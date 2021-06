Russland macht den Weg für Impftourismus frei

Covid-19

Während im Westen noch immer Grenzen geschlossen sind und Reisen demnächst nur noch im einem Impfpass problemlos möglich sind, öffnet Russland seine Grenzen für Impfwillige. Was ist davon zu halten?

Bei dem Petersburger Wirtschaftsforum in der letzten Woche hat der russische Präsident Putin angekündigt, dass Russland seine Grenzen für Impftouristen öffnen werde. Putin hat die Regierung gebeten, bis Monatsende entsprechende Richtlinien auszuarbeiten, damit ausländische Touristen sich gegen Gebühr impfen lassen können. Für Russen sind die Impfungen gratis und es ist bereits gängige Praxis, dass sich ausländische Gäste, zum Beispiel Geschäftsleute, in Russland impfen lassen. Das soll nun einheitlich reguliert werden.

Putin hat darauf hingewiesen, dass in Russland genug Impfstoffe für alle impfwilligen Russen vorrätig seien und dass man daher die Reserven habe, auch ausländischen Gästen die Impfung gegen Corona anzubieten, zumal Russland mittlerweile vier verschiedene Impfstoffe hat. Bei keinem von ihnen hat es bisher tödliche Nebenwirkungen gegeben, ihre Wirksamkeit ist aber sehr hoch.

Im Westen melden die Medien eine geringe Impfbereitschaft in Russland und behaupten, das habe mit einem geringen Vertrauen in die russischen Impfstoffe zu tun. Warum das Unsinn ist und was die wahren Gründe für die geringe Impfquote in Russland ist, können Sie hier nachlesen.

Ist eine Impfung in Russland sinnvoll?

Ich habe bereits vor einiger Zeit darüber berichtet, dass man sich in Russland impfen lassen kann. Die Frage, die sich stellt, ist, ob das für Deutsche empfehlenswert ist.

Dass die russischen Impfstoffe gut sind, ist unter Fachleuten unbestritten und warum ich mir für kein Geld der Welt eine Impfung mit dem in der EU vorangetriebenen Pfizer-Impfstoff geben lassen würde, habe ich oft und ausführlich erklärt (zum Beispiel hier und hier). Wer also – zum Beispiel aus Altersgründen oder wegen Vorerkrankungen – Angst vor Corona hat und an einer Impfung mit einem wirksamen und sicheren Impfstoff interessiert ist, dem kann ich zu einer Impfung in Russland raten.

Wer sich allerdings in Russland impfen lassen möchte, weil er hofft, dann nicht mehr unter die in den meisten EU-Staaten geltenden Corona-Einschränkungen zu fallen, den muss ich warnen. In der EU ist es so, dass jedes Land selbst entscheidet, welche Impfungen es anerkennt. Die meisten EU-Länder (darunter auch Deutschland) erkennen Impfungen mit russischen Impfstoffen (bisher) nicht an. Dahinter stehen politische Gründe, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass jemand mit einer russischen Impfung in den meisten EU-Staaten wie ein Nicht-Geimpfter behandelt wird.

Bisher haben meines Wissens nur Ungarn (wo Sputnik-V regulär verimpft wird) und Griechenland (das nicht auf russische Touristen verzichten will) Impfungen mit dem russischen Impfstoff Sputnik-V anerkannt.

Was kostet eine Impfung in Russland?

Die offiziellen Preise für eine Impfung von ausländischen Gästen in Russland sind noch nicht bekannt. Nach allem, was man weiß, kostet eine Impfung mit Sputnik-V etwa zehn Dollar und ich vermute nicht, dass der russische Staat die Impfung wesentlich teurer anbieten wird. Die Impfung selbst dürfte in Russland also nicht allzu teuer sein.

Das Problem ist, dass man erst einmal nach Russland kommen und dann 21 Tage in Russland verbringen muss, um die nötigen zwei Spritzen zu bekommen. Wer also keine Freunde in Russland hat, bei denen er drei Wochen unterkommen kann, braucht ein Hotel. Auch wenn man in Russland einfache (aber nicht schlechte) Hotels für 20 bis 30 Euro pro Nacht finden kann (hier helfen die üblichen Portale wie booking.com etc.), ist man allein bei den Übernachtungskosten schnell bei weit über 500 Euro. Und man muss ja auch noch etwas essen. Hinzu kommen Visum und Flug. Die Kosten dürften also in jedem Fall bei über tausend Euro liegen.

RT-Deutsch hat berichtet, dass russische Reiseveranstalter bereits Pauschalreisen anbieten, wobei man den Flug selbst buchen und bezahlen muss, der Aufenthalt in Russland aber organisiert wird. Die Kosten gibt RT-Deutsch mit 1.200 bis 2.000 Euro an, und der Flug kommt noch oben drauf. Für ängstliche Menschen, die eine Reise nach Russland nicht auf eigene Faust organisieren wollen, ist das sicherlich eine Alternative, obwohl man sich das Hotel über die üblichen Portale auch selbst buchen und dann auf eigene Faust in das nächstbeste Krankenhaus laufen kann, um sich die Impfung geben zu lassen.

Fazit

Zu einer Impfreise nach Russland kann ich nur sehr begrenzt raten, weil die russische Impfung wahrscheinlich in den meisten EU-Staaten nicht anerkannt wird und eine Impfreise kein billiges Vergnügen ist. Das weiß auch die russische Regierung, denn das Angebot ist nicht in erster Linie an Europäer gerichtet, sondern eher an Menschen aus Indien oder anderen asiatischen Ländern, wo es erstens einen Mangel an Impfstoffen gibt und zweitens russische Impfungen anerkannt werden.

Wer sich also als Deutscher impfen lassen möchte, um seine Grundrechte wieder zurückzubekommen, der sollte mit einer Impfung in Russland warten, bis klar ist, welche EU-Staaten am Ende eine Impfung mit russischen Impfstoffen anerkennen.



