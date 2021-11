Wie in Russland über die Lage an der weißrussisch-polnischen Grenze berichtet wird

EU vs. Weißrussland

Die Lage an der weißrussisch-polnischen Grenze ist auch in russischen Medien ein großes Thema, weshalb ich einen russischen Fernsehbericht aus dem Grenzgebiet übersetzt habe.

Der Bericht aus dem wöchentlichen Nachrichtenrückblick, den das russische Fernsehen am Sonntagabend ausgestrahlt hat, ist als übersetzter Text zwar interessant, aber erst zusammen mit den Bildern wird er wirklich verständlich. Daher empfehle ich, sich den Bericht des russischen Fernsehens anzuschauen, denn zusammen mit meiner Übersetzung ist er auch ohne Russischkenntnisse verständlich.

Beginn der Übersetzung:

Die ganze Woche über war das Massaker an der weißrussisch-polnischen Grenze auf den Bildschirmen der Welt zu sehen. Die Polen übergossen Tausende von friedlichen Flüchtlingen – Frauen und Kinder – in eisiger Kälte mit kaltem Wasser mit giftigen Zusätzen. Was hat die Krise gezeigt und wie ist die Lage an der Grenze jetzt? Eine Reportage unserer Korrespondentin in Weißrussland.

In diesen Tagen hat das Logistikzentrum in der Nähe des Kontrollpunkts tatsächlich eine eigene Logistik entwickelt und sogar, soweit möglich, ein Leben aufgebaut. Es gibt eine Raststätte, Wassertanks, eine Feldküche und Zelte zum Essen. Es wird nun als „Krisenzentrum für Migranten“ bezeichnet und es halten sich immer noch etwa 2.000 Menschen dort auf.

Täglich acht Tonnen Lebensmittel. Heißer Brei und Eintopf, zubereitet vom Militär. Dazu kommen Lebensmittelpakete von bis zu sieben Kilo: Konserven, Nudeln, Milch, Joghurt für die Kinder, Obst und sogar Granatapfel. Wenn alle gefrühstückt haben, ist es Zeit für das Mittagessen, so dass sich fast immer eine Schlange im Innenhof bildet.

Im Inneren schlafen sie bereits in zwei Etagen – alle Flüchtlinge aus den provisorischen Lagern sind hierher gekommen. Zelte stehen auch im Innenbereich und einige im Freien. Aber das ist nichts im Vergleich zu dem, wie es war, als all diese Menschen noch zu Beginn der Woche direkt an der Grenze im Freien übernachtet haben.

Am Donnerstagabend schwelten dort die letzten Lagerfeuer. Bereits am Freitag war der Grenzübergang aufgeräumt. Doch die Polen haben die bewaffnete Absperrung nicht aufgehoben und die Wasserwerfer, die fast zwei Stunden lang eine giftige Mischung aus rotem Pfeffer und Insektenschutzmittel über den Kontrollpunkt gegossen haben, stehen noch bereit.

Die Hubschrauber flogen so niedrig, dass der Wirbel der Propeller die Giftwolke Hunderte von Metern weit geblasen hat. Barbarische, ja brutale Methoden: Gas, chemisches Gift und Lärm- und Blendgranaten, die polnische Propagandisten den Migranten sofort den Migranten zugeschrieben haben. Die Luftaufnahmen zeigen jedoch deutlich, was von Polen aus wohin geflogen ist.

Doch auf polnischer Seite ist es den Medien nicht nur verboten, vor Ort zu arbeiten – zwei Gruppen von Reportern wurden in der Grenzregion sogar festgenommen. Auf weißrussischer Seite sind 80 Journalisten aus 30 Ländern vertreten, darunter auch aus den Vereinigten Staaten und Großbritannien.

