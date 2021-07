Letztes Wochenende fand in St. Petersburg eines der größten Festivals der Welt statt

Leben in Russland

Jedes Jahr findet in St. Petersburg eines der größten Volksfeste der Welt statt, das mit einem riesigen Feuerwerk endet, bei dem normalerweise Millionen Menschen im Stadtzentrum zuschauen. Die Atmosphäre kann man nicht beschreiben, die muss man erleben!

Seit 16 Jahren feiert St. Petersburg seine Schulabgänger mit einem riesigen Volksfest. Der Schlossplatz, einer der größten Plätze der Welt, wird gesperrt und ist nur für die Schulabgänger zugänglich. Dort finden den ganzen Abend Konzerte statt. Der Höhepunkt ist ein 20-minütiges Feuerwerk nahe der Mündung der Neva. Das Feuerwerk findet unter musikalischer Begleitung statt, die mit Lautsprechern im ganzen Zentrum übertragen wird und die Salven werden vom Fluss aus auf einer von Fläche 1.800 mal 800 Metern abgefeuert.

Zu dem Spektakel kommen jedes Jahr über 3 Millionen Menschen, über eine Million davon Touristen. Zumindest normalerweise, aber dieses Jahr wurde wegen Corona die ganze Innenstadt abgesperrt und war nur für die etwa 40.000 Schulabgänger zugänglich. Abgeschlossen wurde das Spektakel mit einem 20-minütigen Feuerwerk. In Petersburg sind zu dieser Zeit die Weißen Nächte, in denen die Sonne für knapp zwei Monate nie ganz untergeht.

Höhepunkt des Feuerwerks ist das Segelschiff mit den purpurnen Segeln, das den Fluss hochgefahren kommt und die geöffneten Klappbrücken passiert. Das Schiff symbolisiert, dass die Schulabgänger nun in einen neuen Abschnitt ihres Lebens „segeln“. Es symbolisiert Stolz auf den Schulabschluss einerseits und die neugierige Hoffnung der Jugendlichen auf den nun kommenden Lebensabschnitt als junge Erwachsene andererseits.

Wer gerne Feuerwerke anschaut, wird dieses Video der Nacht mögen. Achten Sie vor allem darauf, wie das Feuerwerk mit der Zeit immer intensiver wird und wie die Menschen auf den Uferstraßen und Brücken mitsingen und feiern. Das kann nur einen Hauch der tatsächlichen Atmosphäre vermitteln, aber immerhin. Das Festival wurde übrigens erst kürzlich zum besten Volksfest der Welt gekürt.

"Алые паруса" – 2021. Праздник выпускников в Петербурге

Dem russischen Fernsehen war das Festival am Sonntag in der Sendung „Nachrichten der Woche“ einen Beitrag wert, den ich übersetzt habe.

Beginn der Übersetzung:

Am Samstagabend fanden in St. Petersburg die grandiosen Purpurnen Segel, die Abschlussfeier der Schulabgänger, statt. Die Tradition wurde auf Initiative von Präsident Putin mit Unterstützung der Rossiya Bank wiederbelebt.

Die Purpurnen Segel bestätigen ihren Ruf als bestes Festival der Welt mit zahlreichen Auszeichnungen, auch den Global Eventex Awards, dem Oscar für Festivals. Das Wichtigste ist jedoch nicht das prächtige Feuerwerk oder der hypnotisierende Schoner unter den purpurroten Segeln, sondern die freundliche Energie und die Werte, mit denen Russland als Land seine Schulabgänger auf die große Reise des Lebens schickt. Kein Land im Westen ist in der Lage, dies technisch und inhaltlich zu replizieren. Die Purpurnen Segel geben Generation für Generation für ihr Leben den Sinn für Freundlichkeit, Schönheit und der Liebe zur Heimat mit auf den Weg. Aus Petersburg berichtet Salima Zarif.

Sie sind schön, elegant und keine Kinder mehr, aber auch noch nicht erwachsen – so besetzen die Schulabgänger die Plätze an den Uferpromenaden von St. Petersburg, die an diesem Abend nur für sie geöffnet sind.

„Eine tolle Energie, mir gefällt, dass ich all das mit den anderen teilen kann. Wir sind alle wie eine Seele heute beim Aufbruch in das Erwachsenenleben“, sagt dieser Schulabgänger.

Es ist diese Nacht zwischen Kindheit und Jugend, an die sie sich für immer erinnern werden.

