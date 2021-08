US-Geheimdienste haben im Juli vor schnellem Zusammenbruch der afghanischen Armee gewarnt

US-Medienberichte

Die Bekundungen westlicher Politiker, sie seien von den Ereignissen in Afghanistan überrascht worden, waren ohnehin unglaubwürdig. Nun meldet die New York Times, dass die US-Geheimdienste schon im Juli einen solchen Ausgang vorhergesagt haben, was bestätigen würde, dass Biden gelogen hat.

Ich habe am Dienstag bereits in einem Artikel ausgeführt, dass der schnelle Zusammenbruch der afghanischen Regierung und ihrer Armee niemanden ernsthaft überrascht haben kann. Leser des Anti-Spiegel haben hier seit Monaten gelesen, dass die Taliban im Eiltempo vorgerückt sind und dass die afghanische Armee kaum Widerstand geleistet hat. Auch die Frist eines Zusammenbruchs der afghanischen Regierung innerhalb von drei Monaten wurde – zumindest in Russland – schon sehr schnell nach der Rückzugs-Ankündigung der USA genannt.

Nun berichtet die New York Times, dass die US-Regierung von ihren Geheimdiensten spätestens im Juli vor einen schnellen Zusammenbruch der afghanischen Armee gewarnt wurde. Pikant dabei: Biden hat im Juli vor der Presse das Gegenteil behauptet. Er hat seine Landsleute und die Presse offenbar belogen.

Machtübergabe an Taliban – Biden: "Nein! Das ist unwahrscheinlich"

Auch im Spiegel konnte man am Dienstag zwischen den Zeilen lesen, dass die „Abzug“ der USA aus Afghanistan kein Abzug war, sondern eine Flucht. In dem Spiegel-Artikel mit der Überschrift „»Das Gesamtbild ist düster« – US-Generalinspekteur rechnet mit amerikanischer Afghanistan-Politik ab“ ging es um Fehler, die die US-Regierung in Afghanistan gemacht hat. Am Ende konnte man dort lesen:

„Der Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, hat die Arbeit wie auch den Abzug der amerikanischen Truppen aus Afghanistan verteidigt. Die USA hätten 20 Jahre lang ihr Blut, ihren Schweiß, ihre Tränen für das Land gegeben und die Afghanen ausgebildet und ausgerüstet, damit sie in der Lage seien, für sich selbst zu kämpfen, sagte Sullivan. »Irgendwann war es an der Zeit für die Vereinigten Staaten zu sagen, dass das afghanische Volk selbst für sich einstehen muss.« Die US-Regierung sei sich bewusst gewesen, dass der Abzug womöglich darin enden könnte, dass die Taliban wieder an die Macht kommen. Man habe aber das Tempo ihres Vormarsches nicht vorhergesehen.

Sullivan argumentierte, es wäre eine signifikante Aufstockung der US-Truppen nötig gewesen, um den Vormarsch der Taliban zu stoppen. Weitere amerikanische Soldaten hätten ihr Leben geben müssen. Der US-Präsident sei dazu nicht bereit gewesen.“

Diese Aussagen bedeuten im Klartext, dass die USA wussten, dass die Taliban vorrücken werden und dass sie nur durch eine massive Aufstockung der Nato-Truppen aufzuhalten gewesen wären. Da man dazu – warum auch immer – nicht bereit war, war die Alternative nur die überstürzte Flucht der Nato aus Afghanistan, die wir ab April beobachten konnten. Bei dieser Flucht haben die Nato-Truppen gigantische Vorräte an Waffen und Munition zurückgelassen, die nun in die Hände der Taliban gefallen sind.

Im russischen Fernsehen wurde das lakonisch dahingehend kommentiert, dass sich die Taliban sicherlich freuen, ihre veralteten Kalaschnikows gegen neue amerikanische M-40-Sturmgewehre einzutauschen und dass Humvees auch wesentlich eindrucksvoller sind, als die Toyotas, mit denen Islamisten sonst durch die Gegend fahren.



