Putin im O-Ton über Umweltfragen

Rede an die Nation

Am 21. April hat Putin seine jährliche Rede an die Nation, die in diesem Jahr mit besonderem Interesse erwartet wurde. Hier berichte ich über den Teil der Rede, in dem es um das Thema Umwelt ging.

Putins Rede an die Nation ist jedes Jahr ein großes Thema und die Medien im Westen sind dabei stets bemüht, alles wegzulassen, was nicht ins gewollte Bild passt. So wird es auch dieses Mal sein, weshalb ich in mehreren Artikeln ausführlich auf die Rede eingehen und sie übersetzen werde. In diesem Artikel geht es darum, was Putin über den Umweltschutz Russland gesagt hat.

Die Rede hat fast anderthalb Stunden gedauert und der Schwerpunkt lag auf innenpolitischen Themen, nur etwa zehn Minuten haben sich um die Außenpolitik gedreht, darüber habe ich hier berichtet. Da Anti-Spiegel-Leser immer wieder darum bitten, ich möge mehr über die russische Innenpolitikberichten, komme ich dem hier nach und berichte über Teile von Putins Rede, in denen es um die Innenpolitik ging.

Die Umweltkatastrophe in Sibirien 2020

Auch in Deutschland hat die Umweltkatastrophe in Norilsk im Sommer 2020 Schlagzeilen gemacht, als ein riesiger Dieseltank ausgelaufen ist und ein sehr empfindliches Ökosystem schwer geschädigt hat. Damals musste sich der Oligarch Potanin, dem das Werk gehört, im Fernsehen von Putin abkanzeln lassen und er hat versprochen, seine Firma werde für den kompletten Schaden aufkommen, das Gebiet dekontaminieren und so weiter.

Russland hat genug Umweltprobleme aus der Sowejtunion geerbt und die russische Regierung hat längst erkannt, dass die Natur Russlands und ihre nachhaltige Nutzung einer der größten Reichtümer des Landes ist. Sowohl wirtschaftlich als auch für die Lebensqualität der Menschen. Entsprechend hart hat die Regierung auf den Vorfall in Norilsk reagiert und Gesetze verschärft. Putin ist in seiner Rede darauf noch einmal eingeganen und sagte:

„Die Bemühungen aller Ebenen der Regierung, der Wirtschaft, der Entwicklungsinstitute und der Russischen Akademie der Wissenschaften müssen der zentralen Hauptaufgabe untergeordnet werden: der Verbesserung der Lebensqualität unserer Menschen. Und hier möchte ich betonen, dass unsere Ansätze zum Umweltschutz absolut prinzipieller Natur sind und auf keinen Fall verändert werden.

Dass es auch in die andere Richtung gehen kann, haben die jüngsten Ereignisse in Norilsk, Usolye-Sibirsk und einigen anderen Orten gezeigt. Wir werden den Menschen, die da leben, auf jeden Fall helfen, aber wir dürfen nicht zulassen, dass sich solche Umweltereignisse wiederholen.

Ich bitte das Parlament, die Verabschiedung des Gesetzes zu beschleunigen, nach dem die Unternehmen finanziell für die Beseitigung der Schäden und für die Rekultivierung der Industriegelände haften. Der Ansatz ist sehr einfach. Er klingt so: Wer auf Kosten der Natur Gewinn macht, muss den Dreck wegmachen. Wir müssen hier hart durchgreifen. Die russische Umweltschutzbehörde und andere Aufsichtsbehörden müssen ihre Pflichten erfüllen.“

Wilde Mülldeponien

Ein weiteres Problem in Russland sind wilde Mülldeponien in der Provinz. In den Weiten des Landes hat mancher Politiker mit Abfall-Firmen Verträge geschlossen (und wohl auch Schmiergeld bekommen), bei denen nicht gefragt wurde, wohin die Müllanfuhr den Müll eigentlich bringt. Er wurde dann in den Weiten des Landes in die Natur gekippt. Das Problem ist bekannt und die russische Regierung geht hart dagegen vor. Russland hat als eines der besonders geförderten „Nationalen Projekte“ ausgerufen, dass Russland in zehn Jahren beim Recycling eines der weltweit führenden Länder werden soll. Auch dazu äußerte sich Putin bei der Gelegenheit in der Rede:

