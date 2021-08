Russland bietet Hilfe bei der Evakuierung von Afghanen in den Westen an

Rettung afghanischer Nato-Helfer

Westliche Politiker und Medien behaupten, sie würden gerne alle Afghanen, die den Nato-Staaten in dem Krieg geholfen haben, in Sicherheit bringen. Leider sei das aber derzeit nicht möglich. Das ist offensichtlich gelogen, man will diese Leute gar nicht aufnehmen.

Die Erklärungen westlicher Politiker zu der Situation in Afghanistan sind ziemlich verlogen. Die Bahauptungen, man sei vom schnellen Vorrücken der Taliban in Afghanistan überascht worden, sind – höflich ausgedrückt – unglaubwürdig. Es hätte vollkommen ausgereicht, wenn die Politiker den Anti-Spiegel gelesen hätten, denn ich habe hier sehr schnell nach der Ankündigung der Flucht der Nato aus Afghanistan berichtet, dass Experten der vom Westen eingesetzten afghanischen Regieung nur etwa drei Monate geben. Und so ist es auch gekommen, denn die übereilte Flucht aus Afghanistan haben die USA im Mai verkündet und als „Abzug“ bezeichnet. Im August ist Kabul gefallen, es waren exakt drei Monate.

Daher ist auch das derzeitige Hin-Und-Her-Schieben der Schuldfrage reine Show. Die Politiker beschuldigen die Geheimdienste, falsche Informationen geliefert zu haben, die Geheimdienste beschuldigen die Politiker, die Warnungen ignoriert zu haben. Es ist ein unwürdiges Spektakel, wenn man bedenkt, dass es um Menschenleben geht.

Der Westen wollte seine afghanischen Helfer im Stich lassen

Heute beklagen alle Politiker, dass man die Afghanen, die der Nato in den zwanzig Kriegsjahren geholfen haben, im Stich gelassen hat. Sie überschlagen sich vor laufenden Kameras mit Forderungen, die afghanischen Helfer im Westen aufzunehmen. Diese Erklärungen haben aber nur einen Sinn: Sie sollen die aufgebrachten Wähler beruhigen, denn außer Worten geschieht nicht viel.

Man hätte die Helfer schließlich in den drei Monaten von Mai bis August zusammen mit den eigenen Streitkräften evakuieren können, Zeit war genug vorhanden. Aber das wollte man nicht tun. Und auch jetzt, wo es Evakuierungsflüge gibt, werden in erster Linie westliche Staatsbürger aus Kabul ausgeflogen, aber nur wenige Afghanen. Und diejenigen, die ausgeflogen werden, kommen zumeist nicht in den Westen. Stattdessen verhandelt der Westen mit den Ländern der Region über die Aufnahme der Helfer. Man will sie nicht im Westen haben und lässt – für die Medien – nur eine kleine Zahl in den Westen bringen, damit nicht so auffällt, dass die Mehrheit recht- und mittellos in fremden Ländern abgeladen werden soll.

Dazu wird auf Zeit gespielt. Die westlichen Medien haben in fetten Überschriften berichtet, dass die USA 100 Millionen bereitgestellt haben, um ihren afghanischen Helfern zu helfen. Im Spiegel hieß es zum Beispiel unter der Überschrift „USA nach dem Truppenabzug – Biden genehmigt 100 Millionen Dollar für afghanische Flüchtlinge„:

„Tausende Afghanen, die für das US-Militär gearbeitet haben, können mit speziellen Visa in die USA einreisen. Präsident Joe Biden hat jetzt Nothilfen für sie bewilligt“

Dass es den afghanischen Helfern der US-Truppen aber praktisch unmöglich gemacht wird, diese speziellen Visa zu erhalten, konnte man bestenfalls gut versteckt lesen. Der Haken dabei ist nämlich, dass die Leute die Visa nicht in Afghanistan beantragen können, sondern dazu in ein anderes Land fliehen müssen. Und die Bearbeitungszeit für die Visa beträgt bis zu einem Jahr. Darüber habe ich ausführlich berichtet, den Artikel finden Sie hier.

