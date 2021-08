Wie in Russland über den Skandal um die weißrussische Läuferin Timanowskaja berichtet wird

Skandal bei Olympiade

Ich habe viele Fragen zum Fall der weißrussischen Sportlerin bekommen, die derzeit mit ihrer "Flucht" Schlagzeilen macht. Daher werde ich aufzeigen, wie in Russland darüber berichtet wird.

Über den Fall der weißrussischen Sportlerin Timanowskaja, die derzeit Schlagzeilen macht, weil sie angeblich aus politischen Gründen aus der weißrussischen Olympiamannschaft geworfen wurde und regelrecht nach Weißrussland entführt werden sollte, berichten derzeit alle Medien in Deutschland. Die politische Komponente scheint sie jedoch selbst erfunden zu haben, worauf auch die Tatsache hindeutet, dass ihr Mann Weißrussland ungehindert in Richtung Ukraine verlassen konnte.

Da ich per Mail viele Fragen dazu bekommen habe, selbst aber auch nur das weiß, was Medien in Ost und West berichten, übersetze ich hier einen Beitrag aus den Abendnachrichten des russischen Fernsehens vom Montag.

Beginn der Übersetzung:

Sport oder Politik: Die seltsamen Entwicklungen um Timanowskaja

Die Situation der weißrussischen Leichtathletin Kristina Timanowskaja hat viel Aufsehen erregt. Diejenigen, die die Läuferin persönlich kennen, haben das Gefühl, dass der Vorfall im Voraus geplant war.

Es sind sehr merkwürdige Entwicklungen rund um die weißrussische Mannschaft. Die Läuferin Kristina Timanowskaja flüchtete in Richtung der polnischen Botschaft. Dort beantragte sie politisches Asyl und hat bereits ein humanitäres Visum erhalten. Unklar bleibt jedoch, wozu sie das braucht. Um in das Nachbarland auszuwandern? Das ist in Weißrussland nicht verboten, aber sie ist ans andere Ende der Welt gefahren und hat einen Skandal provoziert.

Auf dem Tokioter Flughafen hatte Kristina Timanowskaja ein langes Gespräch mit Polizisten, zu denen sie nach ihrer Ankunft im Terminal regelrecht gerannt ist. Von hier aus sollte sie über Istanbul nach Minsk fliegen, was sie jedoch nicht wollte.

„Ich wurde unter Druck gesetzt und man versucht, mich ohne meine Zustimmung aus dem Land zu auszufliegen, deshalb bitte ich das Internationale Olympische Komitee, zu intervenieren.“

Das Olympische Komitee befasst sich natürlich nicht mit solchen Fragen. Timanowskajas eilige Abreise aus Tokio wurde im Westen sofort als ein Akt der Gewalt interpretiert. Die britische Daily Mail titelte „Olympics Kidnap.“ Die allgemeine Botschaft der europäischen Länder lautet nun, dass Timanowskaja das neue Opfer des Regimes ist. Die Tschechische Republik und Slowenien boten ihr sofort ihre Dienste an. Sie selbst suchte Asyl in den erfolgreicheren Ländern Österreich und Deutschland, fand sich aber schließlich unter dem Schutz Polens in dessen diplomatischen Vertretung in Tokio wieder, wo sie jetzt lebt. Die Polen erteilten der weißrussischen Sportlerin ein humanitäres Visum. Auch japanische Flüchtlingsanwälte, die, wie sich herausstellte, von niemandem gerufen worden waren, tauchten am Flughafen auf.

„Ist das Ihre eigene Initiative, oder hat Sie jemand gerufen?“, wurden sie von Reportern gefragt.

„Nein. Das ist meine eigene Initiative“, war die Antwort.

Der Skandal, mit dem alles begann, wurde von Timanowskaja selbst ausgelöst. In sozialen Netzwerken kritisierte sie ihre Vorgesetzten öffentlich und recht scharf dafür, dass sie in der 4×400-Staffel laufen sollte, obwohl ursprünglich geplant war, dass sie über die 100- und 200-Meter Distanz antritt. Doch die Weißrussen befanden sich in einer schwierigen Situation. Zwei Sportler wurden wegen fehlender Dopingproben suspendiert und mussten durch andere ersetzt werden.

„Was soll die Scheiße? Wieso erfahre ich das von irgendwelchen Typen, und nicht von dem Vorgesetzten, dem ich schreibe und der mir einfach nicht antwortet? Hey, was soll das? Ist bei Euch noch alles, okay? Das sind olympische Spiele und kein Witz!“, sagte sie in ihrem Video.

Timanowskaja wurde mit der Begründung suspendiert, dass eine instabile Sportlerin nicht ins Stadion gelassen werden sollte, und dass es die logische Folge sei, sie nach Hause zu schicken.

„Als sie den ersten Polizisten auf dem Flugplatz gesehen hat, hat sie ihm ein Video ihrer Begleiter gezeigt und gesagt, das wären Mitarbeiter des KGB, wie sie in ihrer Anzeige schreibt, dabei waren das Mitarbeiter der Verwaltung unseres Stabes.“, sagte Viktoria Mennanova, die Chefin der Pressestelle der weißrussischen Mannschaft.

Die Mitglieder des weißrussischen Teams erinnern sich schon im Nachhinein: In Tokio verhielt sich Kristina seltsam und manchmal aggressiv, dann wieder zog sie sich zurück.

„Sie war unruhig, irgendwie chaotisch, irgendwas hat besorgt“, sagte Anastasia Mirontschik-Ivanova, Silbermedailliengewinnerin der Europmeisterschaften 2019.

Juri Moisewitsch, der Cheftrainer der weißrussischen Leichtathletikmannschaft, sagte: „Das hatten wir nicht mal erwartet! Aber wenn man all diese Ereignisse in Verbindung setzt, versteht man: Irgendetwas muss geplant gewesen sein.“

Mit anderen Worten, sowohl für die Teammitglieder in Tokio als auch für die, die die Situation von Minsk aus verfolgen, scheint das keine spontane Aktion zu sein. Kristina unterstützte die Opposition, aber das hatte keine Auswirkungen auf ihre sportliche Karriere. Gold bei der Universiade in Neapel und Silber bei den europäischen Heimspielen sind ihre aktuellen Bestmarken. Es wurde nicht erwartet, dass sie bei den Olympischen Spielen viel leisten würde, aber alle hofften, dass ihre Teilnahme an der Staffel die Mannschaft unterstützen würde.

So findet sich Timanowskaja bald in der Gesellschaft weißrussischer politischer Emigranten in Polen und den baltischen Staaten wieder, darunter auch die Frau mit fast dem gleichen Nachnamen, Swetlana Tichanowskaja, die gerade von einer Reise nach Washington zurückgekehrt ist. Das sagt sie selbst zu den Ereignissen:

„Wir werden vorschlagen, dass alle an der versuchten Entführung von Kristina Timanowskaja Beteiligten auf Sanktionslisten gesetzt werden und dass die Sanktionen der EU und der USA gegen das Regime, seine Geldgeber und alle, die es unterstützen, verschärft werden.“

Die weitere Teilnahme von Timanowskaja an den Olympischen Spielen ist äußerst fraglich – das Schiedsgericht hat ihren Einspruch abgelehnt. Gerade weil ihre politische und nicht sportliche Position vom EU-Apparat, dem französischen Außenministerium und der US-Botschaft in Weißrussland unterstützt wird, wird sie bald wohl eher in der Politik als im Sport tätig sein.

Ende der Übersetzung



