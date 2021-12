Warum Russland in der UNO die Klimaresolution blockiert hat

Geopolitik

Vor einigen Tagen hat Russland im UNO-Sicherheitsrat eine Klimaresolution blockiert, was westliche Medien heftig kritisiert haben. Was waren die Gründe für das russische Veto?

Vor einigen Tagen hat das russische Veto im UNO-Sicherheitsrat Schlagzeilen gemacht, mit dem Russland die von Irland und dem Niger eingebrachte Klimaresolution blockiert hat. Dabei haben Politik und Medien im Westen Russland beschuldigt, den Kampf gegen den Klimawandel zu behindern, ohne die russische Begründung für das Veto zu nennen.

Die russische Nachrichtenagentur TASS hat über die Gründe Russlands, den Resolutionsentwurf zu blockieren, berichtet und ich habe den TASS-Artikel übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Die Politisierung des Klimas. Warum Russland die UN-Klimaresolution blockiert hat

Das Dokument wurde auch von den Vertretern Indiens und Chinas nicht unterstützt.

Russland hat sein Veto gegen die Klimaresolution des UN-Sicherheitsrats eingelegt. In dem Dokument wird vorgeschlagen, Dürren und Überschwemmungen als Vorbedingung für bewaffnete Konflikte zu behandeln. Obwohl sie von einer Mehrheit der abstimmenden Länder unterstützt wurde, sprachen sich russische Diplomaten entschieden gegen die Politisierung des Klimas aus. Was über die Resolution bekannt ist, warum sie notwendig war und womit genau Moskau nicht einverstanden ist.

Das Klima sollte zu einem Faktor der internationalen Instabilität erklärt werden

Am 13. Dezember brachten Irland und Niger eine Resolution zur Abstimmung, die den UN-Sicherheitsrat verpflichtet hätte, die Klimakrise als „eine grundlegende Ursache aller Konflikte und einen Risikofaktor für deren Auftreten“ anzuerkennen. Das Dokument, dessen Wortlaut im Vorfeld nicht abgestimmt wurde, sah unter anderem vor, dass der UN-Generalsekretär regelmäßig „über die sicherheitspolitischen Auswirkungen im Kontext eines bestimmten Landes oder einer bestimmten Region“ berichtet.

In der Resolution heißt es, es sei „längst überfällig“, Klimafragen zu einer Priorität des internationalen Gremiums zu machen. In den Reden, die der Abstimmung über das Dokument vorausgingen, wiesen Dutzende von Rednern darauf hin, dass die Bewohner von Ländern mit schlechten Umweltbedingungen viel anfälliger für Terrorismus und Gewalt sind.

„Schlimmer werdende Stürme, steigende Meeresspiegel, häufigere Überschwemmungen und Dürren sowie andere Auswirkungen der Erwärmung könnten soziale Spannungen und Konflikte verstärken und damit ein großes Risiko für den globalen Frieden, die Sicherheit und die Stabilität darstellen.“

So lauten die von AP zitierten Auszüge aus der Entschließung. Einfach ausgedrückt: Wo sich das Klima verschlechtert, steigen die Sicherheitsrisiken.

Nach dieser Logik könnte der UN-Sicherheitsrat, der über militärische Interventionen, Sanktionen und den Einsatz von Friedenstruppen entscheidet, bestimmte Konflikte ausschließlich auf Klimafaktoren zurückführen oder Länder mit Klimaproblemen zu Verursachern globaler Bedrohungen erklären.

Da derartige Probleme in der Regel die weniger entwickelten Länder betreffen, würden sie für die Verschlechterung der internationalen Sicherheitslage verantwortlich gemacht werden. Dabei ist es erwähnenswert, dass einige westliche Länder (die EU, das Vereinigte Königreich, Deutschland, Frankreich und die USA) bei der Entwicklung ihrer Konzepte für strategische Stabilität Klimarisiken berücksichtigen.

Russland bezeichnete die Resolution als Versuch, „die Sonne und den Mond“ für die Konflikte verantwortlich zu machen

Obwohl 113 von 193 UN-Mitgliedsstaaten und 12 von 15 Mitgliedern des Sicherheitsrates das Dokument unterstützten, blockierte Moskau es durch Ausübung seines Vetorechts. Indien stimmte ebenfalls dagegen, während China sich der Stimme enthielt, obwohl es die vorgeschlagene Initiative als „politische Show“ bezeichnete.

„Was für eine schöne Idee – die Treibhausgasemissionen sowie die Sonne und den Mond verantwortlich zu machen und die Verantwortung auf die Entwicklungsländer selbst abzuwälzen“, beschrieb der ständige Vertreter Russlands bei der Weltorganisation, Wassili Nebenzya, die Situation metaphorisch. Seiner Meinung nach können solche Formulierungen von den „wirklichen, tief verwurzelten Ursachen der Konflikte“ in den einzelnen Ländern ablenken.

Dem russischen Diplomaten schloss sich sein indischer Amtskollege Thirumurthy an, der den Resolutionsentwurf als den Versuch bezeichnete, den Klimawandel mit Sicherheitsfragen zu verknüpfen und „die hart erkämpften Vereinbarungen von Glasgow zu untergraben“.

