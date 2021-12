Ukraine widerspricht den USA: Keine große Konzentration russischer Truppen an der Grenze

USA vs. Russland

Die USA und die Medien melden täglich mehrmals, dass Russland Truppen an der ukrainischen Grenze sammelt. Dem hat nun ausgerechnet die Ukraine widersprochen.

Über die Entwicklungen und den aktuellen Stand der Konfrontation zwischen den USA und Russland rund um die Ukraine und über die Verhandlungen über gegenseitige Sicherheitsgarantien werde ich berichten, wenn sich abschätzen lässt, was das erneute Telefonat zwischen den Präsidenten Biden und Putin ergeben haben mag. Da beide Seiten bereits bekannt gegeben haben, dass die Verhandlungen bereits am 10. Januar in Genf beginnen, darf man davon ausgehen, dass hinter den Kulissen eine sehr emsige Aktivität herrscht.

An dieser Stelle möchte ich eine Meldung übersetzen, die ich in der russischen Nachrichtenagentur TASS gefunden habe. In den letzten Wochen waren die Meldungen über eine angebliche Konzentration russischer Truppen an der Grenze zur Ukraine ausgesprochen widersprüchlich, auch wenn man das in den deutschen „Qualitätsmedien“ nicht erfahren hat. Die deutschen „Qualitätsmedien“ haben nur berichtet, dass die USA und die NATO einen russischen Truppenaufmarsch sehen, sie haben jedoch nie über die widersprüchlichen Meldungen aus der Ukraine berichtet.

Aus der Ukraine hieß es mal, dass man einen russischen Truppenaufmarsch sehe, dann wieder hieß es, gebe keinen russischen Truppenaufmarsch. Da nun auch der – in der Ukraine – sehr mächtige Chef des Nationalen Sicherheitsrates gemeldet hat, dass es keine nennenswerte Konzentration russischer Truppen an der ukrainischen Grenze gibt, habe ich die Meldung der TASS darüber übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates: Keine große Ansammlung russischer Truppen an der ukrainischen Grenze

Alexej Danilov betonte, die Ukraine verfüge über „genügend Waffen, um dem Feind zu begegnen“.

Kiew beobachtet keine große Ansammlung russischer Truppen an der Grenze zur Ukraine, so der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates, Alexej Danilov. Der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine, Alexej Danilov, sagte dies in einem Interview, das am Mittwoch auf der Website Novoye Vremya veröffentlicht wurde.

„Wir beobachten keine große Ansammlung von russischen Truppen. Es gibt gewisse Truppenbewegungen, aber das ist für uns nicht entscheidend. Für eine groß angelegte Invasion bräuchte es mindestens die drei-, vier- oder fünffache Anzahl – viel mehr als da derzeit ist“, sagte er. Gleichzeitig wies Danilov darauf hin, dass die Gefahr einer Invasion durch russische Truppen nach wie vor bestehe.

Der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine betonte, dass die Ukraine „über genügend Waffen verfügt, um dem Feind zu begegnen“. Darüber hinaus, so Danilov, erhält das Land regelmäßig militärische Unterstützung von den USA und anderen Partnern. „Aber im Falle einer Verschlimmerung werden wir viel mehr davon brauchen. Und alle Partner haben uns zugesagt, dass sie das unverzüglich tun werden. Wir hätten gerne, dass die Hilfe schon jetzt geleistet wird“, sagte er.

Sowohl in westlichen Ländern als auch in Kiew wurden in letzter Zeit Behauptungen über eine mögliche russische Invasion in der Ukraine laut. Der Pressesprecher des russischen Präsidenten, Dmitri Peskow, bezeichnete diese Informationen als eine leere und unbegründete Eskalation der Spannungen. Er betonte, dass Russland keine Bedrohung für irgendjemanden darstelle. Gleichzeitig schloss Peskow die Möglichkeit von Provokationen zur Rechtfertigung solcher Erklärungen nicht aus und warnte, dass Versuche, die Krise im Südosten der Ukraine mit Gewalt zu lösen, schwerste Folgen haben würden. Nach seinen Worten unternimmt Moskau alle erdenklichen Anstrengungen, um Kiew bei der Lösung des Konflikts im Donbass zu helfen, und bleibt dabei dem Normandie-Format und dem Minsker Abkommen verpflichtet.

Ende der Übersetzung



