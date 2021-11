Ein (sarkastisches?) Plädoyer: Ich fordere die sofortige Einführung der 1G-Regelung!

Covid-19

Nachdem bekannt ist, dass Covid-19-Impfungen weder die Verbreitung der Infektion, noch die Erkrankung von Infizierten verhindern, fordere ich zur Eindämmung der Pandemie die Einführung einer strengen 1G-Regelung. Ein (sarkastischer?) Kommentar.

Es ist inzwischen allgemein bekannt, dass die Versprechungen von Regierungen und Impfstoffherstellern, die Einführung der Impfstoffe gegen Covid-19 würde uns unser normales Leben zurückbringen, gelogen waren. Die Impfungen sind bestenfalls in der Lage, die Wahrscheinlichkeit von schweren Krankheitsverläufen zu verringern, mehr aber auch nicht. In Fachkreisen nennt man so etwas „Prophylaxe“, jedoch nicht „Impfung“. Aber sei es drum, es soll es hier nicht um Begriffe gehen.

Zunächst wurde uns gesagt, wenn die Impfstoffe vorhanden seien, würde das normale Leben zurückkehren, denn wenn sich jeder impfen könnte, wäre es mit der Ausbreitung der Pandemie vorbei. Als bekannt wurde, dass auch Geimpfte sich infizieren und das Virus verbreiten können, wurde immer weiter zurückgerudert. Für dieses neue Phänomen, dass sich trotz einer Impfung massenhaft Menschen infizieren und sogar erkranken können, wurde sogar extra ein neues Wort erfunden: „Impfdurchbrüche“

Inzwischen ist das verbreitete Narrativ, dass Geimpfte bestenfalls vor schweren Verläufen der Krankheit geschützt sind, wobei auch Geimpfte mittlerweile auf Intensivstationen zu finden sind. Aktuell meldet das RKI, dass von den über 60-jährigen wegen Covid-19 auf Intensivstationen behandelten Patienten fast die Hälfte vollständig geimpft sind.

Pandemiebekämpfung?

Offiziell soll die Pandemie durch Impfungen bekämpft werden. Um die Verbreitung des Virus einzudämmen, wurden Regeln erfunden. Bekanntlich gibt es die 3G-Regel, bei der Geimpfte, Genesene und Getestete Zugang zu Veranstaltungen, Restaurants und so weiter haben. Wenn sich das Virus trotzdem ausbreitet, wird auf 2G verschärft, es werden also nur noch Geimpfte und Genesene zugelassen, Ungeimpfte werden dabei ausgeschlossen, selbst wenn sie einen negative Test vorweisen, also das Virus garantiert nicht verbreiten können. Auch über 1G wird diskutiert, dann sollen nur noch Geimpfte am normalen Leben teilnehmen dürfen.

Allerdings stellt sich eine Frage: Wie soll das die Pandemie eindämmen, wenn die Geipmften sich trotzdem infizieren, erkranken und das Virus weitergeben können?

Das ist keine rhetorische oder ironisch gemeinte Frage, denn das fast komplett geimpfte und geboosterte Israel bereitet sich gerade auf eine „fünfte Welle“ vor und die Zahl der positiv auf Covid-19 getesteten Menschen steigt dort wieder an. Offensichtlich bringt die Impfung nicht das gewollte Ergebnis.

In Österreich sind 66 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft, trotzdem meldete der ORF, dass 41 Prozent aller in Österreich positiv auf Covid-19 Getesteten vollständig geimpft sind. Selbst wenn das bedeutet, dass Ungeimpfte ein größeres Risiko haben, sich zu infizieren, als Geimpfte, kann man nicht davon sprechen, dass Impfungen die Verbreitung der Infektion verhindern oder auch nur nennenswert eindämmen würden.

Jetzt hat ein Bochumer Arzt sogar gefordert, einen Lockdown für Geimpfte zu verhängen, weil in seiner Praxis 90 Prozent der positiv Getesteten geimpft sind. Er erklärt das damit, dass die Geimpften zu sorglos sind und sich daher vermehrt anstecken. Unabhängig davon, ob seine Erklärung stimmt, bestätigt das: Impfungen stoppen die Verbreitung von Covid-19 nicht.

Überspitzt gesagt sind wir in einer historisch einmaligen Situation: Man kann eine Krankheit, an der man nicht erkrankt ist, an Menschen weitergeben, die gegen die Krankheit geimpft sind. Und die Formulierung, man sei „symptomlos erkrankt“, hätte sich vor 2020 kein Satiriker auszudenken gewagt. Heute ist das allerdings Realität.

