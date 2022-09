Antwort der Schwarmintelligenz: Ja, Baerbock hat das wirklich gesagt!

Zerstörung der Wirtschaft

Ich habe gerade erst einen Artikel veröffentlicht, in dem es um eine Aussage von Außenministerin Baerbock ging, die ausgesprochen anti-demokratisch ist und von deutschen Medien verschwiegen wurde.

Ich habe in der russischen Nachrichtenagentur TASS eine Aussage von Außenministerin Baerbock gefunden, die deutsche Medien verschwiegen haben. Da ich keine Originalquelle für die Aussage finden konnte, habe ich die Schwarmintelligenz meiner Leser darum gebeten, mir entweder ein Video oder ein offizielles Gesprächsprotokoll zu schicken, das zeigt, ob Baerbock es so gesagt hat oder nicht.

Die Frage war, ob der TASS, die nach meiner Erfahrung immer sehr korrekt berichtet, ein Fehler unterlaufen ist, oder ob die deutschen „Qualitätsmedien“ ihren Lesern bewusst verschwiegen haben, was Baerbock für ein Demokratieverständnis hat und wie sie über ihre eigenen Wähler denkt, den Artikel mit den Details finden Sie hier.

Die Frage

Es ging bei der Frage um eine Aussage Baerbocks, die in deutschen Medien wie folgt zitiert wurde:

„Ich gebe den Menschen in der Ukraine das Versprechen: Wir stehen zu euch, solange ihr uns braucht“

In der russischen Nachrichtenagentur TASS klang das Zitat allerdings so:

„Ich gebe den Menschen in der Ukraine das Versprechen: Wir stehen zu euch, solange ihr uns braucht. Unabhängig davon, was meine deutschen Wählerinnen und Wähler denken, möchte ich für die Menschen in der Ukraine handeln.“

Die Frage war also, ob Baerbock tatsächlich öffentlich gesagt hat, dass es ihr vollkommen egal ist, was ihre Wähler darüber denken, dass sie die deutsche Wirtschaft bewusst zerstört.

Die Antwort

Die Antwort der Schwarmintelligenz meiner Leser ist eindeutig: Ja, Baerbock hat das so gesagt, ja Baerbock ist bereit, gegen deutsche Interessen und sogar gegen den Willen ihrer eigenen Wähler zu handeln, ja, das ist Baerbocks Verständnis von Demokratie. Die Aussage hat Baerbock auf einer Podiumsdiskussion der „Forum 2000 Conference“ in Prag gemacht, die vom 31. August bis zum 2. September andauert.

Baerbock sagte dort:

„Ich gebe den Menschen in der Ukraine das Versprechen: Wir stehen zu euch, solange ihr uns braucht. Ich will liefern, unabhängig davon, was meine deutschen Wähler denken, möchte ich für die Menschen in der Ukraine liefern. Und darum ist für mich wichtig, immer offen und klar zu sein: Jede Maßnahme, die ich unternehme, da will ich ganz klar sein, dauert an, solange die Ukraine mich braucht. Wir stehen nun vor dem Winter und da sind wir als demokratische Politiker gefordert. Die Menschen werden auf die Straßen gehen und sagen: ‚Wir können unsere Energiepreise nicht bezahlen!‘ Und ich werde sagen: ‚Ja, ich weiß und wir werden mit Sozialmaßnahmen helfen.‘ Aber ich will nicht sagen: ‚Ok, dann stoppen wir die Sanktionen gegen Russland.‘ Wir werden zur Ukraine stehen und das bedeutet, die Sanktionen bleiben auch im Winter bestehen, selbst wenn es für die Politiker sehr hart wird.“

Baerbock stellt die Aufrechterhaltung der Sanktionen ganz offen über die Interessen der Menschen in Deutschland und über den Willen ihrer Wähler. Damit ist klar, warum die deutschen „Qualitätsmedien“ darüber nicht berichtet haben.

Die „Forum 2000 Conference“ nennt als einen von zwei Hauptpartnern das National Endowment for Democracy (NED). Das ist eine von der US-Regierung gegründete, finanzierte und gelenkte Stiftung, deren Aufgabe es ist, US-Interessen weltweit durchzusetzen, und die dazu auch Putsche organisiert, wie offen und stolz gesagt wird. Details über das NED finden Sie hier.

