Wie sich St. Petersburg in 20 Jahren verändert hat

Beeindruckendes Video

In einem beeindruckenden Video wird gezeigt, wie Petersburg vor 20 Jahren aussah und wie es sich verändert hat. Die Bilder sind beeindruckend und keine Montage, alles ist echt.

Ich erzähle immer wieder, dass Russland in den 1990er Jahren verarmt war und dass viele Klischees über Russland noch aus der Zeit stammen. Ich bin nun über ein Video gestolpert, in dem das sehr gut gezeigt wird. Und ich sage es gleich vorweg: Das alles ist wirklich so, die meisten der gezeigten Stellen kenne ich seit über 20 Jahren, denn ich kenne Petersburg seit 1991 und bin 1998 nach Petersburg ausgewandert.

Das Video beginnt mit Bildern von vor 20 Jahren, danach werden die Bilder noch einmal gezeigt und dann wird mit einem sehr schönen Schnitt gezeigt, wie die gleiche Stelle heute aussieht. Daran kann man sehr gut erkennen, was ich meine, wenn ich immer von den großen Veränderungen spreche, die Russland in den letzten 20 Jahren durchgemacht hat und davon, dass die Armut der Russen aus den 90er Jahren zwar als Klische weiterlebt, mit der Realität aber nichts mehr zu tun hat.

In dem Video werden auch Luftbilder gezeigt, sowohl vom Umland, als auch von Petersburg selbst, auf denen man sehen kann, was sich in den letzten 20 Jahren alles verändert hat. Der Bauboom in Russland hält übrigens ungebremst an.

Für alle Interessierten zeige ich hier das Video, wer möchte, kann es sich in voller Länge anschauen, wer nur einen Eindruck bekommen mlchte, kann ja immer mal vorsprulen. Ich finde es beeindruckend, aber das kann natürlich auch daran liegen, dass ich all die gezeigten Orte kenne und auch ihre Veränderung miterlebt habe.

Как изменился Санкт-Петербург за 20 лет?

Dieses Video auf YouTube ansehen



Teile diesen Beitrag teilen

mitteilen

merken

E-Mail

teilen