meister mit seiner Unverfrorenheit überrascht, als er mit einem Hubschrauber voller Geld aus Kabul entkam.

Die Amerikaner mussten eine weitere Demütigung hinnehmen. In den letzten Wochen waren sie in Kabul vollkommen der Gnade der Taliban ausgeliefert, das hat das Außenministerium zugegeben.

Bei den Republikanern gibt es für Joe Biden keine Gnade. Die Tochter von Bidens langjährigem Kumpel John McCain, Meghan McCain, konnte nicht schweigen.

„Der Mann hält im Fernsehen eine Rede und ich erkenne ihn nicht wieder. Gott helfe unserem Land. Gott helfe den Amerikanern, die wir im Stich gelassen haben.“, verkündete sie.

Zu den im Stich Gelassenen gehört auch dieser dreijährige Junge. ABC hat eine Kopie seines Passes erhalten, sein Name und sein Foto sind verständlicherweise unkenntlich gemacht. Das Kind wurde in der Nähe von Sacramento geboren. Die Familie wurde von den Taliban verprügelt, als sie versuchte, zum Flughafen zu gelangen. Die Opfer verstecken sich jetzt bei Bekannten.

Rettung der Flüchtenden ist nun das Problem der Flüchtenden selbst. Der frustrierte Biden wetterte auch gegen die in Kabul Gestrandeten. Der amerikanische Präsident sagte in seiner Rede, seine Landsleute seien 19 Mal gewarnt worden, ihre Koffer zu packen, und sie hätten es bis zum letzten Moment hinausgezögert. Sie hätten zu lange gewartet.

Ende der Übersetzung