Das ist ein BBC-Bericht. Der Reporter Steve Rosenberg steht unter dem Regen der polnischen Wasserwerfer und behauptet, das sei eine Provokation der Weißrussen

Der weißrussische Präsident Lukaschenko empörte sich im Interview mit Rosenberg zuvor: „Man setzt Pestizide und Herbizide ein. Damit vergiftet man Kakerlaken und Unkraut! Wissen Sie, dass man seine Waffe nicht einmal auf das Nachbarland richten darf? Das ist eine Verletzung der Staatsgrenze, das sage ich Ihnen als Grenzschutzbeamter, ich habe an dieser Grenze gedient. Sie haben mindestens die Staatsgrenze verletzt! Sie haben Blendgranaten in unser Gebiet geworfen. Warum sprechen Sie nicht über die Nächstenliebe, die mein Volk diesen Flüchtlingen entgegenbringt? Sie haben sich wie Faschisten verhalten“

Auch Journalisten wurden zur Zielscheibe, auch bei Live-Übertragungen. Hier bezeichnet ein Migrant in einem Interview mit RT-Arabia die Haltung der Polen als „unmenschlich“ – und der Wasserstrahl trifft die Kamera. Mehrere weißrussische Gesetzeshüter erlitten schwere Verbrennungen. Insgesamt 82 Opfer von Wasserwerfern, Granaten und Gas wurden im Rahmen von Verhören und Ermittlungen identifiziert.

Die weißrussische Untersuchungskommission leitete ein Verfahren wegen „Verbrechen gegen die menschliche Sicherheit und massenhafte Gewalttaten im Zusammenhang mit der ethnischen Zugehörigkeit“ ein, während die Generalstaatsanwaltschaft wegen Äußerungen der polnischen Regierung ein Verfahren wegen Kriegspropaganda einleitete. Die polnische Regierung beschuldigte außerdem Angela Merkel, die Sicherheit der EU zu untergraben, nachdem die amtierende Bundeskanzlerin direkt mit Minsk telefoniert hatte, was nicht eine Untergrabung, sondern das Verantwortungsgefühl der Politikerin demonstrierte.

Es wurden zwei Gespräche geführt. In den Spontanlagern wurde die Nachricht bis tief in die Nacht erwartet und mit Freude aufgenommen. Auch wenn der humanitäre Korridor nach Deutschland, dessen Öffnung Lukaschenko Merkel vorgeschlagen hat, noch in Frage steht, ist die Rückkehr in die Heimat bereits Realität. Die weißrussischen Behörden haben versprochen, die Migranten zur Rückkehr zu bewegen. Nach ihren Angaben befinden sich derzeit bis zu 7.000 Flüchtlinge im Land.

So sieht das Zentrum von Minsk aus. Diejenigen, die noch Geld haben, können in Hotels übernachten oder Wohnungen mieten, aber einige verbringen die Nächte bereits im Freien. Am Donnerstag nahmen etwa 400 Personen den ersten Flug nach Bagdad.

Dieser Mann stammt aus Südkurdistan. Es muss noch im Detail untersucht werden, wie Menschen aus Syrien, Uganda, Mali, sogar der Elfenbeinküste, vor allem aber Jesiden und Kurden aus dem Irak, wie die Familie von Ali Jebraj, in den weißrussischen Wäldern gelandet sind. Die Eltern und ihre sechs Kinder verbrachten bei nächtlichen Temperaturen von bis zu minus fünf Grad fast zwei Wochen in einer Tannenhütte an der Grenze.

„Wie viel haben Sie bezahlt, um nach Europa zu gelangen?“

„Pro Person 2.000 Dollar“, sagt der Flüchtling.

„Die Leute zahlen, sie leihen sich etwas. Man hat ihnen ein paradiesisches Leben versprochen, dass man zur Grenze gehen, ein paar Kilometer laufen und nach Polen einreisen kann. Das ist ein europäisches Land und die Menschenrechte werden dort eingehalten“, sagte Hudo Bakoyan, stellvertretender Vorsitzender des jesidischen Weltkongresses.

Die weißrussischen Behörden, Diplomaten und Migrationsbeamten werden nun mit jeder Familie arbeiten, um auf der Grundlage ihrer Dokumente und Wünsche zu entscheiden, ob sie in den Irak evakuiert werden, in Weißrussland Asyl beantragen oder abgeschoben werden. Im Lager wurden Fälle von Covid festgestellt, und obwohl sich die meisten Flüchtlinge als geimpft erwiesen haben, wurde direkt im Krisenzentrum ein mobiles Impfzentrum eingerichtet.

Ende der Übersetzung



