Erdogan besucht Putin: Eine Analyse der komplizierten russisch-türkischen Beziehungen

Weitgehend unbemerkt von den westlichen Medien hat der türkische Präsident Erdogan letzte Woche den russischen Präsidenten Putin getroffen. Das ist eine gute Gelegenheit, sich die komplizierten russisch-türkischen Beziehungen einmal genauer anzuschauen.

Geopolitik ist eine komplizierte und komplexe Thematik. Das gilt vor allem für die Beziehungen zwischen Putin und Erdogan, denn in vielem haben die beiden Staaten vollkommen gegensätzliche Interessen, auf anderen Gebieten wieder arbeiten sie hervorragend und vertrauensvoll zusammen. Wie das gehen kann, muss sich gerade das westliche Publikum fragen, das in Sachen Geopolitik von seinen Medien immer nur schwarz-weiße Darstellungen bekommt, in denen andere Länder entweder als gute Freunde oder als Bedrohungen für was auch immer dargestellt werden.

Das russische Fernsehen hat in seinem wöchentlichen Nachrichtenrückblick am Sonntag eine sehr interessante und in meinen Augen sehr treffende Analyse der Beziehungen der beiden Länder und ihrer Präsidenten gebracht, die ich übersetzt habe. Wer sich für weitere Details interessiert, dem empfehle ich auch diesen älteren Artikel von mir zu dem Thema, in dem Sie sicher viel erfahren werden, was Sie in westlichen Medien nicht erfahren haben.

Beginn der Übersetzung:

Es war ein wichtiges Treffen zwischen Putin und Erdogan in Sotschi. Wie der russische Staatschef treffend formulierte, „kann man am Telefon nicht über alles reden“. Ja, der türkische Präsident ist ein schwieriger Partner und ein harter Verhandlungspartner. Ja, die russisch-türkischen Beziehungen waren schon immer wechselhaft, mit einem Dutzend russisch-türkischer Kriege, unglücklichen Zwischenfällen und sogar der Tragödie des abgeschossenen russischen Flugzeugs, wofür sich Erdogan nach einem siebenmonatigen kalten Krieg zwischen unseren Ländern bei Putin entschuldigen musste. Ja, Erdogan erkennt die Krim nicht als russisch an und er hat bei der lächerlichen „Krim-Plattform“ mitgemacht. Ja, Erdogan beliefert Selensky mit Bayraktar-Kampfdrohnen. Ja, wir haben es mit der Türkei in Libyen schwer und auch fast jeden Tag in Syrien. Aber das ist alles, wie man so sagt, nur die eine Waagschale. Aber in der anderen….

Da ist die Blue-Stream-Gaspipeline zwischen Russland und der Türkei, die durch das Schwarze Meer verläuft und bereits in Betrieb ist. Und die neue Turk-Stream-Pipeline, die Gas nach Ungarn und Kroatien transportiert, ist voll ausgelastet. So weitsichtig waren Putin und Erdogan, als der russische Präsident Ende 2016 die Türkei besuchte und sie sich auf Turk Stream geeinigt haben. Im Vergleich zur Gashysterie in der EU ist die Türkei nun sehr entspannt. Hinzu kommt der Bau des ersten türkischen Kernkraftwerks, des Projekts Akkuyu, das Russland baut. Die Staats- und Regierungschefs unserer Länder planen, den ersten Block bereits im nächsten Jahr zu starten. Und dann wird klar, wie stabil die Energieversorgung in der Türkei wird, alleine schon im Vergleich zu Deutschland mit all seinen grünen Übertreibungen. Akkuyu wird 10 Prozent des Stromverbrauchs der Türkei erzeugen. Der Vertrag mit Rosatom hat ein Volumen von 20 Milliarden Dollar. Und auf lange Sicht kann es um zwei weitere Kernkraftwerke für die Türkei gehen. Standorte werden bereits gesucht.

Bei dem Treffen in Sotschi wies Putin auf die russischen Touristenströme in die Türkei hin, die nun wieder wachsen: „Im Jahr 2019 besuchten 6,8 Millionen russische Touristen die Türkei, im Jahr 2020 nur noch 1,5 Millionen. Diese Situation korrigiert sich nun allmählich: 2,5 Millionen russische Touristen waren in den ersten neun Monaten dieses Jahres in der Türkei“, sagte das russische Staatsoberhaupt.

Erdogan bedankte sich ohne Umschweife bei Putin: „Ich möchte mich vor allem im Bereich des Tourismus bedanken, in dem Sie unser Land ebenfalls unterstützt haben. Wir sind auch dankbar dafür, dass russische Bürger es vorgezogen haben, in dieser Zeit in unserem Land Urlaub zu machen“. Auch hier gibt es ein Pluszeichen in den Beziehungen.

Hinzu kommen die russischen S-400 Luftabwehrsysteme, die bereits in der Türkei im Einsatz sind, und Erdogan will nach eigenen Angaben weitere S-400 aus Russland kaufen. Trotz des Widerstands der USA.

