US-Regierung will einen Teil der Unterlagen zum Kennedy-Attentat freigeben

Kennedy-Mord

Das Weiße Hauses hat angekündigt, dass neue Unterlagen zum Kennedy-Mord freigegeben werden sollen.

In den USA wurde eine Veröffentlichung von Unterlagen zum Kennedy-Attentat angekündigt, nun hat das Weiße Haus Details bekanntgeben. Von den ursprünglich zur Veröffentlichung vorgesehenen Unterlagen werden einige nun doch zurückgehalten. Ich habe die Meldung bei der russischen Nachrichtenagentur TASS gefunden und werde deren Meldung übersetzen. Auch amerikanische Medien wie CNN haben gemeldet, dass Ende 2021 zwar einige neue Unterlagen veröffentlicht werden, dass aber ein Teil auf Wunsch von US-Behörden weiter zurückgehalten werden. soll.

Beginn der Übersetzung:

US-Regierung beabsichtigt, noch in diesem Jahr neues Material zum JFK-Attentat zu veröffentlichen

US-Präsident Joe Biden hat die Freigabe der Unterlagen genehmigt

WASHINGTON, 23. Oktober. /TASS/ – Am 15. Dezember will die US-Regierung neues Material über die Ermordung des 35. Präsidenten der USA John F. Kennedy im Jahr 1963 veröffentlichen. Dies teilte der Pressedienst des Weißen Hauses am Freitag mit.

In der Mitteilung heißt es, der US-Kongress habe 1992 erklärt, dass alle Daten im Zusammenhang mit der Ermordung Kennedys „nach und nach“ freigegeben werden sollten, es sei denn, das würde der Verteidigung, dem Geheimdienst, der Strafverfolgung oder der Außenpolitik der Nation schaden. Die US-Behörden sind dabei, diese Dokumente zu überprüfen.

Der derzeitige US-Regierungschef Joe Biden hat die Veröffentlichung der genannten Materialien genehmigt. Einige von ihnen werden voraussichtlich am 15. Dezember veröffentlicht. Es handelt sich um Unterlagen gegen deren Offenlegung die Behörden keine Einwände erhoben haben.

Die Veröffentlichung des zweiten Teils wurde auf Wunsch der US-Behörden aufgeschoben. Es wird erwartet, dass sie nicht vor dem 15. Dezember 2022 veröffentlicht werden. In der Erklärung wird darauf hingewiesen, dass die U.S. National Archives and Records Administration zuvor entsprechende Empfehlungen ausgesprochen hatte.

Außerdem heißt es in der Erklärung, dass einige der Unterlagen zum Kennedy-Attentat auch nach dem 15. Dezember 2022 nicht freigegeben werden sollten. Von der U.S. National Archives and Records Administration wird außerdem erwartet, dass sie einen Plan zur Schaffung einer digitalen, öffentlich zugänglichen Datenbank entwickelt, in die die Dokumente eingestellt werden.

Ende der Übersetzung

Man darf gespannt sein, was dieses Mal veröffentlicht wird, aber allzu spektakulär dürfte es nicht werden, wenn sogar schon zur Veröffentlichung freigegebene Unterlagen nun wieder zurückgezogen wurden.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen