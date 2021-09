Migration und Flüchtlinge

Die EU fordert andere Länder auf, Flüchtlinge aus Afghanistan und anderen Ländern aufzunehmen, in denen der Westen Krieg geführt hat. Dem hat der russische Außenminister Lawrow nun eine deutliche Absage erteilt, weil andere Staaten nicht die Suppe auslöffeln wollen, die sich der Westen mit seinen Kriegen eingebrockt hat.

Der Westen hat nach dem Afghanistan-Fiasko die Nachbarländer Afghanistans aufgefordert, afghanische Flüchtlinge aufzunehmen. Davon sind diese Staaten gar nicht begeistert und haben ihre Grenzen so weit wie möglich geschlossen. Man ist dort nicht bereit, die Folgen der westlichen Politik und der Kriege des Westens zu tragen. Weil viele GUS-Staaten direkt davon betroffen sind, wurde das Thema auch bei dem Treffen der Außenminister der GUS-Staaten besprochen, das derzeit stattfindet.

Nach dem Treffen hat sich der russische Außenminister Lawrow vor Journalisten dazu geäußert und seine Aussagen decken sich mit dem, was auch die Präsidenten Putin und Lukaschenko vor einigen Tagen auf einer gemeinsamen Pressekonferenz gesagt haben. Ich habe den Artikel des russischen Fernsehens über Lawrows Äußerungen übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Lawrow: Die Menschen fliehen aus den Ländern, die der Westen mit Demokratie beglücken wollte

Sergej Lawrow hat erklärt, dass Russland keinen Teil der Verantwortung für die vom Westen verursachte Migrationskrise übernehmen wird. Dem Minister zufolge sind die Probleme der illegalen Migration entstanden, nachdem die NATO Libyen bombardiert hat und die Migranten über die Grenzen nach Norden geströmt sind.

„Die Europäische Union hat erkannt, dass die Last zu schwer für sie ist, und begonnen, alle anderen aufzufordern, die Verantwortung für das Schicksal dieser Migranten aufzuteilen. Wir werden nicht die Verantwortung für etwas mittragen, das wir nicht nur nicht unterstützt, sondern sogar verurteilt haben“, sagte Lawrow.

Nach Ansicht des Diplomaten hat der Westen Libyen von einem stabilen und sozial prosperierenden Land in ein „schwarzes Loch“ verwandelt.

„Deshalb muss der Westen verstehen, dass, wenn er mit Abenteuern wie im Irak und in Libyen weitermacht, wenn er mit diesen Aktionen weitermacht, die nach 20 Jahren NATO-Präsenz in Afghanistan zu nichts Gutem geführt haben, dann werden die Menschen wahrscheinlich aus den Ländern fliehen, die der Westen mit seiner demokratischen Mission beglücken wollte“, so der Minister weiter.

Lawrow erklärte, Moskau sei bereit, mit der NATO zu sprechen, aber auf professionelle Weise und nicht in einem halbhysterischen Ton. Dabei, so Lawrow, lehne die NATO einen Dialog mit Russland auf militärischer Linie kategorisch ab.

„Sie lehnen generell einen Dialog über die militärische Linie, der nach den Ereignissen in der Ukraine und auf der Krim als sogenannte Strafe unterbrochen wurde, kategorisch ab. Wir sind bereit, zu reden, aber professionell und nicht in so emotionalen, halb-hysterischen Tönen“, erklärte Lawrow nach dem GUS-Außenministerrat vor Reportern.

Ende der Übersetzung



