7 Jahre Haft für das Wort „Krieg“?

Russland

In Russland wurde ein Kommunalpolitiker zu sieben Jahren Haft verurteilt. Der Spiegel meldet als Grund, dass er das Wort "Krieg" benutzt hat.

Deutsche Medien berichten, dass ein russischer Kommunalpolitiker zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt wurde, einige Medien – unter anderem der Spiegel – behaupten, der Grund sei, dass er das Wort „Krieg“ benutzt hat. Hier zeige ich, was wirklich passiert ist und wie die Reaktionen in Russland sind.

Was passiert ist

Am 15. März fand eine Sitzung der Regierung eines Moskauer Stadtteils statt, bei der es unter anderem um die Organisation von Kinderfesten ging. Dabei sprach sich der Abgeordnete Alexej Gorinow dagegen aus, Feiern für Kinder zu veranstalten, während Russland „auf dem Gebiet eines souveränen Nachbarlandes aggressive Kampfhandlungen“ durchführt. Das hat eine heftige Diskussion ausgelöst, bei der die Vorsitzende der Runde, Elena Kotjonotschkina, sich auf seine Seite schlug und Russland als „faschistischen Staat“ bezeichnete. Auch das Wort „Krieg“ haben beide in dem Zusammenhang benutzt. Da in Russland sehr transparent gearbeitet wird, werden solche Sitzungen aufgezeichnet und sind öffentlich zugänglich, weshalb man sich die Diskussion auf Video anschauen kann.

Ich habe immer wieder berichtet, dass es in Russland keineswegs strafbar ist, das Wort „Krieg“ im Zusammenhang mit der Ukraine zu benutzen, auch ich habe das in Russland schon öffentlich getan. Aber es gibt einige Verbote, die nach dem Beginn der russischen Intervention in der Ukraine eingeführt wurden, die Details können Sie hier nachlesen.

Gegen Gorinow und Kotjonotschkina wurde Strafanzeige nach Paragraf 273 des russischen Strafgesetzbuches gestellt, weil sie in Ausübung ihres öffentlichen Amtes die russischen Streitkräfte ungerechtfertigterweise diskreditiert haben sollen. Die Staatsanwaltschaft hat Anklage erhoben. Kotjonotschkina hat Russland verlassen und wurde in Abwesenheit angeklagt, aber Gorinow wurde vor Gericht gestellt und zu sieben Jahren Haft verurteilt, wogegen er Berufung einlegen wird.

Das Urteil wird in Russland heftig kritisiert. Ich zitiere hierzu aus dem Artikel von RT-DE über das Urteil:

„Indessen wies Gorinows Verteidigung darauf hin, dass eine strafrechtliche Verfolgung und erst recht eine Haftstrafe für eine Meinungsäußerung unzulässig seien. Artikel 207.3 widerspreche außerdem der russischen Verfassung. Ewa Merkatschjowa, ein Mitglied des Präsidentenrats für Menschenrechte, bezeichnete das Urteil als unangemessen: „Sieben Jahre bekommt man für Mord und Vergewaltigung, und hier geht es um Worte.“ Nach Angaben der russischen Zeitung Kommersant will Gorinows Verteidigung Berufung gegen das Urteil einlegen.“

Man sieht, dass sogar Mitglieder des Menschenrechtsrates des russischen Präsidenten das Urteil kritisieren, von einer systematischen Verfolgung durch die Regierung kann also keine Rede sein. Es ist zu erwarten, dass die nächste Instanz das Urteil, sollte der Schuldspruch bestätigt werden, abschwächen wird, denn es ist offensichtlich zu hart ausgefallen. Da ist – so etwas kommt auch in Deutschland vor, wenn es zu einem neuen Paragrafen noch keine Rechtspraxis gibt – eine Richterin offensichtlich über das Ziel hinausgeschossen.

Was der Spiegel daraus macht

Der Spiegel hat am 8. Juli unter der Überschrift „Moskauer Kommunalpolitiker – Sieben Jahre Straflager – weil er »Krieg« sagte“ darüber berichtet und in der Einleitung seines Artikels geschrieben:

„Es ist die bisher härteste Strafe, die in solchen Fällen verhängt wurde: Der Moskauer Bezirksabgeordnete Alexej Gorinow hatte Russlands Invasion als »Krieg« bezeichnet – dafür muss er nun sieben Jahre ins Straflager.“

Der Spiegel hat mal wieder gelogen, denn es geht in dem Urteil nicht um das Wort „Krieg“. Davon ist nirgends die Rede, es geht stattdessen darum, dass die beiden nach Meinung des Gerichts die russische Armee wahrheitswidrig diskreditiert haben und das auch noch in Ausübung ihres öffentlichen Amtes getan haben, was laut dem Paragrafen ein erschwerender Tatbestand ist.

Wie gesehen, wird das Urteil in Russland sogar aus dem Kreml heftig kritisiert und wenn man sich das Video von der Sitzung anhört, dann stellt sich tatsächlich die Frage, ob eine so harte Strafe laut dem Paragrafen gerechtfertigt. Da die Justiz in Russland sehr schnell arbeitet und nicht – wie in Deutschland – teilweise Jahre braucht, bis eine Verhandlung angesetzt wird, dürften wir schon in wenigen Wochen, spätestens Anfang Herbst wissen, wie das Berufungsgericht entscheiden wird.



