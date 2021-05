Parlamentarische Versammlung der Nato will keine besseren Beziehungen zu Russland

Nato-Politik

Am Freitag wurde bei der Parlamentarischen Versammlung der Nato ein Bericht über das weitere Vorgehen gegen Russland vorgelegt. Der Bericht macht deutlich, dass der Westen weiterhin voll auf Konfrontationskurs mit Moskau ist.

Die Parlamentarische Versammlung der Nato (Nato-PV) ist kein Bestandteil der Nato, sondern eine Vertretung der Parlamente der Nato-Staaten in Brüssel, die bei der Nato nur beratende Funktion hat. Aber sie ist ein wichtiges Diskussionsforum im Sicherheitsbereich, daher kann man an dem, was dort besprochen wird, gut ablesen, welche Stimmung bei der Nato und ihren Mitgliedern herrscht. Daher lässt der aktuelle Bericht über Maßnahmen gegen Russland nichts Gutes erwarten.

Die Nato-PV ist in den Medien in der Regel kein Thema, weshalb es nicht überrascht, dass man in deutschen Medien noch keinen einzigen Bericht über die aktuelle Sitzung finden kann. Die russische Nachrichtenagentur TASS hat jedoch sehr fleißig über das berichtet, was da am Freitag besprochen wurde und ich fasse die Berichte der TASS zusammen.

Nato-PV unterstützt Zensur in der Ukraine

Der ukrainische Präsident Selensky hat im Februar die Schließung der letzten regierungskritischen Fernsehsender des Landes angeordnet. Über diese Zensurmaßnahme wurde im Westen nicht berichtet. Die Nato-PV hat diese Maßnahme nun gut geheißen. Die TASS berichtet darüber:

„Die Parlamentarische Versammlung der NATO hat die Entscheidung Kiews vom Februar 2021 unterstützt, eine Reihe von führenden ukrainischen TV-Sendern zu schließen und nannte dies eine Reaktion auf die „anti-ukrainische Propaganda“, die Russland zugeschrieben wird. Das geht aus dem Bericht über den Umgang mit Russland hervor, der auf einer Sitzung der Parlamentarischen Versammlung der NATO vorgestellt wurde, die am Freitag in Brüssel eröffnet wurde.

Der Bericht besagt, dass die EU East Stratcom Task Force „täglich russische Propaganda und anti-ukrainische Fake News“ meldet. Als Reaktion, so meinen die Autoren des Berichts, verabschiedete der ukrainische Präsident Wladimir Selensky ein Paket von Sanktionen, das zur Abschaltung von drei TV-Kanälen führte, die angeblich „Kreml-freundlichen Nachrichten verbreiten.“

Die erwähnte Task Force der EU, auf die sich der Bericht beruft, ist Anti-Spiegel-Lesern bekannt, denn sie verbreitet selbst täglich Fake News. Die Fake-News-Jäger der EU sind mir immer wieder aufgefallen, denn sie verbreiten vorsätzlich Lügen, die aber von den westlichen Medien als seriöse Berichte verbreitet werden und offenbar auch als Informationsquelle für die Mitglieder des Nato-PV dienen. Zwei Beispiele dafür, wie die Fake-News-Jäger der EU arbeiten, finden Sie hier und hier.

Dass die Maßnahmen von Selensky vollkommen ungesetzlich waren, wird nicht erwähnt. Es gab nämlich für die letzten Maßnahmen von Selensky in der Ukraine keine gesetzliche Grundlage und auch keine Gerichtsentscheide, Selensky hat einfach Sanktionen verhängt. Das ist ein einmaliger Vorfall, auf die Idee, Sanktionen innerhalb des eigenen Landes zu verhängen, ist vorher noch keine Regierung der Welt gekommen. Eine gesetzliche Grundlage dafür gibt es auch in der Ukraine nicht.

Beziehungen und Russland und Sanktionen

Über die Beziehungen zu Russland und die Politik der Sanktionen heißt es laut TASS in dem Bericht:

„“Die Beziehungen zwischen Russland und dem Westen befinden sich derzeit auf einem neuen Tiefpunkt der post-sowjetischen Zeit und die Aussichten für einen Neustart der Beziehungen sind bestenfalls düster“, hieß es. In dem Dokument heißt es, dass „der vorsichtige zweigleisige Ansatz der NATO gegenüber Russland (Dialog und Abschreckung – Anm. TASS) wahrscheinlich im neuen Strategischen Konzept bestätigt wird“, das die Allianz auf einem Gipfel im Juni zu billigen beabsichtigt.

