Ticktes für lau: Wie der russische Staat Jugendlichen Kultur näher bringen will

Russland

Der russische Staat hat ein Programm aufgelegt, das jedem Jugendlichen eine Summe für Kulturveranstaltungen, also Museen, Konzerte, Theater, Filmvorführungen und so weiter, zur Verfügung stellt.

Kultur ist ein streitbares Thema. Während in Deutschland die klassische Kultur immer mehr in den Hintergrund rückt und im Westen Dinge als Kultur angesehen werden, über die man trefflich streiten kann, setzt Russland auf die klassische Kultur, die auch im Schulunterricht noch viel Raum einnimmt. Ich bin in Gesprächen mit jungen Russen immer wieder erstaunt, wie viel sie über Malerei, klassische Literatur und Musik wissen.

Der russische Staat will dieses Wissen um die eigene Kultur und Geschichte fördern, da die russische Regierung der Meinung ist, dass das Wissen um die Wurzeln des eigenen Landes wichtig ist. Dazu wurde nun ein Programm aufgelegt, bei dem jeder Jugendliche in Russland eine bestimmte Summe erhält, die er für derartige Veranstaltungen ausgegeben kann, ohne die Eltern darum bitten oder sein Taschengeld einsetzen zu müssen. Darüber hat das russische Fernsehen am Sonntag in der Sendung „Nachrichten der Woche“ am Sonntag berichtet und ich habe den Bericht aus der Sendung übersetzt, weil viele Leser mir schreiben, dass sie sich für solche Berichte aus Russland interessieren.

Beginn der Übersetzung:

In dieser Woche erhielten Russen, die ihre Rente mit einer Bankkarte beziehen, eine Pauschalzahlung von 10.000 Rubel (ca. 115 Euro). Insgesamt werden mehr als 42 Millionen Rentner im September dieses Geld erhalten. Russische aktive Militärangehörige, Strafverfolgungsbeamte und Kadetten von Militärschulen erhalten demnächst eine Zahlung von 15.000 Rubel (ca. 240 Euro). Die entsprechenden Dekrete wurden am Dienstag vom russischen Präsidenten Wladimir Putin unterzeichnet.

Am 1. September wurde das Programm „Puschkin-Karte“ zur Förderung der Kultur bei Jugendlichen gestartet. Jeder Einwohner des Landes im Alter von 14 bis 22 Jahren kann die Karte auf der Website des öffentlichen Dienstes ausfüllen und 3.000 Rubel (ca. 33 Euro) für den Kauf von Eintrittskarten in Museen und Theatern erhalten. Im nächsten Jahr wird der Betrag 5.000 Rubel (ca. 55 Euro) betragen. Das Projekt hat sich schon als sehr populär erwiesen. Bereits in den ersten drei Tagen nach dem Start des Programms haben mehr als eine Million Menschen die Karte beantragt. (Anm. d. Übers.: Der öffentliche Dienst ist in Russland weitgehend digitalisiert, weshalb man in Russland nur noch selten zum Amt muss, sondern sehr viel über sein persönliches Log-in online erledigen kann. So ist es auch mit dieser Karte)

Der berühmte Theatersaal, die pistazienfarbenen Wände, das Jugendstildekor und die einzigartige Atmosphäre. Und die beliebten und berühmten Philip Yankovsky, Alexei Kravchenko und Irina Pegova. Die Eintrittskarten für das Moskauer Tschechow-Kunsttheater sind schnell verkauft, wobei „Ein Monat auf dem Lande“, „In den Schützengräben von Stalingrad“ und „Die Flucht“ ganz oben auf der Liste stehen. Die stellvertretende künstlerische Leiterin Marina Andreykina sagt, dass Karten sich für die Klassiker gut verkaufen, und zwar nicht nur das Schulprogramm. Die erste Inhaberin der Puschkin-Karte war Nastja aus Omsk, sie hat eine Eintrittskarte für das Moskauer Satiretheater gekauft.

