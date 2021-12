Leserfragen: Wurden in Russland medizinische Zwangsuntersuchungen für Ausländer eingeführt?

Leben in Russland

Deutsche Medien melden, dass Russland regelmäßige medizinische Zwangsuntersuchungen für Ausländer eingeführt hat und dass die Bundesregierung deswegen besorgt ist. Was ist passiert?

Es gibt immer wieder Meldungen, die mich ehrlich verwundern. Dazu gehört die Meldung, dass die Bundesregierung besorgt ist wegen der – in der deutschen Presse – sogenannten medizinischen „Zwangsuntersuchungen“ für Ausländer in Russland. Woher diese Sorge? Immerhin ist das keineswegs neu. Also will ich es der Reihe nach erklären.

Ausländer in Russland

Wer als Ausländer in Russland eine Aufenthaltsgenehmigung erhalten möchte, muss einige Papiere vorlegen. Dazu gehört ein Sprachtest genauso, wie eine medizinische Untersuchung. Das war schon immer so und ist nicht neu, ich habe diese Untersuchung schon oft gemacht. Der Grund ist, dass Russland Ausländer auf gefährliche Infektionskrankheiten wie HIV, Syphilis und Tuberkulose untersucht. Das ist in Russland normal und man muss diese Untersuchung bei der Beantragung und alle drei bis fünf Jahre bei der Verlängerung der Aufenthaltsgenehmigung vorlegen. Man kann das gut oder schlecht finden, aber so ist die Rechtslage in Russland schon seit sehr langer Zeit.

Dass ich mich diesen Untersuchungen regelmäßig unterziehen muss, habe ich übrigens Mitte November im Zusammenhang mit einem Erlebnisbericht über Corona in Russland nebenbei erwähnt:

„Ich habe vor einigen Tagen zum ersten Mal einen PCR-Test gemacht. Der Grund war, dass ich als Ausländer in Russland alle paar Jahre einen Gesundheitsnachweis bringen muss, der zeigt, dass ich kein AIDS, TBC oder ähnliches habe. Und bei der Gelegenheit wurde auch ein PCR-Test gemacht.“

Diese regelmäßigen medizinischen Untersuchungen sind also wirklich keine neue russische Erfindung, die Regelung gilt schon lange.

Bisherige Ausnahmen

Es gibt in Russland allerdings verschiedene Arten von Aufenthaltsgenehmigungen. Für die normale Aufenthaltsgenehmigung gilt das, was ich geschrieben habe. Für Menschen, die mit einer Arbeitserlaubnis nach Russland kommen, galt das bisher nicht.

Und auch bei den Arbeitserlaubnissen gibt es in Russland verschiedene Arten. Da wäre zunächst das sogenannte „Patent“, das Arbeitsmigranten aus ehemaligen Sowjetrepubliken beantragen können. Das ist eine vereinfachte Form der Arbeitserlaubnis, die eine Bearbeitungsgebühr kostet und alle drei Monate verlängert werden muss. Damit kann man jede Arbeit annehmen, sie ist nicht an einen Arbeitgeber oder einen bestimmten Beruf gebunden.

Die zweite Form der Arbeitserlaubnis gilt für Ausländer aus dem Rest der Welt, also auch für Europäer. Die brauchen einen Arbeitgeber, der den Behörden bestätigt, dass er einen Spezialisten aus dem Ausland braucht, weil er in Russland keinen solchen Spezialisten finden kann. Damit ist man also an einen konkreten Arbeitgeber gebunden. Für diese Arbeitserlaubnisse gibt es auch Bestimmungen über Mindestgehalt, weil es ja um besonders hochqualifizierte Spezialisten geht. Eine ähnliche Regelung gibt es übrigens auch in Deutschland für hochqualifizierte ausländische Arbeitsmigranten bestimmter Berufsgruppen.

Die neue Regelung in Russland

Nun wurde in Russland eingeführt, dass auch Ausländer mit einer Arbeitserlaubnis den medizinischen Test vorlegen müssen. Das war deutschen Medien viele Schlagzeilen wert und hat die Bundesregierung dazu gebracht, ihre Besorgnis deswegen auszudrücken, wobei ich nicht verstehen kann, warum. Wenn die Bundesregierung solche medizinischen Untersuchungen für Ausländer besorgniserregend findet, warum war sie dann vorher nicht besorgt?

