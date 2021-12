Mehr Beschuss im Donbass und neue Gesetze und Strafen für abweichende Meinungen

Ukraine

In der Ukraine werden immer neue Gesetze vorgelegt, die die Bestrafung von Menschen vorsehen, die nicht der anti-russischen Linie der ukrainischen Regierung folgen.

Bei ihrer Pressekonferenz hat Maria Sacharova, die Sprecherin des russischen Außenministeriums, die Entwicklungen der letzten Woche in der Ukraine kommentiert. Da sich dort die Ereignisse überschlagen, habe ich eine Agenturmeldung über ein weiteres Gesetz vom selben Tag angefügt, von dem Frau Sacharova nichts wissen konnte, weil sie veröffentlicht wurde, während sie ihre Pressekonferenz abgehalten hat. Wir beginnen mit der Übersetzung der Erklärung des russischen Außenministeriums.

Die Entwicklung der Lage in der Ukraine gibt weiterhin Anlass zur Sorge. Mit Unterstützung der NATO-Länder, die Waffen in das Land „pumpen“, das sich im Bürgerkrieg befindet, baut Kiew Einheiten an der Kontaktlinie im Donbass auf. Die Zahl der Waffenstillstandsverletzungen seit der Unterzeichnung der zusätzlichen Maßnahmen zur Verstärkung des Waffenstillstands im Juli 2020 hat sich der Zahl von 90.000 angenähert. Die OSZE-Sonderbeobachtermission in der Ukraine (SMM) hat festgestellt, dass Kiew schwere Waffen, darunter großkalibrige Artillerie und gepanzerte Fahrzeuge, in den Osten des Landes verlegt hat. Der Einsatz von Drohnen geht weiter.

In letzter Zeit hat sich die Europäische Union an der Militarisierung der Ukraine beteiligt. Am 2. Dezember dieses Jahres beschloss der EU-Rat, 31 Millionen Euro für militärische und technische Hilfe für die ukrainischen Streitkräfte bereitzustellen. Diese Entscheidung ist dem Frieden im Donbass in keiner Weise förderlich.

Vor diesem Hintergrund sind die Verhandlungen über eine Friedensregelung praktisch in eine Sackgasse geraten. Die regelmäßigen Sitzungen der Kontaktgruppe und ihrer Arbeitsuntergruppen, die am 7. und 8. Dezember dieses Jahres stattfanden, endeten erneut ohne Ergebnisse. Anstatt seine Verpflichtungen im Rahmen des Minsker Abkommens zu erfüllen, imitiert das ukrainische Regime den Prozess nur, vermeidet den direkten Dialog mit Donezk und Lugansk und versucht, die Verantwortung für die festgefahrene Lösung auf Russland abzuwälzen, das, wie ich in Erinnerung rufen möchte, ein Vermittler im Friedensprozess ist.

Mit solchen Aktionen soll unter anderem die Aufmerksamkeit der Bürger der Ukraine von inneren Problemen abgelenkt werden. Die Schattenwirtschaft in der Ukraine ist nach wie vor sehr groß und hat nach Angaben der ukrainischen Behörden 31 Prozent des BIP erreicht. Es gibt einen massiven Bevölkerungsverlust. Nach Angaben von UN-Experten wird die Bevölkerung der Ukraine bis 2050 auf 35 Millionen Menschen schrumpfen. Vor dem Hintergrund der um sich greifenden nationalistischen Bewegungen ist die Information der ukrainischen Generalstaatsanwaltschaft, dass im Land 5 Millionen nicht registrierte Schusswaffen im Umlauf sind, alarmierend.

Parallel dazu erweitert die ukrainische Regierung die Gesetzgebung, die das Minsker Abkommen untergräbt. Bei der letzten Pressekonferenz haben wir auf den Gesetzentwurf über die Erlaubnis der Stationierung ausländischer Streitkräfte in der Ukraine im nächsten Jahr hingewiesen, was gegen Punkt 10 des Abkommens verstößt, der den Rückzug ausländischer bewaffneter Formationen aus dem ukrainischen Hoheitsgebiet vorsieht. Auch der Gesetzesentwurf zur Staatspolitik für die Übergangszeit wurde nicht von der Tagesordnung genommen. Er sieht, wie es in der Ukraine inzwischen üblich ist, eine zivil-militärische Verwaltung anstelle eines Sonderstatus für den Donbass und Lustration anstelle von Amnestie vor.