„Ich füge hinzu, dass das Verursacherprinzip auch im Bereich der Abfallwirtschaft vollständig umgesetzt werden muss, um den Übergang zur sogenannten Kreislaufwirtschaft zu gewährleisten. Zu diesem Zweck müssen wir in diesem Jahr einen Mechanismus für eine erweiterte Verantwortung der Hersteller und Importeure für die Entsorgung von Waren und Verpackungen einführen.“

Russland hat in Sachen Umwelt insgesamt noch einen großen Aufholbedarf, aber es geht – das merkt man, wenn in dem Land wohnt – mit schnellen Schritten voran.

Finanzierung von Umweltprojekten

Wie jeder andere Staat auch, so bekommt auch der russische Staat Einnahmen aus dem Umweltbereich, zum Beispiel aus Strafen für Umweltsünden. Putin ist bei vielen Themen ein Freund davon, Gelder zweckgebunden zu eizusetzen und natürlich führt das bei Diskussionen in der Regierung zu Widerspruch, schließlich möchte jede Regierung und jedes Amt am liebsten einen einzigen Geldtopf haben, aus dem dann alles Mögliche bezahlt werden kann.

Um diese Frage ging es, als Putin davon sprach, Gelder zu „markieren“. Gemeint ist damit in Russland, Gelder zweckgebunden einzusetzen und zu verhindern, dass sie in dem großen Topf „verschwinden“. Putin sagte dazu:

„Ich schlage auch vor, die Zahlungseingänge für Ökologie im Bundeshaushalt zu „markieren“. Ich weiß, dass Experten und Finanzleute solche „Markierungen“ nicht mögen, aber trotzdem ist das ein extrem wichtiger Bereich unserer Arbeit. Hier können wir eine Ausnahme machen. Dieses Geld können wir gezielt für die Beseitigung der aufgelaufenen Schäden und die Verbesserung der Umwelt einsetzen.“

Emissionen

Die Debatte um den Klimawandel findet in Russland anders statt als im Westen. Der angebliche Konsens der Klimaforscher darüber, dass der Klimawandel menschengemacht ist, wird in Russland nicht geteilt. Auch Putin hat sich dazu bei Podiumsdiskussionen immer wieder geäußert.

Das bedeutet aber nicht, dass man in Russland den Klimawandel selbst bestreitet oder verharmlost. Im Gegenteil, Russland ist wohl am stärksten davon betroffen, denn in Sibirien steigen die Temperaturen schneller, als irgendwo sonst auf der Welt. Das ist ein Problem, denn dort sind Städte und Industriegelände direkt auf dem Permafrostboden gebaut, sie haben keine Fundamente, weil sie früher keine brauchten, denn der Permafrostboden war hart wie Fels. Nun aber taut der Permafrostboden und ganze Städte geraten in Gefahr.

Russland sieht den Klimawandel also als reale Gefahr an, nur ist in Russland sehr umstritten, wie viel Einfluss der Mensch darauf hat. Dennoch ist man in Russland sehr auf eine Reduzierung der Abgase interessiert, aber vor allem aus einem anderen Grund: Viele alte Industrieregionen in Russland sind wahre Drecksschleudern mit unglaublich schlechter Luft, ein Beispiel ist übrigens das hier schon genannte Norilsk.

Auch da will Russland aktiv werden und den Ausstoß von Schadstoffen stark reduzieren und in Russland werden die von der Regierung gesetzten Ziele auch umgesetzt, wie die Vergangenheit gezeigt hat. In seiner Rede sagte Putin zu dem Thema:

„Und wie ich bereits sagte, muss der Ausstoß schädlicher Emissionen in die Atmosphäre in den 12 größten Industriezentren des Landes bis 2024 um 20 Prozent reduziert werden. Wir haben schon darüber gesprochen. Dieses Ziel muss unbedingt durch eine integrierte Modernisierung des Industrie-, Wohnungs-, Verkehrs- und Energiesektors erreicht werden.“

20 Prozent Reduzierung der Abgasemissionen bis 2024 auch tatsächlich zu erreichen – davon kann die EU, die bei dem Thema so schöne Worte schwingt, nur träumen.

