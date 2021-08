Die Lage in Kabul beruhigt sich offenbar leicht

Afghanistan

Trotz aller schrecklichen Bilder aus Kabul scheint sich die Lage am Tag nach der Machtübernahme durch die Taliban wieder zu beruhigen.

Afghanistan beherrscht auch in Russland die Nachrichten. Über die russischen Meldungen im Einzelnen zu berichten, erübrigt sich jedoch, da die Berichte über das Chaos in Kabul und vor allem die Lage auf dem Flughafen der Stadt allgemein bekannt sind. Die russischen Berichte unterscheiden sich nicht von denen im Westen, allerdings ist die Kritik am Vorgehen des Westens in den russischen Kommentaren natürlich sehr deutlich.

Darüber werde ich aber gesondert berichten. Hier übersetze ich eine Meldung des russischen Fernsehens, aus der hervorgeht, dass sich die Lage in Kabul zu stabilisieren scheint. Die Taliban sind in Russland als Terrororganisation eingestuft und verboten, aber die Realitäten sind, wie sie sind und in Russland macht man sich Gedanken, wie die Beziehungen zu einem von den Taliban regierten Afghanistan in Zukunft sein werden.

In einer Meldung des russischen Fernsehens heißt es dazu:

„Moskau schätzt die Fähigkeit der Taliban ein, Abmachungen einzuhalten. Sie sei höher als die der afghanischen Marionettenregierung, sagte Zamir Kabulov, Sondergesandter des russischen Präsidenten und Leiter der zweiten Asienabteilung des russischen Außenministeriums, dem Fernsehsender Rossiya 24.

Zamir Kabulov stellte fest, dass es eine rhetorische Frage ist, inwieweit man in der Politik auf die Versprechen eines Partners oder Kollegen vertrauen kann. Das russische Außenministerium geht davon aus, dass Vereinbarungen eingehalten werden müssen. Bislang wurden die Vereinbarungen über die Sicherheit der russischen Diplomaten und der russischen Botschaft in Kabul sowie über die Sicherheit der Büros der russischen Verbündeten in Zentralasien erfüllt.

Der russischer Diplomat sagte, dass wir natürlich vertrauensselig sind, aber nicht unbegrenzt. Daher wird Russland die nächsten Schritte der Taliban (die in Russland als terroristische Bewegung verboten sind) genau beobachten.

„Wir werden nicht nach Worten, sondern nach Taten urteilen“, sagte der hochrangige russische Diplomat.“

Nun noch zur Übersetzung einer anderen Meldung des russischen Fernsehens, die man so interpretieren kann, als beruhige sich die Lage in Kabul ein wenig.

Beginn der Übersetzung:

Sie krümmen kein Haar: Die Taliban haben die Bewachung der russischen Botschaft in Kabul übernommen

In Kabul sind derzeit nur die russische und die chinesische Botschaft tätig. Das teilte der russische Botschafter in Afghanistan, Dmitry Schirnow, mit. Ihm zufolge ist die Lage in der Stadt ruhig, obwohl es „Verwirrung“ gibt.

Was das russische diplomatische Personal betrifft, so sagte Schirnow, dass „ihnen kein einziges Haar gekrümmt wird.“ Die russische Botschaft werde von den Taliban bewacht, sagte er dem Fernsehsender Rossiya 24.

„Das afghanische Militär, die afghanischen Nationalen Sicherheitskräfte, die uns bewacht haben, sind weg. Jetzt sind es die Taliban. Sie haben noch einmal bestätigt, dass den russischen Diplomaten kein einziges Haar gekrümmt wird“, sagte der Botschafter.

Mit Blick auf die Situation im ganzen Land sagte er „In der Tat ist die Regierung zusammengebrochen, zusammengebrochen wie ein Kartenhaus. Dieses Machtvakuum, diese Ohnmacht hat in der Stadt ein Chaos verursacht. Bewaffnete Plünderer waren auf den Straßen. Aber man muss verstehen, dass in Afghanistan jeder bewaffnet ist.“

Die Taliban „beginnen, sich in der Stadt niederzulassen, aber im guten Sinne des Wortes“, sagte Schirnow. Sie stellen die öffentliche Ordnung wieder her: In der Nacht zum 16. August verhängten sie eine Ausgangssperre, um Plünderer entgegenzuwirken.

„Heute Morgen wurden keine Schüsse abgefeuert“, so der Diplomat. Er sagte, dass die Schulen, auch die für Mädchen, in der Stadt noch in Betrieb seien.

Zu der Frage, wie Russland in Zukunft einen Dialog mit den Taliban aufbauen wird, sagte Schirnow: „Ich denke, wir werden ihre wirkliche Linie beobachten. Wir wollen ein zivilisiertes Afghanistan, wir wollen, dass es keinen Terrorismus und keine Drogen gibt, und wir wollen, dass die Menschenrechte eingehalten werden (…) Die Taliban haben uns alle entsprechenden Versprechungen gemacht – hoffen wir, dass sie eingehalten werden. Davon wird, denke ich, abhängen, wie unsere Linie sein wird. Wir werden abwarten müssen.“

Unterdessen hat Zamir Kabulov, Leiter der zweiten Asienabteilung des russischen Außenministeriums, erklärt, dass ein Teil des russischen diplomatischen Personals nun doch aus Kabul evakuiert werden soll. Insgesamt halten sich rund hundert russische Diplomaten in der afghanischen Hauptstadt auf.

Zuvor wurde von Zusammenstößen auf dem Flughafen von Kabul berichtet: Menschen, die das Land verlassen wollten, drängten sich auf dem Rollfeld. Das Militär begann, in die Luft zu schießen, um die Menge zu zerstreuen. Es gibt Berichte über Verletzte . Die Flughafenverwaltung teilte mit, dass die zivilen Flüge ausgesetzt wurden.

Ende der Übersetzung

Dass der letzte Absatz über die Lage am Flughafen so knapp ausgefallen ist, bedeutet nicht, dass in Russland nicht über die schrecklichen Bilden berichtet wird, im Gegenteil. Die Bilder vom Kabuler Flughafen beherrschen auch in Russland die Medien. Darüber werde ich in einem gesonderten Artikel über die Lage in Afghanistan und wie die russische Regierung sie einschätzt, berichten.



