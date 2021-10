Afghanistan

Nachdem die ersten Berichte russischer Medien aus Afghanistan noch vorsichtig hoffnungsvoll waren, die Taliban würden vielleicht kein so radikales Regime wie in den 90ern errichten, klingen die russische Korrespondentenberichte aus Afghanistan nun nicht mehr so optimistisch.

Ich habe mehrere Berichte des russischen Kriegsreporters Evgeni Poddubny aus Afghanistan übersetzt. In seinen ersten Berichten klang er aufgrund der Erklärungen der Taliban, dass die Taliban nicht zu dem Steinzeit-Islamismus zurückkehren würden, den sie dem Land in den 90er Jahren gebracht haben, noch vorsichtig optimistisch. Der aktuelle Bericht von Poddubny aus Afghanistan, den das russische Fernsehen am Sonntag in der Sendung „Nachrichten der Woche“ ausgestrahlt hat, klang nun weit weniger optimistisch. Ich habe den Korrespondentenbericht aus Afghanistan übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Nach der peinlichen Niederlage in Afghanistan hat sich die westliche Koalition unter Führung der USA schändlich aus dem Land zurückgezogen. Die Macht haben die übernommen, die die USA militärisch besiegt haben. Wie ist das Leben in dem Land jetzt? Ein Bericht unseres Korrespondenten Evgeni Poddubny.

Es ist mehr als ein Monat vergangen, seit die Taliban in Afghanistan herrschen. Die Taliban sind jetzt die Polizei, der Geheimdienst und die Armee. Es wurde eine Übergangsregierung gebildet, aber noch arbeitet kein einziges Ministerium normal. Dafür gibt es eine lange Liste von deutlichen Änderungen.

Männern wurde verboten, sich den Bart zu rasieren, sogar Friseurläden wurden geschlossen, und die Afghanen in den Städten haben sich in traditionelle Trachten gekleidet. Auch das, meine kurzen Ärmel, ist jetzt verboten. Am schwierigsten es jedoch für Frauen, insbesondere für städtische und gebildete Frauen, die im republikanischen Afghanistan aufgewachsen sind.

Viele Dinge in Afghanistan werden jetzt mit dem Zusatz „vorübergehend“ versehen. Die Taliban haben bereits die amerikanische Version des Landes eliminiert, aber das Emirat haben sie noch nicht errichtet. Es gibt weder eine Verfassung noch ein Rechtssystem. Verbote und neue Vorschriften treten chaotisch auf und sind oft lokale Initiativen: Was in Kabul noch erlaubt ist, ist in Helminthe oder Kandahar nicht mehr erlaubt. In Kapisa haben sie üppige Hochzeitsfeiern verboten, in der Hauptstadt sind Feiern noch erlaubt. Weiße Turnschuhe dürfen nirgendwo getragen werden, angeblich wegen des zersetzenden Einflusses des Westens. Auch Selfies sind jetzt verboten und Smartphones könnten ebenfalls verboten werden, damit niemand in Versuchung kommt.

Als die politischen Führer der Taliban die Kontrolle über das Land übernahmen, versprachen sie, die Rechte der Frauen in Afghanistan zu respektieren und ihnen Bildung, Arbeit und medizinische Versorgung nicht zu verbieten, aber diese Freiheit währte nur ein paar Wochen.

Fazila arbeitete mehr als 25 Jahre lang im Industrie- und Handelsministerium des Landes und begann ihre Laufbahn unter Najibullah, auch wenn es eine Pause gab, als die Taliban die Macht übernahmen. Dann kamen die Amerikaner und Fazila arbeitete mit westlichen NGOs zusammen und half Frauen im Land bei der Ausbildung in Wirtschaftsfragen, führte Seminare durch und lehrte sie, wie man ein Unternehmen gründet. Sie dachte, es würde immer so bleiben, aber die Amerikaner sind geflohen, und jetzt wissen Fazila und andere wie sie überhaupt nicht, wie sie in Afghanistan überhaupt leben sollen.

„Die Taliban haben uns aufgefordert, zu Hause zu bleiben und nicht zur Arbeit zu gehen, bis sie bekannt geben, was wir dürfen. Was wird mit den Geschäftslizenzen geschehen, wie wird die Ausfuhr von Trockenfrüchten nach Indien dokumentiert? Viele haben nicht das Geld, um ihre Mitarbeiter zu bezahlen. Während die neue Regierung versprochen hat, den Staatsbediensteten etwas zu bezahlen, ist der private Sektor fast völlig ohne Gewinne geblieben. Und viele haben Familie und Kinder. Kein Geld, keine Pläne, kein Vertrauen in die Zukunft. Was ist das für ein Leben?“, beklagt sich Fazila.

Die afghanischen Frauen waren übrigens die wichtigste Gruppe von Protestlern, nachdem die Kämpfer die Kontrolle über Kabul übernommen hatten. Im ganzen Land kam es zu Anti-Taliban-Kundgebungen und die Zahl der Demonstrationen stieg sogar noch an, nachdem einer der Anführer der Anti-Taliban-Miliz zum Aufstand gerufen hat. Doch die Proteste wurden schnell niedergeschlagen – teils nur durch Worte, teils, indem die Taliban in die Luft geschossen haben, und teils, indem Demonstrationen mit Stockschlägen aufgelöst wurden.