Jetzt nimmt sich Kiew Ukrainer vor, die die russische Staatsbürgerschaft besitzen. Am 2. Dezember dieses Jahres legte der ukrainische Präsident Selensky der Werchowna Rada einen Gesetzentwurf zur Änderung des „Gesetzes über die Staatsbürgerschaft der Ukraine“ vor. Dieses Gesetz sieht Geld- und sogar Freiheitsstrafe für Ukrainer vor, die die russische Staatsbürgerschaft angenommen haben. Zusammen mit dem in diesem Sommer eingebrachten Gesetzentwurf über den automatischen Verlust der ukrainischen Staatsbürgerschaft, wenn man die russische Staatsbürgerschaft erwirbt, stellt die neue Initiative eine grobe Verletzung der Rechte von Millionen von Ukrainern dar.

Leider decken und fördern die westlichen Sponsoren des Kiewer Regimes weiterhin die Nichtumsetzung des Minsker Abkommens und rechtfertigen die zerstörerische Politik Kiews gegenüber den Bewohnern des Donbass. Sie ignorieren auch weiterhin die massiven Menschenrechtsverletzungen und die sich verstärkenden neonazistischen Tendenzen. Mit ihren Aktionen schaden sie in erster Linie der Ukraine selbst und ihren Bürgern.

Wir fordern Kiew auf, das Minsker Abkommen nicht zu sabotieren, die massiven Menschenrechtsverletzungen einzustellen und für die strikte Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit zu sorgen. Wir vertrauen darauf, dass unsere westlichen Partner und die zuständigen internationalen Organisationen die ukrainische Regierung ermutigen werden, diese vorrangigen Aufgaben umzusetzen.

Am Tag der Pressekonferenz wurde noch ein weiteres Gesetz in die Rada eingebracht, über das ich berichten will, weil es der Sprecherin des russischen Außenministeriums noch nicht bekannt war, als sie diese Erklärung abgegeben hat. Ich übersetze dazu die Meldung der Nachrichtenagentur TASS.

Kiew will Ukrainer für die Leugnung der „russischen Aggression“ bestrafen

Die Höhe des Bußgeldes kann zwischen 625 und 1.250 Dollar liegen, im Wiederholungsfall zwischen 1.250 und 1.875 Dollar.

Die ukrainische Regierung hat beschlossen, Bürger zu bestrafen, die die „bewaffnete Aggression Russlands“ und die „Besetzung“ des ukrainischen Territoriums leugnen. Der entsprechende Gesetzentwurf, der eine Änderung des ukrainischen Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten vorsieht, wurde am Donnerstag von den Mitgliedern des Kabinetts angenommen.

Der Gesetzentwurf „Über die Änderung des ukrainischen Ordnungswidrigkeitengesetzes in Bezug auf die öffentliche Leugnung der Fakten der bewaffneten Aggression der Russischen Föderation gegen die Ukraine, der vorübergehenden Besetzung des ukrainischen Territoriums durch Russland und der Versuche, die Annexion eines Teils des ukrainischen Territoriums zu legalisieren und zu legitimieren“ wurde von Außenminister Dmytro Kuleba initiiert.

Insbesondere bestand er darauf, dass die Verfasser solcher an mindestens zwei Personen gerichteter Äußerungen, auch über das Internet sowie auf Plakaten, Bannern und Flugblättern, mit einer Geldstrafe von 625 bis 1.250 Dollar und im Wiederholungsfall von 1.250 bis 1.875 Dollar bestraft werden sollten.

Der Gesetzentwurf wurde dem Parlament zur Genehmigung vorgelegt.