In diesem Jahr basiert das Konzept des Festivals auf den für die Geschichte des Landes bedeutsamen Ereignissen, wie z.B. dem 800-jährigen Jubiläum von Alexander Newski. Hier wird die sommerliche Newa zum winterlichen Peipsi-See, wo der Heerführer die Truppen der Deutschritter unter das Eis schickt.

Die Marmorstatuen auf dem Dach der Eremitage erwachen zum Leben, als sie Puschkins Poesie hören. Peter der Große kommt im Fahnenturm der Peter-und-Paul-Festung aus seinen Gemälden heraus und fertigt eine Skizze der russischen Trikolore an. Und die Strelka der Wassiljewski-Insel verwandelt sich in das zentrale Kontrollzentrum, wo man sich auf den Start von Gagarins Rakete vorbereitet.

Zur gleichen Zeit setzt sich die Brigg „Rossiya“ in Bewegung. Diesmal sind ihre Bugsegel in den Farben der Staatsflagge gehalten. Es scheint, als könnte es nichts Schöneres auf der Welt geben: scharlachrote Segel, die weiße Nacht, das majestätische St. Petersburg und das Aufblitzen von tausenden von Lichtern.

In einem bestimmten Moment verwandelt sich die elegante weiße Brigg in ein altrussisches Boot – die leichten Ruder sind eine Projektion. Solche „Purpurne Segel“ hat es in St. Petersburg noch nie gegeben – die Organisatoren haben sich selbst übertroffen und die kühnsten Fantasien zum Leben erweckt.

„An das Fest der purpurroten Segel erinnern wir uns unser ganzes Leben. Das gibt es nur einmal im Leben!“, sagt dieses Mädchen.

„Eigentlich willst Du die Schule und die Kindheit gar nicht loslassen“, meint diese Abiturientin.

„Du eröffnest Dir ein neues Leben, irgendwie bin ich innerlich nervös. Aber du hast das Gefühl, dass die Veränderungen Gutes bringen“, fügt ihre Freundin hinzu.

Um die Purpurnen Segel sicher zu machen, unternahm die Stadt den noch nie dagewesenen Schritt, das Zentrum für alle außer den Schulabgängern zu schließen.

„Wir hoffen auf Euch, wir verlassen uns auf Euch! Wir brauchen Eure Talente, Eure starken Hände und heißen Herzen! Ich wünsche Euch Erfolg, verlässliche Freunde, träumt und seid zusammen mit Russland Sieger! Gute Reise!“, wünschte der Gouverneur den Schulabgängern.

Der Gouverneur von St. Petersburg, Alexander Beglov, läutet die Glocke auf dem Schlossplatz so heftig, dass das Seil in seinen Händen bleibt. Es wird seine Erinnerung an dieses Festival bleiben.

Jeder dieser Jungen und Mädchen hat große Pläne, sie wissen zu träumen und glauben an sich. Genau dafür wurden die purpurroten Segel gemacht – um den Nachwuchs zu ermutigen, um ihm zu zeigen, wie ein Märchen lebendig wird.

„Ich werde Medizin studieren, was sonst? Russland braucht Ärzte!“, sagt dieser Jugendliche.

„Ich werde Konditorin.“, freut sich dieses Mädchen

„Ich gehe auf die Schauspielschule“, sagt ihre Freundin.

„Ich gehe zur Verwaltungsschule und will mich in dem System weiterbewegen“

„Du willst Minister werden?“

„Ich hoffe. Dann sehen wir uns im Fernsehen wieder!“, lacht der junge Mann.

Dazu wurden die Purpurne Segel geschaffen: Um der jungen Generation Flügel zu verleihen, ihnen zu zeigen, wie sie ihre Träume wahr werden lassen. Die alte Leningrader Tradition, in der Abschlussnacht mit dem Schiff unter purpurroten Segeln die Newa hinunterzufahren, wurde vor 16 Jahren wiederbelebt – seitdem wird der Feiertag jedes Jahr mit Unterstützung der Bank Rossiya begangen. Und ab diesem Jahr sieht es so aus, als ob die Abschlussfeier einen neuen Brauch bekommen hat – das Singen der Hymne im Chor.

Diesen jungen Menschen eröffnen sich wirklich große Weiten und Möglichkeiten für ihre Träume und für ihr Leben. (Anm. d. Übers.: Dass Russland „große Weiten und Möglichkeiten für Träume und das Leben“ bietet, ist eine Zeile in der russischen Nationalhymne)

Ende der Übersetzung



