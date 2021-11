Ein neues Rechercheseminar steht an

In eigener Sache

Vor einem Jahr habe ich ein Rechercheseminar angeboten, für das es mehr Anmeldungen gegeben hat, als ich Teilnehmer annehmen konnte. Daher werde ich auch in diesem Jahr wieder ein solches Seminar durchführen.

Ich habe im letzten Jahr in einer Tacheles-Sendung gesagt, dass ich mir vorstellen könnte, mal ein Rechercheseminar zu veranstalten. Die Resonanz auf diese Idee war so groß, dass ich zwischen den Feiertagen am Jahresende vier solche Seminare gemacht habe. Ich habe danach darüber berichtet, den Artikel finden Sie hier.

Damals habe ich mich kaum auf die Seminare vorbereitet, das Ganze hat ja sehr spontan stattgefunden. Trotzdem (oder gerade deshalb?) waren die Teilnehmer jedoch alle sehr zufrieden, denn die Seminare, zu denen ich maximal zehn Teilnehmer zugelassen hatte, waren sehr individuell und ich konnte sehr gut auf die Fragen der Gruppen eingehen und wir konnten auch gemeinsam zu Fragen recherchieren, die die Teilnehmer hatten. Dadurch waren die Themenschwerpunkte in jedem der Seminare andere, sie wurden von der Gruppe vorgegeben und nicht von mir.

Ich möchte die Seminare dieses Mal jedoch etwas anders gestalten als vor einem Jahr und mich ein wenig besser vorbereiten. Daher werde ich die Teilnehmer bitten, mir vorher schon Fragen einzusenden, damit ich die Gruppen nach Themen sortieren kann und damit ich mich vorbereiten kann, um anhand der eingereichten Fragen aufzuzeigen, wie ich bei einer Recherche vorgehe.

Zum Ablauf

Die Seminare möchte ich wieder zwischen den Feiertagen in der letzten Woche des Jahres machen, sie werden wieder um 12 Uhr deutscher Zeit beginnen und etwa vier Stunden dauern. Wir werden sie über Zoom machen.

Wer sich bei mir per Mail oder über das Kontaktformular für das Seminar anmeldet, ist mit folgendem einverstanden: Ich werde bei der Einteilung der Gruppen Sammelmails schreiben, das bedeutet, dass Sie zustimmen, dass ich ihre Mail entsprechend verwenden darf und dass die anderen Teilnehmer ihre Mailadresse erfahren.

Die Teilnahme wird 50 Euro kosten, die Sie aber erst bezahlen müssen, wenn wir die Seminareinteilung gemacht haben und Sie das Datum „ihres“ Seminars kennen. Zu dem Seminar werden fünf bis maximal zehn Teilnehmer zugelassen. Wenn es weniger sind, lohnt sich der Aufwand nicht, wenn es mehr sind, kann ich nicht auf individuelle Fragen eingehen, daher diese Beschränkung.

Die Seminare werden zwischen dem 27. bis 30. Dezember stattfinden, ich plane drei oder vier Seminare. Sie sollten sich also nur anmelden, wenn Sie an den Tagen Zeit haben, sollten Sie einen Tag besonders vorziehen oder an einem Tag sicher nicht teilnehmen können, schreiben Sie mir das direkt bei Ihrer Anmeldung.

Ich sammle nun erst einmal die Anmeldungen, wundern Sie sich also nicht, wenn Sie bis zu zwei Wochen lang nichts von mir hören. Ich werde mich gegen Ende November melden und dann beginnen wir per Mail die Vorbesprechungen der Themen und die Einteilung der Seminartage.

Danksagung

Wie immer, wenn ich „In eigener Sache“ schreibe, will ich die Gelegenheit natürlich auch dieses Mal wieder nutzen und allen Lesern danken, die mich mit PayPal-Spenden unterstützen. Ohne Sie könnte ich den Anti-Spiegel nicht betreiben.

Aber wenn Sie nicht spenden können oder wollen, können Sie mich auch noch auf andere Weise unterstützen, damit ich den Anti-Spiegel noch lange betreiben und den Medien den Spiegel vorhalten kann! Insgesamt gibt es vier Möglichkeiten:

Sie können mir eine Spende über PayPal zukommen lassen. Sie können meine Bücher über Putin, über die Ukraine-Krise 2014, das „Spieglein-Propaganda-Jahrbuch“ oder „Abhängig beschäftigt“ kaufen. Sie können über einen Klick auf die Buchtipps auf meiner Seite in den Shop meines Verlegers kommen und dort Bücher bestellen. Das Programm merkt, wenn ein Käufer von meiner Seite in den Shop gekommen ist und ich bekomme dann eine Provision. Über den Shop sind alle Bücher, die es in Deutschland gibt, erhältlich. Sollte das Buch Ihrer Wahl nicht dabei sein, schreiben Sie einfach eine Mail an den Verlag, die nehmen es dann ins Programm auf. Empfehlen Sie den Anti-Spiegel Freunden und Bekannten weiter.

Ich wünsche allen ein schönes Wochenende und

bleiben Sie kritisch!

Thomas Röper