Die Aktionen der Taliban-Kämpfer werden von den Männern unterstützt. Westliche Gelder und die Arbeit von NGOs konnten die patriarchalische afghanische Gesellschaft nicht verändern. Und angesichts der anti-amerikanischen Stimmung wird die Selbständigkeit der Frauen von vielen nur als Folge der feindseligen Handlungen der Besatzungsregierung angesehen.

Mushgan Ahmadi wurde unter der ersten Herrschaft der Taliban geboren, sie hat aber keine Erinnerung an ihre mittelalterliche Herrschaft und die Massenhinrichtungen. Sie wuchs im republikanischen Afghanistan auf. Sie zeigt ein Kleid mit einem für hiesige Verhältnisse sehr tiefen Ausschnitt. Sie ist die Besitzerin dieses Ateliers. Bis vor einigen Monaten gab es in der Hauptstadt eine große Nachfrage nach diesen Modellen. Gefragt waren Cocktailkleider und Abendkleider. Jetzt steht die Fabrik still.

„Bevor die Taliban kamen, hatte die Fabrik 30 Beschäftigte. Zwanzig waren im Verkauf tätig, der Rest in der Produktion. Jetzt sitzen sie zu Hause und haben keine Arbeit. Die Taliban sagten uns, wir sollten schließen, aber es klang nur vorübergehend, und sie sagten, dass sie neue Regeln für Frauen verkünden würden, aber sie haben sie noch nicht verkündet“, sagte Mushgan.

Offensichtlich wird Mushgan die Produktion auf Niqabs und Abayas umstellen müssen. Und das ist kaum nach ihrem Geschmack. Sie hat einen Universitätsabschluss, betreibt einen eigenen Blog auf YouTube und versteht nicht, warum sie sich nicht mehr ohne männliche Begleitung auf der Straße zeigen kann.

Shinkai Furzai, eine – vermutlich ehemalige – Reporterin des afghanischen Staatsfernsehens, sagt, dass unmittelbar nach der Flucht der Amerikaner die Hoffnung bestand, dass die neue Übergangsregierung Kompromisse eingehen würde. Doch das Tauwetter war nur von kurzer Dauer.

„Wir dachten, sie hätten sich in 20 Jahren wirklich verändert. Wir dachten, wir dürften arbeiten. Doch als ich den neuen Wachleuten der Taliban meinen Ausweis zeigte, schickten sie mich nach Hause und sagten, sie würden gesondert bekannt geben, wann ich zur Arbeit kommen könne. Und das ist bei allen Frauen aus den Medien der Fall. Die meisten von ihnen versuchen nun, das Land zu verlassen. Es gibt keine Hoffnung für die Zukunft“, meint Shinkai.

Das US-Militär hat Zehntausende von Menschen in Afghanistan im Stich gelassen, die mit der Besatzungsmacht zusammengearbeitet haben. Afghanische Dolmetscher, Logistiker und Techniker wurden verraten. Das Weiße Haus hat auch die Menschen im Stich gelassen, die in Afghanistan die westliche Lebensweise angenommen haben und sich nun einfach nicht mehr anpassen können.

Die Frustration der jungen und gebildeten Menschen wächst auch, weil das Land von einer Wirtschaftskrise verschlungen wird. Selbst in Kabul wurden alle größeren Infrastrukturprojekte, Bauarbeiten und Reparaturen gestoppt.

Dies ist immer noch eine der komfortabelsten und ruhigsten Gegenden Kabuls. Diese Häuser – im Wesentlichen Plattenbauten – wurden hier in den 70er und 80er Jahren von sowjetischen Spezialisten gebaut. Zentralheizung und Kanalisation sind jetzt eine Seltenheit in der afghanischen Hauptstadt. Die Wohnblöcke überstanden den Abzug der sowjetischen Truppen, den Bürgerkrieg Anfang der 90er Jahre und die amerikanische Besatzung. Und jetzt sind das wohl die gefragtesten Gehäuse hier.

Die Amerikaner hatten in dem Land 20 Jahre lang die Illusion eines tief greifenden Wandels geschaffen, aber die Illusion brach zusammen, sobald das letzte NATO-Flugzeug in die Luft flog.

„Jeden Abend, wenn ich ins Bett gehe, denke ich: Wir haben verloren. Warum ist das mit uns geschehen? Wir sind alle tief deprimiert. Sowohl die Frauen als auch die Männer“, sagt Fazila.

Sie weint Tränen der Verärgerung. Aber die Wahrheit ist, dass ihre Tränen hier wohl kaum jemanden berühren werden. Viel häufiger trauern die Opfer der amerikanischen Militärpräsenz. Ihre Zahl war in den letzten 20 Jahren nicht mehr zu zählen.

Ende der Übersetzung