Besonders heuchlerisch sind die deutschen Politiker, die nun alle medienwirksam Hilfe versprechen. Ein Highlight war CDU-Kanzlerkandidat Laschet, der allen Ernstes versprochen hat, alle afghanischen Helfer in Deutschland aufzunehmen. Nur eben nicht jetzt, wo sie Hilfe brauchen, sondern nach seinem Wahlsieg. Da nach der Wahl vielleicht noch Monate vergehen, bis eine neue Regierung gebildet ist, ist das an Zynismus kaum zu übertreffen.

Würde Laschet es ernst meinen, dann müsste der die jetzige Regierung drängen, die Leute jetzt aufzunehmen und es nicht für den Sankt-Nimmerleinstag versprechen. Das Elend derer, die als afghanische Ortskräfte für die westlichen Truppen gearbeitet haben, wird von der westlichen Politik in geradezu unerträglicher Weise instrumentalisiert.

Der Realitätstest

Russland hört die hohlen Reden der westlichen Politiker natürlich auch. Und weil die westlichen Politiker beklagen, sie könnten derzeit nicht alle ehemaligen afghanischen Helfer evakuieren, obwohl man ihnen angeblich so gerne helfen und sie bei sich aufnehmen möchte, hat Russland Hilfe angeboten.

Die russische Botschaft in Kabul arbeitet normal und steht in Kontakt mit den Taliban, darüber habe ich mehrmals berichtet. Russland hat die westlichen Politiker beim Wort genommen und bei den Taliban angefragt. Die haben es Russland gestattet, afghanische Helfer der Nato-Staaten auszufliegen. Russland ist sogar bereit, Flugzeuge zur Verfügung zu stellen, denn die Taliban haben den russischen Flugzeugen und ihren Besatzungen Sicherheitsgarantien gegeben. Nun wartet Russland darauf, dass sich westliche Staaten melden, denn die einzige Bedingung Russlands ist es, dass diese afghanischen Helfer – wie von den westlichen Politikern medienwirksam versprochen – aus Afghanistan direkt in westliche Länder geflogen werden.

Wörtlich sagte Maria Sacharova, die Sprecherin des russischen Außenministeriums:

„Angesichts der gegenwärtigen Situation auf dem Flughafen von Kabul und der Tatsache, dass mehrere westliche Länder nicht für die Abreise ihrer Diplomaten, Soldaten und Zivilisten aus Afghanistan gesorgt haben, ganz zu schweigen von den Afghanen, die mit ihnen zusammengearbeitet haben, und ihren Familien, die das Land verlassen wollen, aber das nicht können, möchten wir folgendes mitteilen:

Um eine Verschlechterung der humanitären Lage in Afghanistan zu verhindern, sind wir bereit, die Dienste der russischen zivilen Luftfahrt zur Verfügung zu stellen, um den Flug einer beliebigen Anzahl afghanischer Staatsangehöriger, einschließlich Frauen und Kinder, in alle Länder zu gewährleisten, die an ihrer Aufnahme und Unterbringung interessiert sind.

Wie uns Vertreter der neuen Regierung in Afghanistan versichert haben, gibt es keine prinzipiellen Hindernisse für die Ankunft und den Abflug russischer Flugzeuge in Kabul. Die Sicherheit der Flugzeuge, der Besatzungen und der Passagiere ist gewährleistet.“

Nun wollen wir mal abwarten, wie ernst die westlichen Politiker ihre schönen Worte meinen. Wenn sie Angst haben, ihre afghanischen Helfer mit eigenen Flugzeugen aus dem Land zu holen, dann die Russen sind bereit, zu helfen.

Wetten, dass man das in den westlichen Medien nicht erfahren wird?



