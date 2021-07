Sommerloch beim Anti-Spiegel

In eigener Sache

Es ist jedes Jahr das gleiche: Im Sommer gibt es meist weniger interessante Meldungen und Nachrichten. Da ich ein sehr interessantes Projekt "in der Mache" habe, werde ich die Zeit gut zu nutzen wissen.

Ich habe derzeit ein sehr interessantes Projekt, an dem ich arbeite und für das ich recherchiere. Es handelt sich um eine sehr umfangreiche Recherche und wenn das Ergebnis so wird, wie es sich jetzt abzeichnet, werde ich darüber in einigen Monaten ein Buch veröffentlichen. Da die Recherche jedoch kompliziert ist, komme ich damit weit schlechter voran als ich gehofft habe. Ich muss dafür Ruhe haben und viele Stunden am Stück recherchieren, bei Unterbrechungen ist es schwer, „den Faden wiederzufinden.“

Da das Sommerloch vor der Tür steht und ich in den Nachrichtenagenturen schon erkennen kann, wie die Zahl der Meldungen zurückgeht, weil auch Politiker Sommerferien machen, habe ich die Entscheidung getroffen, in den nächsten Wochen immer abwechselnd einen Tag Artikel für den Anti-Spiegel zu schreiben und einen Tag ausschließlich für das Projekt zu recherchieren. Ich hoffe, dass die Leser des Anti-Spiegel das kaum bemerken werden, denn ich werde versuchen, immer ein wenig „vorzuarbeiten“ und Artikel zu schreiben, die ich dann an den „freien Tagen“ veröffentliche.

Da die Zahl der Meldungen im Sommer ohnehin geringer wird, ist es normal, dass im Sommer weniger Artikel erscheinen, daher habe ich beschlossen, das entsprechend zu nutzen. Ich werde trotzdem auch während des Sommerlochs über interessante Ereignisse berichten, Analysen schreiben und auch Meldungen bringen, über die in Deutschland nicht berichtet wird.

Wie immer möchte ich bei dieser Gelegenheit allem den Lesern von ganzem Herzen danken, die mich über PayPal-Spenden unterstützen! Sie sind es, die meine Arbeit mit ihren Spenden erst möglich machen. Ohne Sie würde es den Anti-Spiegel nicht geben!

Aber wenn Sie nicht spenden können oder wollen, können Sie mich auch noch auf andere Weise unterstützen, damit ich den Anti-Spiegel noch lange betreiben und den Medien den Spiegel vorhalten kann! Insgesamt gibt es vier Möglichkeiten:

Sie können mir eine Spende über PayPal zukommen lassen. Sie können meine Bücher über Putin, über die Ukraine-Krise 2014, das „Spieglein-Propaganda-Jahrbuch“ oder „Abhängig beschäftigt“ kaufen. Sie können über einen Klick auf die Buchtipps auf meiner Seite in den Shop meines Verlegers kommen und dort Bücher bestellen. Das Programm merkt, wenn ein Käufer von meiner Seite in den Shop gekommen ist und ich bekomme dann eine Provision. Über den Shop sind alle Bücher, die es in Deutschland gibt, erhältlich. Sollte das Buch Ihrer Wahl nicht dabei sein, schreiben Sie einfach eine Mail an den Verlag, die nehmen es dann ins Programm auf. Empfehlen Sie den Anti-Spiegel Freunden und Bekannten weiter.

Auch wenn es im Sommer weniger Artikel geben wird, schauen Sie trotzdem regelmäßig beim Anti-Spiegel vorbei. Auch für das Wochenende habe ich noch ein paar Artikel „in der Pipeline“.

Ich wünsche allen eine schönes Wochenende und

bleiben Sie kritisch!

Thomas Röper