Der Protest gegen die neue Regelung kommt von den Verbänden ausländischer Firmen in Russland, zum Beispiel von der deutschen Auslandshandelskammer (AHK). Das ist verständlich, denn für die ausländischen Manager, die in Russland arbeiten, bedeutet die Regelung, dass sie einmal im Jahr zum Arzt müssen, um sich untersuchen zu lassen. Das mag man als nervig empfinden, aber in der Praxis ist das eine schnell abgehandelte Prozedur, wie ich gleich aufzeigen werde.

Die deutschen Medienberichte

In deutschen Medienberichten wie beim Spiegel klingen die Pflichtuntersuchungen dramatisch:

„Das Gesetz schreibt demnach ab dem kommenden Frühjahr regelmäßige aufwendige medizinische Checks vor. Dazu zählen neben einer Blutentnahme auch Röntgenuntersuchungen oder CT-Aufnahmen. (…) Ausländer müssen sich dem Gesetz zufolge etwa auf Tuberkulose, Drogenkonsum, Syphilis und HIV untersuchen lassen. Die Ergebnisse der Untersuchung müssen der AHK zufolge der russischen Migrationsbehörde übermittelt werden. Verpflichtend sind demnach auch Fingerabdrücke. Wer sich weigere, riskiere den Entzug seiner Arbeitserlaubnis.“

Und auch über den Unmut der AHK berichtet der Spiegel ausführlich:

„Die neue Regelung sorgt für Empörung. Die Deutsch-Russische Auslandshandelskammer (AHK) hat vor Konsequenzen für die russische Wirtschaft gewarnt, sollte die neue Regelung tatsächlich konsequent umgesetzt werden. Wenn Wirtschaftsvertreter betroffen sein sollten, bestehe die Gefahr, »dass sich für Russland wichtige ausländische Manager im großen Stil von Russland abwenden«. Die Kammer hatte im Dezember in einem Brief die russische Regierung aufgefordert, das Gesetz abzuschwächen.“

Die medizinischen Untersuchungen

In der Praxis kann man das in einer Privatklinik machen, wo man einen Termin macht und die Untersuchungen nach zehn Minuten hinter sich hat. Dabei wird einmal Blut abgenommen und es wird eine sogenannte Durchleuchtung oder Fluoroskopie der Lunge gemacht, um Tuberkulose zu erkennen. Eine Fluoroskopie ist keine klassische Röntgenuntersuchung, die Strahlenbelastung ist weitaus geringer, weil das technisch ein anderes Verfahren ist. Der Vorgang dauert nur eine Sekunde. Wie der Spiegel darauf kommt, das „aufwendige medizinische Checks“ zu nennen, weiß ich nicht.

Dass Wirtschaftsverbände gegen jede zusätzliche Bürokratiemaßnahme protestieren, ist kein Wunder, das ist ihr Job. Ob der Aufwand, den eine einmal im Jahr durchgeführte medizinische Untersuchung, die man in zehn Minuten absolviert hat, allerdings dafür sorgen wird, „dass sich für Russland wichtige ausländische Manager im großen Stil von Russland abwenden„, wie die deutschen Medien schreiben, wage ich zu bezweifeln.

Ohne Horrormeldungen geht es nicht

Natürlich kann man in allen deutschen Medienberichten dazu lesen, wie schlecht das russische Gesundeitssystem ist. Im Spiegel klingt das so:

„Ausländer etwa aus der EU befürchten angesichts des im Vergleich zum Westen weniger gut ausgestatteten Gesundheitswesens nicht nur mögliche Behandlungsfehler, sondern auch eine unnötige Strahlenbelastung durch die geplanten Röntgenuntersuchungen.“

Dass das ernsthaft jemand befürchtet, der Russland kennt, wage ich zu bezweifeln, denn welche Behandlungsfehler es bei einer Blutentnahme und einer Fluoroskopie vorkommen können, bei der der Arzt nur auf einem Knopf drücken muss, um die Aufnahme zu machen, verstehe ich nicht wirklich. Hinzu kommt, dass das Gesundheitswesen in Russland – zumindest in den großen Städte kaum schlechter ist als in Deutschland. Und in den Privatkliniken, in denen sich ausländische Manager in Russland normalerweise behandeln lassen, ist das Gesundheitswesen wesentlich besser als in jedem normalen Krankenhaus in Deutschland, wie ich aus eigener Erfahrung weiß.

In der tiefen russischen Provinz ist das Gesundheitssystem natürlich wesentlich schlechter, aber dort gibt es keine ausländischen Manager, die das betreffen würde. Die arbeiten in den großen Städten, vor allem in Moskau und Petersburg, wo die Privatkliniken teilweise aussehen, wie Fünfsternehotels und technisch auf dem aller neuesten Stand sind.

Ein Beispiel aus eigenem Erleben

Vor über zehn Jahren hat mich mein Vater besucht und sich plötzlich schlecht gefühlt. In der Privatklinik, in die wir dann gegangen sind und die von der normalen deutschen Auslandsreisekrankenversicherung abgedeckt ist, wurde er stationär eingewiesen. Er bekam ein Einzelzimmer und die Schwestern haben sie so gut umsorgt, dass er sich wie im Urlaub fühlte und seinen Rücktransport nach Deutschland bewusst einige Tage herausgezögert hat. Die Krankenversicherung hat dann seinen Rücktransport nach Deutschland mit ärztlicher Begleitung (inklusive Business-Class-Ticket) organisiert und ihn in Deutschland direkt vom Flughafen in die Uniklinik gebracht.

Dort allerdings hat man ihn nach einigen Stunden nach Hause geschickt. Die russischen Ärzte hatten bei der Untersuchung meines Vaters festgestellt, dass die Medikamente, die er nach seiner Bypass-Operation verschrieben bekommen hatte, falsch dosiert waren, und die Dosierung geändert. Die Uniklinik hat mitgeteilt, das der russische Arztbericht der beste gewesen sei, den sie je gesehen hätten, haben die Ergebnisse überprüft und festgestellt, dass alle Werte meines Vaters nach der in Russland vorgenommenen Umstellung der Medikation wieder hervorragend waren, und haben ihn noch am gleichen Tag nach Hause entlassen.

Und das war vor über zehn Jahren, als das Gesundheitssystem in Russland noch wirklich sehr schlecht war.

Die Befürchtungen, die deutsche Medien äußern, kann ich daher nicht nachvollziehen, da ins Ausland entsandte Manager die bestmögliche Krankenversicherung bekommen, das ist Teil einer solchen Entsendung. Aber das weiß der deutsche Leser ja nicht.

Untersuchungen alle drei Monate?

In vielen deutschen Medienberichten kann man lesen, dass die Pflichtuntersuchungen alle drei Monate stattfinden sollen. Das gilt bestenfalls für die oben erwähnten „Patente“, wobei sich die Frist auch noch ändern kann. Für europäische Manager gilt das nicht, wie sogar der Spiegel am Ende seines Artikel nachträglich korrigiert hat. Dort kann man lesen:

„Anmerkung: Wie die AHK nach Veröffentlichung dieser Meldung schreibt, arbeitet das Ministerium an einer Abmilderung der Reform. Die Pflichttests sollen möglicherweise nur einmal im Jahr stattfinden müssen. Wir haben das im Artikel ergänzt.“

Offenbar hat da jemand die „Patente“ und die Arbeitserlaubnisse für hochqualifizierte Manager in einen Topf geworfen.

Fingerabdrücke

Da in Deutschland auch erwähnt wird, dass Ausländer in Russland Fingerabdrücke abgeben müssen, um eine Aufenthaltsgenehmigung zu erhalten, muss ich auch darauf noch eingehen. Erstens: Das stimmt und ist ebenfalls nicht neu.

Zweitens: Allerdings ist die Aufregung in Deutschland darüber ziemlich geheuchelt, denn wenn Russen ein Visum für Deutschland beantragen, müssen sie ihre Fingerabdrücke aufnehmen lassen, obwohl sie nur als Touristen nach Deutschland wollen. Dass man sich in Deutschland nun darüber echauffiert, dass Russland von Einwanderern Fingerabdrücke nimmt, während Deutschland sie schon bei Touristen nimmt, ist – nun ja – verlogen.

Fazit

Ob man medizinische Unterstützungen für Ausländer gut oder schlecht findet, muss jeder selbst entscheiden. Ich persönlich finde es durchaus vernünftig, wenn Menschen, die sich in einem anderen Land niederlassen wollen, auf gefährliche Infektionskrankheiten untersucht werden. Hinzu kommt, dass in Russland viele Ausländer aus zentralasiatischen Ländern kommen, wo Krankheiten wie die Tuberkulose durchaus noch verbreitet sind.

Die medizinischen Untersuchungen sind in der Praxis jedoch bestenfalls eine kleine Unannehmlichkeit, die nicht viel Zeit in Anspruch nimmt und zumindest für Europäer, die sich in Russland in der Regel nicht in normalen Krankenhäusern behandeln lassen, sondern Privatkliniken aufsuchen, in zehn Minuten abgeschlossen sind. Ist das ein Grund für die vielen Schlagzeilen in deutschen Medien oder ein Grund für die Bundesregierung, ihre Besorgnis auszudrücken?