Der Westen sollte das Sanktionsregime gegen Russland fortsetzen, aber revidieren, wenn Moskau seine Politik ändert, so das Dokument. „Es ist notwendig, die Anwendung von Sanktionen fortzusetzen, wenn Moskau sein destabilisierendes Verhalten und seine Menschenrechtsverletzungen nicht überdenkt. Trotz der Kritik, dass die Sanktionen Russland nicht dazu gebracht haben, seine vergangenen aggressiven Handlungen rückgängig zu machen, wirken sie aber als Abschreckung, weil sie die Kosten für Russlands feindliche Handlungen erhöhen. Die Sanktionen haben eindeutig zur Verschlechterung des Investitionsklimas in Russland beigetragen, den Wert des Rubels beeinträchtigt und die wirtschaftliche Entwicklung verlangsamt“, so der Bericht.“

Mehr Unterstützung für „russische Dissidenten“

Dass der Westen auch in Russland am liebsten einen Regimechange durchführen möchte, ist nicht neu. In dem Bericht heißt es dazu laut der TASS:

„“Die NATO-Staaten sollten den Vorwurf der Russophobie durch einen breiten Dialog mit russischen Dissidenten – Vertretern der Zivilgesellschaft, Künstlern, Studenten, Bloggern und anderen – zurückweisen. Da die Aufnahme eines Dialogs unter der Schirmherrschaft der NATO für sie zu Hause zu Problemen führen könnte, sollten diese Aktivitäten von den einzelnen Bündnisstaaten sowie von der Europäischen Union durchgeführt werden“, heißt es in dem Dokument.

Der Bericht der NATO-PV listet akribisch alle Vorwürfe gegen Russland aus den letzten 15 Jahren auf – vom Giftanschlag auf Litwinenko bis zur Vergiftung und Verurteilung von Alexej Nawalny. Die Autoren des Berichts halten es für „höchst unwahrscheinlich“, dass Russland „in naher Zukunft zu den Bedingungen einer regelbasierten Weltordnung zurückkehren wird“.“

Der Vorwurf der russischen Regierung, der den Staaten des Westens Russland-Feindlichkeit, also Russophobie, vorwirft, scheint den Nato-Staaten nicht zu gefallen, denn er fällt dank der Politik des Westens in Russland auf immer fruchtbareren Boden. Wie diese Vorwürfe bei den offen anti-russischen Maßnahmen des Westens entkräftet werden können, indem die Nato-Staaten die Kontakte zu ebenfalls tendenziell anti-russischen Kräften verstärken, erschließt sich nicht. Anscheinend sitzen in dem Gremium nicht viele, die sich mit Russland wirklich auskennen.

Vielleicht schlägt man da demnächst noch vor, dazu Leute aus der Ukraine zu nutzen. Das wäre dann wirklich lustig, denn die Entwicklungen in der Ukraine nach dem Maidan sind für die Russen so abschreckend, dass Farbrevolutionen in Russland derzeit keine Aussicht auf Erfolg haben. Aber viele westliche Spezialisten scheinen so sehr in ihrer eigenen Filterblase gefangen zu sein, dass sie das gar nicht bemerken.

Die russische Bedrohung

Natürlich geht es in einem Papier einer Nato-nahen Struktur auch um militärische Fragen. Darüber schreibt die TASS:

„“Die Truppen und Waffen, die Russland in seinen westlichen Regionen stationiert hat, sind größer als die NATO-Kräfte an der Ostflanke. Es wird geschätzt, dass Russland 150.000 Soldaten im westlichen Militärbezirk hat, davon etwa 65.000 in Kampfeinheiten. Und da sind 30.000 schnell einsetzbare Luftlandetruppen noch nicht mitgerechnet“, heißt es in dem Bericht.

Der Bericht behauptet auch, dass die russische Baltische Flotte sowie die Luftstreitkräfte in der Region denen der NATO überlegen sind, ganz zu schweigen von den russischen „High-End-Luftabwehrsystemen, insbesondere der S-400“ und taktischen Atomraketen.

Gleichzeitig betont der Bericht, dass Russland nicht nur hinsichtlich der Größe seines Militärbudgets (in Dollar) nicht mit der NATO konkurrieren kann, sondern auch hinter einigen der Verbündeten zurückbleibt: den USA, Großbritannien, Deutschland und Frankreich. Der Bericht kommt zu dem Schluss, dass es Russland „möglicherweise nicht gelingt“, seine militärischen Vorteile mittelfristig aufrechtzuerhalten.“

Es ist interessant, dass die Nato Russland als Bedrohung bezeichnet, obwohl man dort ganz offen sagt, dass nicht nur die Nato insgesamt mehr Geld für Rüstung ausgibt, als Russland, sondern sogar einzelne Staaten wie zum Beispiel Deutschland ein größeres Militärbudget haben als Russland.

Eine alte Faustregel von Militärexperten besagt, dass derjenige, der mindestens dreimal so viel in Rüstung steckt, wie sein Gegner, sich auf einen Angriff vorbereitet, während derjenige, der sich mit einem Drittel der Rüstungsausgaben des Gegners zufrieden gibt, auf Verteidigung setzt. Die Rüstungsausgaben der Nato übersteigen die Rüstungsausgaben Russland um das 15-fache.

Wer ist also aggressiv?



Teile diesen Beitrag teilen

mitteilen

merken

E-Mail

teilen