Mein Verleger und ich boykottieren Amazon & Co.

In eigener Sache

Ich bekomme von Lesern immer wieder Fragen zur Buchbestellung und anderen Themen rund um meine Bücher. Daher möchte ich hier einige Dinge rund um das Thema Bücher und Verlage erklären und auf Neuerungen hinweisen.

Zunächst eines vorweg, weil das die meisten Fragen betrifft: Ich bin „nur“ der Autor meiner Bücher, meine Aufgabe ist es, Bücher zu schreiben. Alles weitere, also Werbung, Auslieferung, Lagerhaltung, etc., macht der Verlag. Ich habe mit meinem Verleger ein sehr gutes – ja sogar freundschaftliches – Verhältnis und wir stimmen uns natürlich ab. Aber so, wie er mir nicht in das Schreiben reinredet und ich beim Inhalt meiner Bücher das letzte Wort habe, so hat er das letzte Wort, was Fragen des Verlages angeht. Diese Arbeitsteilung funktioniert hervorragend, denn jeder tut das, wovon er mehr versteht als der andere und am Ende haben wir als Team gemeinsam Erfolg (oder auch mal nicht).

Das Verlagsgeschäft

Bei dem Verlag handelt es sich um einen Familienbetrieb, es ist also nicht etwa ein großer, millionenschwerer Verlag, sondern die Gewinne reichen aus, um eine Familie und einige Angestellte zu ernähren. Mit Büchern wird man nicht reich, bis ein Buch auf dem Markt ist, hat es den Verlag für Lektorat, Druck und so weiter schon einen hohen vierstelligen Betrag gekostet. Und danach bekommt der Autor von jedem verkauften Buch seine Prozente, außerdem sind da noch Kosten für Lager und Versand.

Man muss wissen, dass ein Buch schon als Erfolg gilt, wenn es sich tausend Mal verkauft hat. Jeder kann sich also, wenn er den Buchpreis mit tausend multipliziert, ausrechnen, wie viel Umsatz ein Verlag mit so einem Buch macht. Wenn man davon die Kosten abzieht, dann sieht man, dass nicht viel hängen bleibt. Man wird weder als Autor, noch als Verleger reich, wenn man nicht gerade ein Buch hat, von dem hunderttausende Exemplare verkauft werden.

Der Großhandel will 50 Prozent vom Kuchen

Hinzu kommt, dass der Großhandel die Bücher für den halben Preis kauft, was natürlich den Umsatz nochmal reduziert. Das gleiche gilt auch für Amazon. Amazon ist milliardenschwer und macht aufgrund seines Umganges mit Mitarbeitern und Steuervermeidung negative Schlagzeilen. Mit seinen Partnern, also Verlagen, geht Amazon nicht besser um.

Der Verlag will daher Amazon und den Großhandel in Zukunft nicht mehr beliefern, sondern die Bücher nur noch über den Verlag selbst vertreiben, wobei aber der „kleine Buchhändler um die Ecke“ die Bücher natürlich auch bekommen kann, nur eben nicht vom Großhandel, sondern direkt vom Verlag. Viele Buchhändler kaufen Bücher ohnehin direkt bei Verlagen. Dem Verlag geht es bei der Idee darum, dass das Geld beim Mittelstand bleibt, anstatt Amazon & Co. 50 Prozent des Umsatzes in den Rachen zu schmeißen.

Wenn also der Buchhändler Ihres Vertrauens mein Buch nicht bei seinen Lieferanten finden kann, dann erzählen Sie ihm diese Geschichte, denn er kann das Buch problemlos beim J.K.Fischer-Verlag bestellen. Der Verlag will ausdrücklich den Buchhandel stützen und freut sich, wenn Sie das Buch, anstatt beim Verlag, beim Buchhändler Ihres Vertrauens bestellen.

Mein neues Buch „Abhängig beschäftigt“

Da mein neues Buch viele Vorbestellungen eingesammelt hat, hat der Verleger im Gespräch mit mir beschlossen, die Abnabelung von Amazon & Co. mit diesem Buch zu beginnen. Das Buch wird dem Großhandel und auch Amazon nicht angeboten. Wer es bestellen möchte, kann das bequem über die Seite des Verlages tun, oder den kleinen Buchhändler seines Vertrauens unterstützen und das Buch dort bestellen.

