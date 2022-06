Atomwaffen für die Ukraine und verarmende Briten

Hauptsache gegen Russland

Ein einflussreicher polnischer Politiker hat gefordert, der Ukraine Atomwaffen zu liefern und Boris Johnson ist der Kampf gegen Putin wichtiger als seine eigenen Landsleute.

Da ich es immer wieder interessant finde, wie von außerhalb auf die Politik in Europa geschaut wird, habe ich auch diese Woche wieder den Bericht eines Korrespondenten des russischen Fernsehens übersetzt, der am Sonntagabend im wöchentlichen Wochenrückblick des russischen Fernsehens gezeigt wurde.

Beginn der Übersetzung:

Der ehemalige polnische Außenminister und jetzige Europaabgeordnete Radoslaw Sikorski hat vorgeschlagen, dass der Westen der Ukraine Atomsprengköpfe zur Verfügung stellt. In einem Interview mit dem ukrainischen Fernsehsender Espresso-TV erklärte er: „Die Ukraine hat ihr nukleares Potenzial nach der Unterzeichnung des Budapester Memorandums im Jahr 1994 aufgegeben. Heute sagen die Russen und noch einige andere, dass das keine Garantien waren, aber jeder verstand damals, dass die Ukraine im Gegenzug ein unabhängiges Land innerhalb der seit Sowjetzeiten bestehenden Grenzen sein würde. Aber da Russland gegen das Budapester Memorandum verstoßen hat, denke ich, dass wir als Westen das Recht haben, der Ukraine Atomsprengköpfe zu geben. Damit sie ihre Unabhängigkeit verteidigen kann.“

De facto konkretisierte der ehemalige polnische Minister damit die Idee, die der ukrainische Präsident Wladimir Selensky am 19. Februar dieses Jahres auf der Münchner Konferenz vorgestellt hat. Damals kündigte er neue Konsultationen im Rahmen des Budapester Memorandums an und drohte damit, dass die Ukraine ihren atomwaffenfreien Status aufgeben würde.

Sikorski ist natürlich ein bekannter Russophobiker. Als er noch als Journalist für britische Zeitungen arbeitete, prahlte er damit, dass er an einem Angriff auf eine Kaserne der sowjetischen Armee in Afghanistan teilgenommen und bei einem der nächtlichen Angriffe angeblich drei Soldaten erschossen hätte. Aber seine aktuelle Behauptung über Atomsprengköpfe kann man kaum als persönliche Meinung eines polnischen Politikers bezeichnen. Sikorski ist zu sehr in die transatlantische – und nicht in die europäische – Agenda eingebunden. Und seine Worte werden als ein sehr gefährliches, zumindest aber provokantes Signal empfunden, das tragische Folgen haben könnte.

Jetzt, nach Jahren, versucht die ehemalige deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel im Ruhestand zu rechtfertigen, warum es in der Ukraine anstatt einer Friedenslösung ein völliges Scheitern gibt.

„Putin sagte mir 2007 bei meinem berühmten Besuch in Sotschi mit dem Hund, dass der Zusammenbruch der Sowjetunion für ihn das schlimmste Ereignis des zwanzigsten Jahrhunderts sei, für mich war das eine Befreiung. Damals war klar, dass die Meinungsverschiedenheiten überwiegen. Der Kalte Krieg ist tatsächlich nie zu Ende gegangen. Ich teile die Ansicht von Wladimir Putin nicht. Es war einfach nicht möglich, eine Sicherheitsarchitektur zu schaffen, die das verhindert hätte“, sagte Merkel.

Es ist nicht sicher, dass die nach Merkel heute für die europäische Angelegenheiten Verantwortlichen aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt haben. Ihr Nachfolger als deutscher Bundeskanzler, Olaf Scholz, sagte auf seiner Reise durch den Balkan, Serbien müsse die Staatlichkeit des Kosovo anerkennen, sonst habe Belgrad keine Chance auf einen EU-Beitritt. Dieser fast imperiale Tonfall von Scholz verärgerte den serbischen Präsidenten. Auch die Forderung von Scholz, sich den Sanktionen gegen Russland anzuschließen, kommentierte er ausgesprochen kühl.

Vor Scholz sollte der russische Außenminister Sergej Lawrow Belgrad besuchen, doch sein Besuch wurde verhindert, als Bulgarien, Nordmazedonien und Montenegro sich weigerten, dem Flugzeug des Ministers den Überflug zu gewähren. Das Vorgehen dieser Länder, die am Rande der großen europäischen Politik stehen, zeugt kaum von eigenständigem Denken. Nordmazedonien und Montenegro sind Kandidaten für die EU-Mitgliedschaft. Diesen Status strebt nun auch die Ukraine an.

Dänemark und die Niederlande haben sich bereits dagegen ausgesprochen, berichtet Bloomberg unter Berufung auf Depeschen dänischer Diplomaten, die schreiben, dass die Ukraine Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte, Achtung und Schutz von Minderheiten derzeit nicht gewährleisten kann. Jarle Trundahl, Professor für Politikwissenschaft an der Universität Oslo, und sein Kollege, der Politikwissenschaftler Jorn Holm-Hansen, nennen fünf Gründe, warum die Ukraine nicht in die EU aufgenommen werden sollte: die weit verbreitete Korruption, die Probleme mit Rechtsstaatlichkeit und Demokratie, die Oligarchenherrschaft, die Armut und den Nationalismus, sowie die Tatsache, dass ein beschleunigter Beitritt gegenüber Ländern, die seit Jahren darauf warten, unfair wäre.

Laut Bloomberg schlug Deutschland als Kompromiss vor, der Ukraine einen bedingten Kandidatenstatus für den EU-Beitritt zu gewähren. Ursula von der Leyen, die Leiterin der Europäischen Kommission, versprach, bis Ende nächster Woche ein klares Signal über das Schicksal der ukrainischen Bewerbung zu geben. Es wurde berichtet, dass die Staats- und Regierungschefs von Italien, Frankreich und Deutschland vor dem EU-Gipfel, der über diese Frage entscheidet, nach Kiew reisen werden.

In wirtschaftlicher Hinsicht liegt die Ukraine den Europäern bereits auf der Tasche. Aufgrund der milliardenschweren Hilfen für Kiew leeren sich die europäischen Kassen schnell. EU-Kommissar Johannes Hahn sagte, dass Brüssel deshalb den Siebenjahreshaushalt früher als geplant überarbeiten müsse. Und das alles zusätzlich zu den erhöhten Ausgaben wegen der steigenden Energiepreise. Die Londoner Tageszeitung Financial Times berichtet, dass die EU gezwungen ist, viel Geld aus dem Konjunkturfonds auszugeben, der die Kosten für die Bewältigung der Pandemie decken sollte: „Die wirtschaftliche Lage ist katastrophal. Die nächsten Monate werden für die europäischen Volkswirtschaften unglücklich. Die Einkommen werden sinken, wahrscheinlich wird es eine Rezession geben und die Zinsen werden steigen müssen, was die Privathaushalte und Familien noch mehr unter Druck setzt. Es wird schwierig werden.“

In der vergangenen Woche hätte die Kiewer Regierung beinahe ihren wichtigsten Verbündeten unter den europäischen Politikern verloren. Der britische Premierminister Boris Johnson hatte große Schwierigkeiten, ein Misstrauensvotum seiner eigenen Parteifreunde zu überwinden. Das Ergebnis der Abstimmung – 211 Stimmen für ihn und 148 gegen ihn – wird von vielen nicht als Sieg, sondern als Niederlage für den Premierminister angesehen. Man muss bedenken, dass fast 150 Abgeordnete, die für ihn gestimmt haben, verschiedene Posten in seiner eigenen Regierung bekleiden. Aber selbst mit diesem Vorteil war Johnsons Ergebnis viel schlechter als das seiner Vorgängerin Theresa May, als es gegen sie ein Misstrauensvotum gegeben hat. Sie behielt das Amt der Premierministerin, musste sechs Monate später aber trotzdem gehen.

Vor dieser wichtigen Abstimmung hat Johnsons Büro den konservativen Abgeordneten ein Memorandum zugesandt, in dem erklärt wurde, warum ihnen der derzeitige Premierminister lieb und teuer sein soll. Einer der wichtigsten Punkte dabei war seine Haltung zur Ukraine. Aber egal, wie viel Johnson über die Ukraine redet, man kann seine Worte nicht auf’s Brot schmieren. Großbritannien befindet sich seit fast einem Jahr in einer Energiekrise und wenn man den düsteren Prognosen Glauben schenken darf, dann wird es auch bei den Lebensmitteln Probleme geben, denn die Preise für Lebensmittel sind nach den Erhöhungen der Diesel- und Benzinpreise bereits gestiegen.

Die Kraftstoffpreise sind so unbarmherzig, dass man zum Volltanken eines durchschnittlichen PKW mindestens hundert Pfund in der Tasche haben muss. Wer in Großbritannien lebt, bekommt große Augen, wenn er die Gas- und Stromrechnungen sieht. Das Kabinett Johnson hat ein Händchen für Parolen, aber bisher hat es kaum Fortschritte an der wirtschaftlichen Front gemacht. Alle, von den Spediteuren bis zu den Beschäftigten im Gesundheitswesen, denen das Geld nicht reicht, um die Krankenwagen zu betanken, beschweren sich über die hohen Kraftstoffkosten.

60 Prozent der Briten sind mit Johnsons Leistung als Premierminister unzufrieden, die Zahl ist seit Januar in Umfragen konstant geblieben. Sein wichtigster Erfolg, der Brexit, entpuppt sich als Geschichte eines Misserfolgs. Experten der Denkfabrik Centre for European Reform behaupten, dass das Land durch den Brexit 31 Milliarden Pfund aus dem Fonds zur Bewältigung der Covid-Folgen entgangen sind. Der ehemalige Brexit-Chefunterhändler David Frost verglich Johnsons Kabinett mit der Besatzung eines abstürzenden Flugzeugs.

Frost vertritt die Ansicht, dass Boris Johnson nicht auf dem Stuhl des Premierministers bleiben wird, wenn er nicht bis zum Ende des Sommers zumindest einige der wirtschaftlichen Probleme überwinden kann. Die Gegner des Premierministers beabsichtigen, ihm in den kommenden Monaten ein zweites Misstrauensvotum zu stellen. Dazu müssen sie die parteiinternen Regeln ändern, und sie haben die Möglichkeit, das zu tun. Es ist unwahrscheinlich, dass Johnson sich weiterhin hinter den Ereignissen in der Ukraine verstecken kann, auch wenn er das von Zeit zu Zeit tut. Ob seine Landsleute allerdings bereit sind, wie von ihm offen gefordert, den Preis für die Ukraine zu zahlen und gegen Putin zu verarmen, wird man sehen.

Der Konflikt in der Ukraine hat zu einem neuen Angriff auf das britische Kabinett geführt. Jetzt es muss sich um die Freilassung der Briten kümmern, die in Donezk zum Tode verurteilt worden sind. In seiner deklaratorischen Art verlangte Johnson von seinen Untergebenen, alles Notwendige zu tun. Außenministerin Liz Truss soll sich um das Problem kümmern. Dieselbe, die die Briten vorher ermutigt hatte, in der Ukraine zu kämpfen.

Das Thema schaffte es natürlich auf die Titelseiten der Londoner Zeitungen. Es gab viel Lärm, aber die britische Regierung hat jetzt praktische Probleme – sie will nicht direkt mit Donezk sprechen. Auch an die russische Botschaft wurde bisher kein Anfrage gerichtet. Und heute wurde berichtet, dass ein weiterer Brite, der auf der Seite des Kiewer Regimes kämpfte, in Sewerodonezk getötet wurde. Berichten zufolge handelt es sich um den ehemaligen britischen Soldaten Jordan Gatley, der die Armee im März verlassen hat und sofort in die Ukraine gegangen ist.

Ende der Übersetzung