Übrigens wurde mit der Türkei auch eine positive Bilanz bei der Normalisierung der Lage in Berg-Karabach gezogen. Das ist sehr viel wert. Natürlich sind der Presse nicht alle Einzelheiten der aktuellen Gespräche zwischen Putin und Erdogan in Sotschi bekannt. Bekannt ist aber, dass Erdogan Putin als Partner, als Verhandlungspartner und als Mensch ziemlich imponiert. Mit ihm umzugehen ist schwierig und leicht zugleich. Schwierig, weil Erdogan die Interessen der Türkei immer konsequent und entschlossen verteidigt. Und leicht deshalb, weil Erdogan für Putin deshalb berechenbar ist. Und, was am wichtigsten ist, Erdogan hält sein Wort. So charakterisierte Putin Erdogan in seiner Pressekonferenz Ende letzten Jahres: „Wir sind derzeit in bestimmten Fragen mit Präsident Erdogan uneins. Vielleicht sind wir manchmal auch gegenteiliger Ansichten. Aber er ist ein Mann, der sein Wort hält, eben ein Mann. Er wedelt nicht mit dem Schwanz. Wenn er der Meinung ist, dass es für sein Land von Vorteil ist, geht er bis zum Letzten. Das ist ein Element der Vorhersehbarkeit, das sehr wichtig ist, um zu verstehen, mit wem man es zu tun hat.“

Nach dieser Beschreibung ist es besonders wertvoll, Erdogans Einschätzung der jüngsten Verhandlungen in Sotschi zu hören: „Wir haben gesehen, dass bei diesem bilateralen Treffen in fast allen Fragen Einigkeit herrschte. Natürlich ist das ein erfreulicher Teil der Arbeit. Zum Abschluss unseres Treffens bat ich darum, dass Herr Putin uns so bald wie möglich einen Gegenbesuch abstattet. Er reagierte positiv. Und ich sagte: „Lassen Sie uns noch in diesem Jahr in der Türkei ein hochrangiges Treffen des Strategischen Rates abhalten“. Er hat auch eine positive Antwort gegeben.“

Also „Einigkeit in fast allen Fragen“. So sagte es Erdogan kurz nach den Gesprächen auf dem Rückflug von Sotschi vor Journalisten im Flugzeug. Hervorragend. Eine Einigung über Syrien wäre von grundlegender Bedeutung. Wenn wir uns erinnern, bezeichnete Putin bei seinem jüngsten Treffen mit dem syrischen Präsidenten Assad die illegale Präsenz ausländischer Truppen in Syrien als das wichtigste Problem des Landes. Putin setzte das Thema mit Erdogan fort, der bekräftigte, dass „die Amerikaner früher oder später Syrien verlassen und das Land dem syrischen Volk überlassen müssen“.

Dafür gibt es Applaus. Erdogan ist in Syrien nicht mit der US-Politik einverstanden. Joe Biden spürt den türkischen Affront und ist nicht bereit, Erdogan zu empfangen – er ist nur bereit, ihn kurz zu treffen, vielleicht am Rande des G20-Gipfels in Rom Ende Oktober. Und auch das ist noch unbestätigt. Unter diesen Umständen ist Russland ein sehr viel attraktiverer Partner für Erdogan.

Um auf Syrien zurückzukommen: Die Türkei hat sich verpflichtet, die Terroristen aus der Deeskalationszone in Idlib zu vertreiben. Bislang ist der Türkei das nicht gelungen. Vielleicht sollte sie wenigstens nicht stören? Vielen Beobachtern ist jedenfalls aufgefallen, dass sich die türkische Armee unmittelbar nach dem Ende der Sotschi-Gespräche aus Idlib zurückzuziehen begann.

Dmitri Peskow, der Pressesprecher des russischen Präsidenten und anerkannter Türkei-Kenner, äußerte sich vorsichtig, aber auch verständlich zu dem Thema: „Hier kann ich leider nicht ins Detail gehen, ich habe nicht alle Informationen. Aber das Thema wurde tatsächlich diskutiert. Das Bekenntnis zu früheren Vereinbarungen wurde bekräftigt und es wurde betont, dass diese umgesetzt werden müssen, um die terroristischen Elemente, die sich dort noch aufhalten und die eine Bedrohung darstellen und aggressive Angriffe auf die syrische Armee durchführen können, aus Idlib zu vertreiben.“

Es sieht also so aus, als ob wir das syrische Idlib nun genauer beobachten sollten. Die Provinz wird früher oder später von den Terroristen gesäubert werden und die Türken werden mit Damaskus auch die Rechtsgrundlage und den Umfang ihrer Präsenz in Syrien festlegen müssen. Die Syrer werden wieder die die ungeteilten Herren ihres multi-ethnischen, säkularen und freundlichen Landes sein.

Ende der Übersetzung



