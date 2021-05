Kommentare beim und E-Mails an den Anti-Spiegel

In eigener Sache

Der Anti-Spiegel wächst gerade stark und damit auch die Zahl der Mails an mich und die Zahl der Kommentare unter den Artikeln. Daher muss ich dazu mal ein paar generelle Dinge sagen.

Wie den meisten Lesern bekannt ist, betreibe ich den Anti-Spiegel im Ein-Mann-Betrieb. Ich schreibe alle Artikel selbst und lasse auch praktisch keine Gastartikel zu. Ich veröffentliche pro Jahr etwa 1.000 Artikel und nur ganz selten ist auch ein Gastartikel darunter, die letzten beiden Gastartikel gab es hier Anfang 2020. Zu jedem Artikel muss ich recherchieren. Und da ich auch am Wochenende schreibe und es fast keine Tage gibt, an denen ich nichts veröffentliche, kann man sich vorstellen, dass der Zeitaufwand riesig ist.

Ich habe das Glück, dass das mein Hobby ist, ich es also nicht als Arbeit empfinde, wenn ich zehn und mehr Stunden pro Tag vor dem Computer sitze und zu geopolitischen Themen recherchiere und schreibe. Ich habe das seltene Glück, dass ich mein Hobby zu meinem Beruf machen konnte. Daher danke ich an dieser Stelle allen Lesern dafür, dass Sie meine Artikel interessant finden und so zahlreich lesen.

Natürlich bekomme ich sehr viele E-Mails und es sind längst viel zu viele geworden, um alle zu beantworten. Ich beantworte in der Regel nur noch Mails, wenn darin eine konkrete Frage gestellt wird, die sich mit einem Satz (oder einem Link) beantworten lässt. Für mehr habe ich schlicht nicht die Zeit, dafür bitte ich um Verständnis. Und ich bitte um Verständnis dafür, dass ich meine Antworten ohne Anrede schreibe, auch das spart Zeit und soll keine Unhöflichkeit sein.

Ich lese jedoch alle Mails und freue mich über das viele Lob und die vielen Danksagungen. Ich freue mich auch über konstruktive Kritik, nur dadurch wird man besser. Ich bekomme jedoch oft sehr lange Mails mit Hinweisen, die vielleicht sogar interessant sind, aber dann nicht einmal eine Quelle enthalten, sodass ich den Hinweisen nicht nachgehen kann. Daher eine wichtige Bitte: Wenn Sie mich auf etwas hinweisen möchten, fassen Sie es möglichst knapp zusammen und geben Sie die Quelle an.

Nun noch ein Wort zu den Kommentaren unter den Artikeln. Inzwischen werden wirklich viele Kommentare zu meinen Artikeln geschrieben und die auch nur grob zu überfliegen, nimmt jeden Tag viel Zeit in Anspruch. Danke an die Kommentatoren, dass ich nur selten eingreifen muss, denn der Umgangston untereinander ist fast immer sachlich. Aber ich schaffe es zeitlich nicht mehr, selbst in den Kommentaren auf Fragen zu antworten, was ich bisher noch manchmal getan habe. Das wird nun gegen Null gehen, die Zeit habe ich nicht mehr, denn alleine eine Seite zu managen, die inzwischen über 700.000 Aufrufe pro Monat hat, ist sehr zeitintensiv. Und ein wenig Privatleben will ich ja auch noch haben.

Dazu noch eine Kleinigkeit: Ich verstehe es, wenn Leser, die nach Petersburg kommen, unglaublich gerne mal einen Kaffee mit mir trinken oder dass andere Leser gerne mal mit mir telefonieren wollen. Aber das geht zeitlich nicht, wann soll ich dann noch recherchieren und schreiben? Einige wenige Leser habe ich mal getroffen, weil „es gerade gepasst“ hat, aber das waren Ausnahmen, die man an einer Hand abzählen kann (aber es waren jedes Mal sehr nette und interessante Gespräche!).

All das wollte ich mal loswerden, denn inzwischen sind auch viele „alte Stammleser“ davon betroffen, dass ich ihnen nicht mehr antworte, weil es zeitlich einfach nicht mehr geht. Das ist keine Arroganz und keine Unhöflichkeit, das Problem ist schlicht, dass der Tag nur 24 Stunden hat.

Zum Schluss möchte ich noch vor allem den Lesern danken, die mich über PayPal-Spenden unterstützen! Sie sind es, die meine Arbeit mit ihren Spenden erst möglich machen. Ohne Sie würde es den Anti-Spiegel nicht geben!

Aber wenn Sie nicht spenden können oder wollen, können Sie mich auch noch auf andere Weise unterstützen, damit ich den Anti-Spiegel noch lange betreiben und den Medien den Spiegel vorhalten kann! Insgesamt gibt es vier Möglichkeiten:

Sie können mir eine Spende über PayPal zukommen lassen. Sie können meine Bücher über Putin, über die Ukraine-Krise 2014, das „Spieglein-Propaganda-Jahrbuch“ oder mein nächste Woche erscheinendes Buch „ABHÄNGIG BESCHÄFTIGT“ kaufen, auf dessen Erscheinen ich mich besonders freue. Sie können über einen Klick auf die Buchtipps auf meiner Seite in den Shop meines Verlegers kommen und dort Bücher bestellen. Das Programm merkt, wenn ein Käufer von meiner Seite in den Shop gekommen ist und ich bekomme dann eine Provision. Über den Shop sind alle Bücher, die es in Deutschland gibt, erhältlich. Sollte das Buch Ihrer Wahl nicht dabei sein, schreiben Sie einfach eine Mail an den Verlag, die nehmen es dann ins Programm auf. Empfehlen Sie den Anti-Spiegel Freunden und Bekannten weiter.

Ich wünsche allen eine schönes Wochenende und schauen Sie auch am Wochenende mal hier vorbei, denn zum Thema Ryanair-Landung in Minsk ist bei mir noch einiges „liegen geblieben“, worüber ich am Wochenende schreiben werde.

bleiben Sie kritisch!

Thomas Röper