Auch wenn wir das Risiko eingehen, weniger Bücher zu verkaufen, habe ich dem Vorgehen zugestimmt, denn ich meine es mit meiner ständig geäußerten Kritik an den Konzernen und ihrer Macht ernst. Aber da Worte alleine nichts bringen, lassen der Verlag und ich dem auch Taten folgen und wir hoffen, dass möglichst viele Menschen darüber nachdenken. Wozu sollte man Amazon füttern, wenn man ein Buch bequem direkt beim Verlag bestellen, oder den Buchhändler seines Vertrauens unterstützen kann?

Es sind die kleinen Betriebe und der Mittelstand, die die meisten Arbeitsplätze schaffen und wenn wir tatsächlich in einer solidarischen Gesellschaft leben, dann sollten wir nicht die unterstützen, die Milliarden verdienen, aber nur wenigen Menschen Arbeit geben. Hinzu kommen die Arbeitsbedingungen bei Amazon, die alleine schon Grund genug sein sollten, den Konzern zu boykottieren.

Das Problem mit den E-Books

Mein Buch „Abhängig beschäftigt“ ist daher bei Amazon nur als E-Book gelistet. E-Books sind auch so ein Problem. Die Amazon-Tochter Kindle will sogar mehr als 50 Prozent, die Verlage und Autoren bekommen nur sehr wenig Geld für E-Books. E-Books sind für Amazon ein hervorragendes Geschäft, denn der Konzern verdient daran mehr Geld, hat aber nicht einmal Versandkosten. Da viele Leser inzwischen E-Books wünschen, sind Verlage notgedrungen gezwungen, diese anzubieten, aber das tun die nicht gerne. Gedruckte Bücher sind Verlagen und Autoren wesentlich lieber.

Ich will hier niemandem, der E-Books mag, diese ausreden. Aber ich möchte, dass E-Book-Leser wissen, dass sie damit in erster Linie Amazon glücklich machen und nicht etwa die Autoren oder (kleinen) Verlage. Und der Buchhändler um die Ecke schaut dabei sowieso in die Röhre. Wer es mit der Kritik an Amazon und den Großkonzernen ernst meint, sollte daher E-Books boykottieren. Einfach mal drüber nachdenken…

„Abhängig beschäftigt“

Mein neues Buch „Abhängig beschäftigt“ ist am Montag aus der Druckerei gekommen und die Vorbestellungen wurden bis Mittwoch versendet. Wer das Buch vorbestellt hat, sollte es also schon bekommen haben oder in den nächsten Tagen bekommen. In dem Buch geht es genau um das Thema der Macht der Großkonzerne, beziehungsweise ihrer Besitzer, die ihre Macht über ihre NGOs ausüben. Daher ist das Buch perfekt dazu geeignet, bei dem Verlag als „Pilotprojekt“ mit dem Boykott der Konzerne zu beginnen. Hier finden Sie die Buchbeschreibung.

Nun bleibt mir noch, allen Lesern von ganzem Herzen zu danken, die mich über PayPal-Spenden unterstützen! Sie sind es, die meine Arbeit mit ihren Spenden erst möglich machen. Ohne Sie würde es den Anti-Spiegel nicht geben!

Aber wenn Sie nicht spenden können oder wollen, können Sie mich auch noch auf andere Weise unterstützen, damit ich den Anti-Spiegel noch lange betreiben und den Medien den Spiegel vorhalten kann! Insgesamt gibt es vier Möglichkeiten:

Sie können mir eine Spende über PayPal zukommen lassen. Sie können meine Bücher über Putin, über die Ukraine-Krise 2014, das „Spieglein-Propaganda-Jahrbuch“ oder das neue Buch „Abhängig beschäftigt“ kaufen. Sie können über einen Klick auf die Buchtipps auf meiner Seite in den Shop meines Verlegers kommen und dort Bücher bestellen. Das Programm merkt, wenn ein Käufer von meiner Seite in den Shop gekommen ist und ich bekomme dann eine Provision. Über den Shop sind alle Bücher, die es in Deutschland gibt, erhältlich. Sollte das Buch Ihrer Wahl nicht dabei sein, schreiben Sie einfach eine Mail an den Verlag, die nehmen es dann ins Programm auf. Empfehlen Sie den Anti-Spiegel Freunden und Bekannten weiter.

Ich wünsche allen ein schönes Wochenende und

bleiben Sie kritisch!

Thomas Röper