„Wir haben auch den durchschnittlichen Ticketpreis analysiert, er beträgt 1500 Rubel (ca. 17 Euro). Bisher haben wir gesehen, dass die Leute versuchen, Tickets zu kaufen, die in unserem Land als teuer gelten. Ab 500 Rubel (ca. 4,5 Euro) gilt ein Ticket als teuer. Mit anderen Worten, die Kinder müssen ihre Eltern nicht um Geld bitten, brauchen auf nichts zu verzichten, sondern können einfach die App nutzen“, sagte Kulturministerin Olga Ljubimowa. (Anm. d. Übers.: Theater und andere Kulturveranstaltungen werden in Russland sehr stark vom Staat subventioniert, weshalb die Preise aus deutscher Sicht geradezu lächerlich sind. Das gilt jedoch nur für Menschen, die in Russland leben, also dort steuerpflichtig sind. Für Touristen aus dem Ausland sind die Preise höher)

Das noch nie dagewesene Projekt hat enormes Interesse geweckt, aber noch nicht jeder weiß davon. Es wurde in nur zwei Monaten konzipiert und organisiert.

„Das hat sich unser Präsident ausgedacht und Sie wissen, wie oft der Präsident öffentlich gesagt hat, wie wichtig die Kultur für Formung der Persönlichkeit eines Menschen ist. Und das zu bestreiten, ist sehr schwierig“, sagte Tatjana Golikowa, stellvertretende Ministerpräsidentin der Russischen Föderation.

Jeder Junge und jedes Mädchen im Alter von 14 bis einschließlich 22 Jahren kann Karteninhaber werden. Die Karte ist mit 3.000 Rubel ausgestattet, die bis zum 31. Dezember dieses Jahres ausgegeben werden können. Die Liste der Veranstaltungen und Programme, für die man das Geld einsetzen kann, ist auf dem Portal culture.ru zu finden.

(Anm. d. Übers.: Die Liste der Angebote ist wirklich umfangreich. Man kann dort zwischen 1.826 Filmen, 1.118 Theateraufführungen, 1.255 Konzerten, 1.755 Kursen, 4.204 Museen, 722 Büchern und noch einigem mehr wählen, die alle von dem Programm abgedeckt sind)

Auch private Einrichtungen nehmen an dem Projekt teil. Das Museum „In der Stille“ ist eines davon. Hier geht es um Menschen mit einer Hörbehinderung oder Gehörlosigkeit, um ihre Probleme und ihre Inklusion. Das Museum hat spezielle Programme für den so genannten unvorbereiteten Besucher vorbereitet. Das Staatliche Historische Museum und das Museum des Krieges von 1812 bieten einen Kurs für Inhaber der Puschkin-Karte an – das sind 69 Unterrichtseinheiten im Jahr. Daniil Anikin, der am Staatlichen Historischen Museum Kurse für Studienanfänger leitet, ist sich sicher, dass der Übergang von der Theorie zur Praxis und umgekehrt für Sozialkunde als eines der wichtigsten Fächer im Lehrplan der Schule wichtig ist. Das Nördliche Schifffahrtsmuseum in Archangelsk bietet den Inhabern der Puschkin Karten ein interessantes Multimediaspiel, das nach dem Prinzip von Computerspielen entwickelt wurde. Die Schülerin Dascha Vydrina wurde Kommandantin eines virtuellen Konvois, der 1941 von Schottland zum Hafen von Archangelsk fuhr. Dieses Spiel ist der legendären Geschichte der Nordsee-Konvois gewidmet, die während des Zweiten Weltkriegs die Lend-Lease-Ladungen an die UdSSR lieferten. Und nachdem sie das Thema spielerisch kennengelernt hat, erfährt sie das wahre Schicksal des Konvois, den sie kommandiert hat. Das Arsenjew-Museum für die Geschichte des Fernen Ostens bietet jungen Menschen Eintrittskarten für Filmabende. Dort spricht vor jedem Film ein Lektor.

Im Jahr 2022 werden bereits 5.000 Rubel auf der Puschkin-Karte sein.

Ende der Übersetzung



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen