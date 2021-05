Wie anders das russische Fernsehen über die Lage in Israel und Palästina berichtet

Eskalation in Israel

Bei internationalen Konflikten ist es immer interessant, sich anzuschauen, wie außerhalb der Filterblase der westlichen Medien berichtet wird. Daher habe ich einen sehr langen Bericht des russischen Fernsehens über den eskalierenden Konflikt zwischen Israel und Palästina übersetzt.

Ich behaupte immer wieder, dass die russischen Medien viel neutraler berichten als die westlichen Medien. Das wurde am Sonntag in der russischen Sendung „Nachrichten der Woche“ wieder besonders deutlich. Dem Konflikt zwischen Israel und Palästina wurden ganze 13 Minuten gewidmet und im Gegensatz zu westlichen Medien hat das russische Fernsehen nicht nur einen Korrespondenten in Israel, sondern auch es hat auch ein Kamerateam mit dem auf Kriegsberichterstattung spezialisierten Korrespondenten Evgeni Poddubnyi im Gazastreifen.

Das Ergebnis ist, dass das russische Fernsehen in seinen Korrespondentenberichten die Sichtweise beider Seiten ausführlich aufzeigt. Ich habe die vollen 13 Minuten mit beiden Berichten übersetzt. Zuerst kam eine Einleitung des Moderators im Studio und dann der Bericht aus Israel. Anschließend folgt der Bericht aus dem Gazastreifen.

Beginn der Übersetzung:

Die Situation in Israel: Ein grausiger Anblick

Israel und Palästina. Seit dieser Woche herrscht dort de facto Krieg. Er unterscheidet sich von den vorherigen in mindestens zwei Punkten. Erstens: Jetzt gibt völlig andere Militärtechnologien. Und zweitens: Der zivilisatorische Kontext um Israel und Palästina ist jetzt völlig anders.

Nach dem Triumph von BLM in den USA werden das Handeln Israels und die Rolle Palästinas – ob es einem gefällt oder nicht – vor der aktuellen Black Renaissance ganz anders wahrgenommen als zuvor. Nimmt man noch das Erstarken der Türkei, die aktivere Rolle des Irans in der Region und die schnell mobilisierte Solidarität im Islam hinzu, wird das Bild verständlicher.

Unter diesen Bedingungen könnte die Eskalation des neuen palästinensisch-israelischen Konflikts unerwartete Folgen haben. Und selbst die Vereinigten Staaten spüren das. Immerhin rief Präsident Biden sogar den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu an und flehte ihn buchstäblich an: „Ich hoffe, dass das endet – und zwar je früher desto besser.“ So etwas war von Seiten der USA früher schwer vorstellbar.

Russland seinerseits besteht auf der Aufnahme direkter Verhandlungen zwischen Israel und Palästina und fordert darüber hinaus die Aktivierung des Nahost-Quartetts internationaler Vermittler – Russland, USA, UN und EU -, um die Feindseligkeiten so schnell wie möglich zu beenden und die grundlegenden Fragen zu lösen, einschließlich des Problems von Ost-Jerusalem.

Unsere Korrespondenten berichten von beiden Seiten des Konfliktes, zunächst Sergej Paschkow aus Israel.

Vielleicht liegt es an den Kindern. Sie, die in Schulen und Kindergärten extra dafür ausgebildet wurden, lassen die Eltern nicht zur Ruhe kommen. Tag und Nacht ziehen sie sie bei den ersten Tönen des Fliegeralarms in die Schutzräume. Die erzwungenen Pyjamapartys mit den Nachbarn in den Bunkern sind Teil des Lebens der Stadt geworden, von der man früher sagte, dass sie niemals schläft, jetzt allerdings ist der Grund die Hamas.

Die tödliche Kraft der Raketen, die aus dem Gazastreifen auf das Zentrum Israels abgefeuert werden, sollte man nicht unterschätzen. Dies ist der Krater einer Kasam-Rakete. Er erscheint recht klein. Aber alle Autos, die in der Nähe des Hauses geparkt waren, wurden durch Schrapnelle zerstört, die Fassade wurde buchstäblich durchlöchert und die Druckwelle tötete die Schafe im nahe gelegenen Stall. Ein wahrhaft grausiger Anblick.

Die Familie feierte das Ende des Ramadan. Unter dem Betonstaub liegt ein Koran auf dem Tisch. Daneben steht ein Bild der Besitzer. Beim Ertönen der Sirene ging der Familienvater mit seiner 16-jährigen Tochter nach draußen. Beide waren auf der Stelle tot. Heute sind all diese Festivitäten, die sich zu großen Katastrophen entwickeln könnten, abgesagt. Die Eisenbahnen stehen still, der Flughafen Ben Gurion empfängt kaum noch Flugzeuge und die von den Sirenen überraschten Passagiere werden eilig evakuiert. Schulen und Kindergärten sind geschlossen.

Dieser Zaun ist mit Metall beschlagen, aber man kann sehen, dass die Druckwelle und das Schrapnell ihn einfach aufgerissen haben und die Schrapnelle haben sich einfach über den ganzen Kindergarten verteilt. Gott sei Dank war der Kindergarten an diesem Tag geschlossen. Kindergarten arbeiten nach der Ausrufung des Ausnahmezustands überhaupt nicht mehr, aber es ist offensichtlich, dass ein solcher Treffer, ein Raketentreffer in der Nachbarschaft, sowohl Kindern als auch Erwachsenen das Leben hätte kosten können, wenn sie hier gewesen wären.

Dies sind die Bewohner von Ashkelon. Hier ertönt die Sirene bereits den siebten Tag in Folge, oft mit Pausen von nur drei bis fünfzehn Minuten. Hier leben die Menschen in den Bunkern.

Der Krach der Abwehrraketen ist zu hören. Auf das Signal hin versuchen die Menschen, sich in den nächstgelegenen Eingängen zu verstecken.

Der „Iron Dome“. Heute ist seine Effektivität nahezu perfekt. Das System visiert nur Raketen an, die bewohnte Gebiete und strategische Ziele bedrohen. Die Izz al-Din al-Qassam-Brigaden sind jetzt in der Lage, eine Salve ins Zentrum des Landes abzufeuern und dabei 130 Raketen auf einmal zu starten. Aber nur wenige erreichen ihr Ziel.

Die Ashkelon-Eilat-Pipeline steht in Flammen. Die Feuerwehren sind seit Stunden damit beschäftigt, die Flammen im Hafen von Ashdod zu löschen, wo ein Treibstofftank in Flammen aufgegangen ist. Und das ist ein Feuer im Sicherheitsraum eines Wohnhauses in der israelischen Stadt Sderot, an der Grenze zum Gazastreifen. Die Familie hat es eilig, die Stahltüren des Schutzraumes zu schließen. Ein sechsjähriges Kind wurde getötet.

F-16-Kampffahrzeuge starten von einem Luftwaffenstützpunkt im Herzen der Negev-Wüste zu einem Kampfeinsatz. Auf dem Höhepunkt der Operation operierten bis zu 12 Staffeln über Gaza. Die ganze Nacht hindurch griffen Kampfflugzeuge, Hubschrauber und Kampfdrohnen Hunderte von Zielen an.

Dieses Feuer rührt von keinem Treffer her, es ist eine Grundschule in der Stadt Lod, die in Flammen steht, angezündet von radikalen arabischen Jugendlichen. Seit Tagen gibt es hier regelrechte Schlachten mit der Polizei, Synagogen brennen, die Menge greift Juden an, die gestern noch die netten Nachbarn waren.

In Lod besteht eine Ausgangssperre. Grenztruppen patrouillieren auf den Straßen. Von fünf Uhr nachmittags bis vier Uhr morgens darf niemand seine Wohnung verlassen. Aber die Feuer, die die Unruhen, Zusammenstöße und Pogrome verursacht haben, lodern bereits in Dutzenden von israelischen Städten. Die Zusammenstöße arabischer Jugendlicher mit der Polizei in Haifa, Akko und Ramle sind zu Angriffen auf jüdische Nachbarn eskaliert, zu Lynchmorden.

Jüdische Nationalisten aus den Reihen rechtsextremer Fußballfans und von extremistischen Organisationen der Siedlerjugend verübten Pogrome gegen Araber.

„Bei Tageslicht erscheint das alles wie ein schlechter Traum. Früher haben wir hier Kaffee getrunken und unsere Kinder haben hier Eis gegessen“, seufzt der Einheimische. Sie haben alles eingerissen. Offensichtlich zerstörten sie aus sadistischem Vergnügen ein Schaufenster mit dem von Kindern so geliebten Speiseeis mit einem Stein.

Die Postkartenansicht des Uhrenturms des alten Jaffa. Nur wird er jetzt von einer Polizeistreife abgesperrt. Die Stadt ist zu einer Gefahrenzone geworden. Wenn es dunkel wird, brennen Autos und es kommt zu Zusammenstößen mit der Polizei. Am Samstagabend durchbrachen Gruppen von Extremisten die Absperrungen und legten Brände. Ein Molotowcocktail wurde durch das Fenster im Erdgeschoss des Hauses der arabischen Familie Sabri Giltazi geworfen, während sich drei Kinder und die Eltern im Raum befanden. Das Gesicht der Tochter wurde verbrannt und der 12-jährige Sohn Mohammed liegt mit multiplen Verbrennungen auf der Intensivstation.

Die Verbrecher warfen eine weitere Flasche in das benachbarte Haus. Dort lebt übrigens ein jüdisches Ehepaar. Und auf der anderen Straßenseite, im Haus einer jungen jüdischen Familie, wurde ein Molotow-Cocktail direkt unter die Tür geworfen. Es gab Flammen. Nachbarn – sowohl Juden als auch Araber – helfen den Opfern mit Lebensmitteln, Habseligkeiten, einfach einer Tasse Kaffee. Die Polizei versucht, die Zusammenstöße und das Blutvergießen zu stoppen, die für die Einheit und Integrität des Landes viel gefährlicher sind als die Raketen der Hamas.

Aber, wie es sich im Heiligen Land gehört, war der Tempelberg das Zentrum, die Ursache und der Ausgangspunkt des beispiellosen Dramas in Israel. Hier wuchs die Spannung jede Woche, jeden Tag während des heiligen Monats Ramadan. Die Polizeigewalt, für die Gläubigen unverständliche Verbote, die Bereitschaft der Polizei zur sofortigen Gewaltanwendung, die Provokationen von Politikern und die Aufwiegelung von Radikalen brachten die Situation vor einer Woche auf den Siedepunkt. All dies hätte verhindert werden können, aber stattdessen wurde die Situation angeheizt.

Ende der Übersetzung

Nun folgt der Bericht von Evgeni Poddubnyi aus dem Gazastreifen

Beginn der Übersetzung:

Gazastreifen: Jeden tag reihenweise Beerdigungen

Seit nunmehr sechs Tagen greift Israel Wohnviertel in der palästinensischen Enklave an. Die jüdische Armee versucht, die zivile und militärische Infrastruktur zu zerstören, die von den Gruppen im Gazastreifen genutzt wird, vor allem von der Hamas und dem Islamischen Dschihad. Aber im Ergebnis greifen die israelischen Verteidigungskräfte Zivilisten an und die können die Kampfzone nicht verlassen: Die Enklave steht unter Blockade.

Jeden Tag gibt es in Gaza reihenweise Beerdigungen und oft werden ganze Familien auf ihre letzte Reise geschickt. Mehr als 140 Menschen sind bereits durch Luft- und Artillerieangriffe gestorben, darunter mehr als 30 Kinder. Die Krankenhäuser im Gaza-Streifen sind überfüllt, fast tausend Palästinenser wurden verletzt. Das Kamerateam von „Nachrichten der Woche“ besuchte eines der Krankenhäuser in Gaza.

„Ich war auf dem Rückweg vom Markt, war fast zu Hause, da schlug eine Rakete in der Nähe meines Hauses ein. Es waren viele Kinder und meine Nachbarn in der Nähe. Alle wurden verletzt“, sagte ein Bewohner des Gazastreifens.

„Ich sah eine Explosion und versteckte mich hinter einem Zaun. Dann rannte ich los, um den Verletzten zu helfen, als eine zweite Bombe hereinflog. Schrapnell hat meinen Nacken und Rücken getroffen“, sagte ein anderer Anwohner.

„Wir saßen zu Hause, als der israelische Beschuss begann. Die Familie meines Onkels wohnte im Haus nebenan, die ganze Familie wurde getötet, nur ein kleines Mädchen blieb übrig“, erinnert sich einer der Araber.

Die Geschichten all der Tragödien der letzten Tage sind sehr ähnlich. Israel warnt offiziell per SMS vor bevorstehenden Luftangriffen, aber die Bewohner des Gazastreifens können nirgendwo hinlaufen und sich nirgendwo verstecken. Die humanitäre Situation im Gazastreifen ist kritisch. Es gibt bereits einen Mangel an Blutprodukten und Medikamenten.

„Das Gesundheitssystem im Gaza-Streifen hat sehr gelitten, nachdem es schon zuvor einige Schwierigkeiten gab. Aber jetzt reden wir über einen Mangel von 45 % der Medikamente. Außerdem mangelt es an Ausrüstung, die Blutbank ist fast leer. Wir werden uns in einer sehr eingeschränkten Situation befinden, wenn wir keine Hilfe erhalten. Wir haben bei verschiedenen internationalen Organisationen angefragt. Wenn es keine schnelle Hilfe gibt, kommen wir in eine kritische Situation“, sagte Ashraf al-Qedra, ein Sprecher des Gesundheitsministeriums von Gaza.

Am Tag zuvor haben jüdische Flugzeuge das internationale Medienzentrum im Zentrum von Gaza buchstäblich abgerissen. Tel Aviv rechtfertigt sich natürlich damit, dass es sich bei dem Gebäude um eine militärische Einrichtung der Hamas handelte, aber der Angriff sieht nach dem bewussten Versuch aus, eine Informationsblockade zu errichten.

Ägypten hat den Grenzübergang Rafah geöffnet, um die Schwerstverletzten zu evakuieren. Jetzt ist das die einzige Möglichkeit für die Verletzten, den Gazastreifen zu verlassen.

Während Tel Aviv versucht, sowohl der militärischen Infrastruktur der Hamas als auch der zivilen Infrastruktur im Gazastreifen maximalen Schaden zuzufügen, antwortet der militante Flügel der Bewegung. Jeden Tag werden Hunderte von ungelenkten Raketen aus dem Gazastreifen auf israelische Städte abgefeuert. Knapp die Hälfte der Geschosse durchdringt das israelische Raketenabwehrsystem, wobei Zivilisten in jüdischen Städten unter Beschuss geraten. Die Hamas-Führer bedienen sich einer kompromisslosen Rhetorik, vor allem um die Palästinenser, die im Westjordanland leben, in den Konflikt hineinzuziehen.

Und dieses Ziel scheint von der politischen Führung der in Gaza herrschenden Bewegung erfolgreich erreicht worden zu sein. Es gibt Zusammenstöße in Ramallah, es gibt Proteste im Westjordanland, die Palästinenser halten Hamas-Fahnen hoch, und die Popularität der Fatah sinkt rapide. Jetzt sind die Mitglieder des kämpfenden Flügels der Bewegung in Gaza in den Augen der Bewohner der Autonomie die wichtigsten Verteidiger des palästinensischen Volkes.

Überhaupt sagen Experten, dass ein mögliches Ergebnis der israelischen Schläge auf die Enklave die Machtergreifung der Hamas-Bewegung im Westjordanland sein könnte, und das ist für Tel Aviv ein äußerst unerwünschtes Ergebnis. Es war für Israel immer einfacher, mit der palästinensischen Verwaltung zu verhandeln als mit der Bewegung in Gaza.

Dazu hat Israel auch eine Verschärfung der Lage an seinen Grenzen zu arabischen Ländern erhalten. Palästinensische Flüchtlinge versuchen, aus dem Libanon, Syrien und Jordanien zu kommen. Noch können die Regierungen die Situation unter Kontrolle halten, die libanesische Armee musste sogar Straßen im Süden des Landes sperren. Wie auch immer die Eskalation ausgeht, schon jetzt ist klar, dass die Zeit der relativen Stabilität im palästinensisch-israelischen Konflikt endgültig vorbei ist.

Ende der Übersetzung



Teile diesen Beitrag teilen

mitteilen

merken

E-Mail

teilen