Sowohl Nebenzya als auch Thirumurthy sagten, dass Klimafragen am besten der UN-Klimarahmenkonvention überlassen werden sollten, dem Gremium, das für den Umgang mit der Bedrohung durch die globale Erwärmung und deren Folgen zuständig ist.

„Versuche, Strukturen der UN-Friedensmissionen ohne qualifiziertes Fachwissen mit Aufgaben zu betrauen, die ihnen nicht zustehen, halten wir grundsätzlich für unkonstruktiv, ja sogar für kontraproduktiv“, kommentierte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharova, das Thema.

Der Kreml wiederum wies darauf hin, dass die Resolution in ihrer Gesamtheit die Gefahr berge, dass die Entwicklung bestimmter Länder gebremst werde.

„Die Klimaagenda darf kein Faktor sein, der Länder in ihrem Recht auf Entwicklung einschränkt, wobei diese Einschränkungen von den Ländern kommen, die in seinerzeit viel Schaden für das Klima angerichtet haben, indem sie sich ihre schnelle Entwicklung gesichert und damit eine hoch industrialisierte Wirtschaft erlangt haben.“

So kommentierte der Sprecher des russischen Präsidenten, Dmitri Peskow, die Situation. Zugleich erinnerte er daran, dass die Klimaagenda für Moskau nach wie vor ein äußerst wichtiges Thema ist.

Der Zusammenhang zwischen Klima und Sicherheit ist seit langem Gegenstand von Debatten in der UNO

Die Rolle des Klimawandels bei bewaffneten Konflikten ist seit langem Gegenstand von Debatten in den Vereinten Nationen und anderen internationalen Foren. Der Sicherheitsrat befasst sich seit 2007 mit dem Thema und 2009 bekräftigte die Generalversammlung, dass sie über das Thema „zutiefst besorgt“ sei. Der UNO-Sicherheitsrat verfügt bereits über mehrere informelle Gruppen, deren Mitglieder zusammenkommen, um klimabezogene Sicherheitsrisiken zu erörtern.

UN-Chef António Guterres sprach letzte Woche ebenfalls über das Thema Klimakonflikte und bezeichnete den Klimawandel als „verschärfenden Faktor“ für Instabilität, Krieg und Terrorismus. Er sagte, dass die durch den Klimawandel am meisten gefährdeten Regionen „auch unter Sicherheitsproblemen, Armut und Machtlosigkeit leiden“.

So werden beispielsweise Dürren und Wüstenbildung in Mali, Niger und anderen Teilen Afrikas als Auslöser für Konflikte um Wasser, Nahrungsmittel, Acker- und Weideland angesehen. Guterres führte die sich verschärfenden Konflikte im Irak und in Syrien auch auf die Wasserknappheit zurück.

Westliche Vertreter kritisierten das Veto Russlands. Der Ständige Vertreter Irlands bei den Vereinten Nationen, Byrne Nason, sagte, das Gremium habe „zum ersten Mal die Gelegenheit gehabt, die Realitäten der Welt, in der wir leben, anzuerkennen“, aber es sei nicht dazu gekommen.

Die Ständige Vertreterin der USA bei den Vereinten Nationen, Linda Thomas-Greenfield, verurteilte das Veto Russlands und erklärte, es habe „das wichtigste Gremium der Welt zur Aufrechterhaltung des internationalen Friedens und der Sicherheit daran gehindert, einen kleinen, praktischen und notwendigen Schritt zur Bekämpfung der Auswirkungen des Klimawandels zu unternehmen“.

Eine ähnliche Initiative wurde bereits von Deutschland ergriffen

Der irische und der nigerianische Entwurf wiederholten und ergänzten weitgehend ein ähnliches, aber nie zur Abstimmung gestelltes Dokument, das Deutschland im Jahr 2020 vorgelegt hatte.

Es schlug einen UN-Mechanismus vor, der potenzielle Klimakonflikte in einem frühen Stadium erkennen soll. Ein Sonderbeauftragter sollte dem Sicherheitsrat über sie berichten.

Ironischerweise wurden deutschen Medienberichten zufolge die deutschen Bemühungen für diese Initiative von den Vereinigten Staaten blockiert. Zu diesem Zeitpunkt war in Washington die der „Grünen Agenda“ gegenüber skeptische Regierung unter Donald Trump an der Macht.

Ende der Übersetzung

Die vom Westen vorgeschlagene Idee hatte im Klartext den Auftrag, von den wahren Gründen für Konflikte abzulenken und sie auf den Klimawandel zu schieben. Wäre das schon vor zehn Jahren so gewesen, hätte man zum Beispiel den Krieg gegen Libyen statt mit den Menschenrechten mit dem Kampf gegen den Klimawandel erklären können. Der Westen will sich offenbar eine weitere Begründung für militärisches Eingreifen schaffen, nachdem er zwanzig Jahre Kriege mit Menschenrechten und Demokratie begründet hat, die er jedoch keinem der Länder gebracht hat, die in den Kriegen des Westens der letzten 20 Jahre zerstört wurden.



