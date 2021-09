Präsident Putin geht nach Kontakt mit Corona-Infizierten in Selbstisolation

Covid-19

Am Morgen hat Putin noch Präsident Assad getroffen, danach kam die Meldung, er habe Kontakt mit Corona-Infizierten gehabt. Nun ist Putin in Selbstisolation, arbeitet aber weiter.

Am frühen Morgen um 7 Uhr Moskauer Zeit hat der Kreml noch gemeldet, dass Putin sich mit Präsident Assad getroffen hat. Danach hat Putin alle geplanten Treffen abgesagt, als ihm mitgeteilt wurde, dass er Kontakt mit einem Corona-Infizierten hatte, woraufhin Putin in Selbstisolation gegangen ist. Ich habe die Meldung des russischen Fernsehens dazu übersetzt.

Wladimir Putin hatte Kontakt zu mehreren Personen, die an COVID-19 erkrankt sind, ist aber selbst völlig gesund, so Präsidentensprecher Dmitri Peskow. Nach Angaben des Sprechers gibt es keinen Grund, besondere Maßnahmen im Zusammenhang mit der Selbstisolierung des Präsidenten zu verhängen.

Wladimir Putin sagte in einem Telefongespräch mit seinem tadschikischen Amtskollegen Emomali Rachmon, dass er aufgrund der festgestellten Fälle des Coronavirus in seinem Umfeld für eine gewisse Zeit eine Selbstisolierung einhalten muss. Der russische Präsident wird diese Woche an der Sitzung des kollektiven Sicherheitsrates der OVKS in Duschanbe, an einem Treffen der Staatschefs der Schanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) und an einer gemeinsamen Videokonferenz der Staatschefs der OVKS und der SOZ teilnehmen.

Wladimir Putin sagte Emomali Rachmon, dass er aufgrund der Entdeckung von Fällen des Coronavirus leider eine Kontaktperson sei, so Dmitri Peskow gegenüber dem Fernsehsender Rossiya 24. Vor diesem Hintergrund muss Putin „verantwortungsbewusst handeln und darf die Gesundheit seiner Kollegen, der Teilnehmer der Gipfeltreffen, die morgen und übermorgen in Duschanbe stattfinden, nicht gefährden“, weshalb der russische Präsident in Moskau bleiben und per Videokonferenz an diesen Treffen teilnehmen wird.

Peskow zufolge hat Putin mit mehreren erkrankten Personen Kontakt gehabt, berichtete Interfax. Es sei bekannt, wer genau in der Entourage des Präsidenten krank sei, sagte Peskow vor Reportern. Die Isolierung wirkt sich zwar nicht direkt auf die Arbeit des Präsidenten aus, aber es wird für einige Zeit keine persönlichen Treffen mit dem Staatsoberhaupt geben. Auch die Intensität seiner Arbeit werde dadurch nicht beeinträchtigt, fügte Peskow hinzu.

Der Präsident arbeitet nun per Videokonferenz. Auf diese Weise wird er heute mit dem Gouverneur der Region Tula, Alexej Dyumin, sprechen, fügte der Pressesprecher hinzu.

Vorher traf der russische Präsident im Kreml heute mit dem syrischen Präsidenten Baschar al-Assad zusammen. Sie erörterten die bilateralen Beziehungen, die Lage in Syrien selbst und die Entwicklungen in Afghanistan.

Putin führt derzeit rege internationale Telefongespräche und der Präsident wird heute auch dem stellvertretenden Vorsitzenden des russischen Sicherheitsrates, Dmitri Medwedew, zum Geburtstag gratulieren, erklärte Dmitri Peskow gegenüber RIA Novosti.

Der Sprecher versprach auch eine rechtzeitige Bekanntgabe des Formats, in dem Wladimir Putin bei den Dumawahlen abstimmen wird, da sich der Präsident in die Selbstisolation zurückgezogen hat.