Weitere Sponsoren der Konferenz sind unter anderem die EU-Kommission, die Friedrich Naumann Stiftung der FDP, die US-Botschaft in der Tschechei und zwei Stiftungen mit taiwanesischer Beteiligung. Damit ist klar, in wessen Auftrag und Interesse die Konferenz veranstaltet wird. Und damit ist auch klar, in wessen Auftrag und Interesse Baerbock handelt: Jedenfalls nicht im deutschen Interesse.

Grüne: Den USA dienen

Ich habe gerade erst über ein Dokument berichtet, das mir mit der Bitte um eine Analyse geschickt wurde, das demnach aus US-Regierungskreisen stammt, und in dem klar gesagt wird, dass die US-Regierung auf eine Zerschlagung der deutschen Wirtschaft setzt, um erstens die US-Wirtschaft zu stärken und zweitens die Gefahr eines Zusammengehens von Deutschland und Russland aus der Welt zu schaffen, weil diese Gefahr nicht mehr besteht, wenn die deutsche Wirtschaft zerschlagen ist.

Der Kern des Dokumentes ist, dass die USA dabei auf die Grünen setzen, über die in dem Dokument zu lesen ist:

„Die Voraussetzung dafür, dass Deutschland in diese Falle tappen kann, ist die führende Rolle der grünen Parteien und Ideologie in Europa. Die deutschen Grünen sind eine stark dogmatische, wenn nicht gar eifrige Bewegung, was es recht einfach macht, sie dazu zu bringen, wirtschaftliche Argumente zu ignorieren. In dieser Hinsicht übertreffen die deutschen Grünen ihre Pendants im übrigen Europa. Persönliche Eigenschaften und die mangelnde Professionalität ihrer Führer – allen voran Annalena Baerbock und Robert Habeck – lassen vermuten, dass es für sie nahezu unmöglich ist, eigene Fehler rechtzeitig zuzugeben.“

Inkompetente Politiker in der deutschen Regierung zu platzieren hat System, wie ich in meinem Buch „Abhängig beschäftigt“ ausgeführt und begründet habe. Man kann ihnen, weil sie von ihrem Ressort nichts verstehen, Berater an die Hand geben, die dafür sorgen, dass sie alles umsetzen, was im Interesse anderer, also der USA oder auch der Großkonzerne, ist. Das aktuell beste Beispiel ist der Philosoph und Kinderbuchautor Robert Habeck, der derzeit den Wirtschaftsminister spielen darf und mit der Gasumlage genau das getan hat: Er spült den Energiekonzernen Milliarden in die Tasche und setzt den Verzicht auf russisches Gas um, was im Interesse der USA ist. Die Details zur Gasumlage finden Sie hier.

Übrigens hat Habeck im Zusammenhang mit der Gasumlage inzwischen offen eingestanden, dass er nichts von dem Thema versteht, was meine These aus dem Buch „Abhängig beschäftigt“ ein weiteres Mal bestätigt hat. Hinzu kommt, dass Habeck bei seinem Antrittsbesuch in den USA Anfang März auch offen gesagt hat, wem er dient. Der Focus zitierte Habeck wie folgt:

„Je stärker Deutschland dient, umso größer ist seine Rolle“: Diese Worte sagte Wirtschaftsminister Robert Habeck bei seinem zweitägigen Besuch in Amerika. In den USA sei man erfreut, dass Deutschland bereit sei, „eine dienende Führungsrolle auszuüben.“

Die Grünen Habeck und Baerbock sagen ganz offen, dass sie den US-Interessen und nicht den deutschen Interessen dienen, und sie sagen sogar, dass sie auch bereit sind, das gegen den Willen ihrer Wähler zu tun. Da diese Menschen nun an den entscheidenden Schaltstellen der deutschen Regierung sitzen, muss sich niemand wundern, dass die deutsche Wirtschaft gerade an die Wand gefahren wird, vor allem, wenn man das Dokument gelesen hat, über das ich gerade erst in dem anderen Artikel berichtet habe.

Besonders praktisch dabei ist übrigens, dass der ohnehin planlose und schwache Bundeskanzler Scholz mit der Cum-Ex-Affäre beschäftigt ist und die entscheidenden Felder Außen- und Wirtschaftspolitik daher weitgehend Habeck und Baerbock überlässt.



