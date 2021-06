Wie in Russland über die Tendenzen in den USA gedacht wird

Déjà-vu in Russland

In der russischen Sendung "Nachrichten der Woche" drehte sich der Kommentar um die Lage in den USA, über die in Deutschland kaum berichtet wird.

Die USA versinken im Chaos. Black Lives Matter und die Folgen davon haben die Kriminalität in den USA explodieren lassen, die Zahl der Schießereien und Schusswaffenopfer geht durch die Decke, viele Städte sind im Chaos versunken, weil ganze Stadtteile von bewaffneten Milizen regiert werden und die Polizei sich kaum mehr traut, einzugreifen. Von all dem hört man in Deutschland kaum etwas.

Der Moderator der Sendung „Nachrichten der Woche“ hat das kommentiert und es ist interessant, sich den Beitrag des russischen Fernsehens auch anzuschauen, denn er unterlegt das, was gesagt wird, mit den entsprechenden Bildern, die man im deutschen Fernsehen nicht zu sehen bekommt. Daher habe ich den Kommentar übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Die neue politische Kultur in den USA: Banden anstatt Polizei

Die Demokraten der neuen US-Regierung, die nicht nur die Kontrolle über das Weiße Haus, sondern auch über beide Häuser des Kongresses erlangt haben und die Medien und die sozialen Medien kontrollieren, beanspruchen nicht mehr und nicht weniger als eine neue Kultur – sowohl eine neue politische Kultur als auch eine Kultur der Führung und der Kontrolle im Staat. Das zeigt sich in den verschiedensten Bereichen, von der neuen gender- und rassengerechten Sprache bis beispielsweise hin zur Kürzung von Mitteln für die Polizei, als wäre sie eine schädliche Institution. Das ist alles genial revolutionär.

Im Ergebnis schrumpft die Zahl der Polizeibeamten, vor allem in den von den Demokraten kontrollierten Bundesstaaten. Die, die übrig bleiben, haben Angst, in Uniform herumzulaufen und in Konfliktsituationen verwickelt zu werden. Unter diesen Bedingungen übernehmen bewaffnete Banden, die unter dem Banner der neuen demokratischen Kultur Menschen von geringer Intelligenz in ihren Reihen versammeln und die oft von Gier und Neid getrieben sind, die Sicherung der Ordnung auf den Straßen. Ein solcher Hegemon tritt in Amerika auf den Plan. Geschossen wird schnell. Im Ergebnis hat sich in dem Jahr des demokratischen Aufbruchs die Zahl der Morde in amerikanischen Großstädten um genau ein Drittel und die Zahl der Schießereien um fast 40 Prozent erhöht. Das Gefühl der Angst in amerikanischen Städten ist durch die Decke gegangen. Das kulturelle Experiment wird derweil immer weiter ausgeweitet.

Es muss gesagt werden, dass Russland damit seine eigenen Erfahrungen hat. Wir kennen das, wir haben es schon erlebt. Als im Februar 1917 unsere Revolutionäre den Zaren Nikolaus II. zum Thronverzicht zwangen, ging die Macht an die Provisorische Regierung über. Premierminister Prinz Lwov war eine Seele von Mensch. Er glaubte an die Selbstorganisation des Volkes. Das erste programmatische Dokument der Provisorischen Regierung war eine Deklaration, in der unter anderem die Abschaffung der verhassten Polizei erklärt wurde. Und natürlich eine Amnestie.

„Es gilt eine vollständige und sofortige Amnestie für alle politischen und religiösen Strafverfahren, einschließlich terroristischer Anschläge, militärischer Aufstände, landwirtschaftlicher Verbrechen und so weiter. Die Polizei wird durch eine Volksmiliz mit einem gewählten Chef, der der lokalen Regierung unterstellt ist, ersetzt.“, heißt es in dem Dokument.

Das heißt, man nahm an, ohne Polizei würde es ruhiger werden. Es wurde auch angenommen, dass die „Volksmiliz“ der lokalen Regierung untergeordnet sein würde und ihre Führung gewählt werden würde. Tatsächlich wurde die Miliz der Provisorischen Regierung nur in einigen wenigen Städten gegründet: In Petrograd, Moskau, Nischni Nowgorod und Jaroslawl. Überall gab beispiellose, zügellose Kriminalität, Raub und Mord. Verbrechen blieben ohne Strafe und die „Volksmiliz“ rekrutierte sich aus Verbrechern und flüchtigen Sträflingen.

Aus den Erinnerungen von Vladimir Nabokov, einem der Führer der Kadettenpartei und Verwalter der Provisorischen Regierung: „Am Anfang gab es so einen seltsamen Glauben, dass sich alles irgendwie von selbst regeln und den richtigen, organisierten Weg gehen würde. So, wie sie die Revolution idealisierten („großartig“, „unblutig“), so idealisierten sie auch die Bevölkerung. Sie waren so naiv zu glauben, dass zum Beispiel die riesige Hauptstadt mit ihrem Abschaum, mit ihren bösartigen und kriminellen Elementen, die immer bereit sind zu handeln, ohne Polizei oder mit solch hässlichen und absurden Surrogaten wie der improvisierten, großzügig bezahlten Miliz, in die professionelle Diebe und entkommene Sträflinge eingeschrieben wurden, existieren könnte. Und allmählich begann sich in St. Petersburg und Moskau die Anarchie auszubreiten. Sie begann sofort nach dem bolschewistischen Putsch erschreckend zu wachsen. Aber der Putsch selbst wurde nur deshalb möglich und so leicht durchführbar, weil das Bewusstsein für die Existenz einer Regierung, die bereit ist, die bürgerliche Ordnung entschlossen zu verteidigen und zu schützen, verschwand.“

Was danach geschah, wissen wir nur zu gut. Nach sechs Monaten der Anarchie wurde die Provisorische Regierung von einer politischen Kraft mit eiserner Organisation hinweggefegt. Lenins Dekret „Über die Arbeitermiliz“ wurde drei Tage nach der Oktoberrevolution erlassen, am 28. Oktober nach dem alten Kalender. So begann ein ganz neues Leben. Vielleicht wäre es nützlich für die amerikanischen Romantiker von heute, davon zu wissen.

Ende der Übersetzung