Pandemiebekämpfung!

Die Impfungen sind zur Bekämpfung der Pandemie offensichtlich ungeeignet. Daher stelle ich die Frage, was man tatsächlich tun müsste, wenn man die Pandemie ernsthaft bekämpfen möchte.

Die Antwort liegt auf der Hand: 1G!

Allerdings bedeutet mein 1G nicht, dass nur Geimpfte Zugang zu Veranstaltungen und so weiter bekommen, sondern Zugang bekommen nur negativ Getestete. Der Grund liegt auf der Hand: Nur wer einen negativen Test hat, also garantiert nicht infiziert ist, kann das Virus ganz sicher nicht verbreiten. Alle anderen, also auch Geimpfte und Genesene, bekommen nur Zugang, wenn sie einen negativen Test vorweisen können. Wer positiv getestet ist, muss draußen bleiben, egal wie oft er geboostert wurde.

Ich meine es ganz ernst. Wenn die Politik diese Krankheit wirklich bekämpfen wollte, wäre das der einzige Weg, die Verbreitung des Virus möglicherweise einzudämmen. Die Tatsache, dass ausgerechnet nicht Geimpfte, aber negativ Getestete, als erste ausgeschlossen werden, obwohl sie das Virus (das sie ja nicht haben) garantiert nicht weitergeben können, zeigt deutlich, worum es in Wahrheit geht: Es geht darum, die Impfungen (die die Verbreitung des Virus nicht aufhalten) durchzusetzen.

Impft Euch ins Knie!

Dass es bei dem Pandemie-Theater nur darum geht, die Impfungen durchzusetzen, ist offensichtlich und wahrscheinlich nur noch für jene etwas Neues, deren politisches Interesse sich auf täglich 15 Minuten Tagesschau beschränkt. Dass es nur um die Durchsetzung der mRNA-Impfungen von BionTech/Pfizer geht, hat mir meine Arbeit an meinem neuen Buch bestätigt. Wenn das Buch Anfang Januar in den Handel kommt, können Sie nachprüfen, ob Sie meine These nachvollziehen können. Worum es in dem Buch geht, können Sie es in zwei Artikeln nachlesen. Da sie aufeinander aufbauen, lesen Sie bitte zuerst diesen und dann diesen.

Dieser Kommentar von mir ist zwar durchaus sarkastisch gemeint, enthält aber einen wahren Kern: Die Impfungen können die Verbreitung von Covid-19 nachweislich nicht verhindern, trotzdem werden sie mit brachialer Gewalt durchgesetzt und eine Impfpflicht in Deutschland ist nur noch eine Frage der Zeit. Dass sie kommt, ist in meinen Augen sicher, die Frage ist nur noch, wann sie eingeführt wird.

Wenn man Covid-19 für gefährlich hält, gibt es in meinen Augen nur eine Lösung: Man muss alle Menschen täglich testen und alle isolieren, die einen positiven Test haben, egal, ob sie geimpft, genesen oder nichts von beidem sind. Nur noch negativ Getestete dürfen am Leben teilnehmen. Und wer Angst vor der Krankheit hat, der darf sich gerne impfen und boostern bis die Wand wackelt, aber da auch Geimpfte erkranken und die Krankheit verbreiten können, gibt es keinen plausiblen Grund, sie ungetestet frei herumlaufen zu lassen. Ich wiederhole: Das ist die logische Folge, wenn man Covid-19 tatsächlich für so gefährlich hält.

Ich plädiere ausdrücklich nicht für diese Maßnahme, weil ich Covid-19 nicht für die Seuche halte, an der die Welt untergeht. Die Krankheit existiert und es sterben Menschen daran, aber eben nicht so viele, dass die Kollateralschäden der Corona-Maßnahmen gerechtfertigt wären. Dass die Corona-Maßnahmen mittlerweile weltweit mehr Opfer fordern, als Covid-19 selbst, habe ich hier auf Basis der offiziellen Zahlen ausgeführt.

Wenn man es mit der Bekämpfung der Pandemie tatsächlich ernst meinen würde, wäre die 1G-Regelung, nach der nur negativ Getestete sich frei bewegen dürfen, der einzige Weg, der die Verbreitung von Covid-19 eindämmen könnte. Die Tatsache, dass die Politik genau das Gegenteil tut und bei erhöhter Inzidenz als erstes negativ Getestete aus dem öffentlichen Leben aussperrt, weil sie nicht geimpft sind, zeigt, dass es nicht darum geht, die Pandemie zu bekämpfen.

Es geht offensichtlich um etwas anderes.



