Ausschluss Russlands aus dem Swift-System vom Tisch? Der neue Trick der USA

USA vs. Russland

In Medien und Politik war die Rede davon, Russland aus dem Swift-System auszuschließen. Nach Protestet aus der EU scheint die Idee vom Tisch zu sein, die USA haben sich aber schon einen neuen Trick ausgedacht.

Die Idee, Russland aus dem Swift-System zu werfen, ist nicht neu. Seit 2014 haben Hardliner aus dem Westen sie immer wieder ins Spiel gebracht, aber noch nie schien die Idee so realistisch zu werden, wie in der letzten Zeit. Die USA hatten das erneut ins Spiel gebracht und anscheinend meinten sie es dieses Mal ernst.

Die Krux mit Swift

Russland aus Swift auszuschließen, wäre für die USA, die keinen nennenswerten Handel mit Russland haben, kein großes Problem. Anders für die EU, für die Russland trotz aller politischen Streitereien einer der wichtigsten Handelspartner ist. Nach einem Ausschluss Russlands aus dem Swift würden keine Zahlungen mehr möglich sein und allein Deutschland exportiert momentan Waren und Dienstleistungen im Wert von 23 Milliarden Euro nach Russland. Das wäre – mit allen Folgen für die Wirtschaft und die daran hängenden Arbeitsplätze – über Nacht vorbei.

Das ist aber nicht alles, denn auch Russland könnte nach einem Ausschluss aus dem Swift-System keine Rechnungen mehr stellen und würde wahrscheinlich über Nacht die Gaslieferungen nach Europa einstellen, wenn die Rechnungen nicht mehr bezahlt werden können. Auf Geld zu verzichten, dazu könnten die USA die EU wohl bringen, es wäre schließlich nicht das erste Mal. Aber beim Gas hört der Spaß auf, denn die Gaslieferungen sind für die Wirtschaft und die Verbraucher lebenswichtig, ansonsten gäbe es nicht mehr genug Strom und Heizung. Und den Menschen in der EU wäre ein Winter ohne Heizung, dafür aber bei Kerzenschein, sicher schwer zu vermitteln.

Daher scheint die EU den USA klargemacht zu haben, dass sie bei einem Ausschluss Russlands aus dem Swift-System nicht mitmachen würde, und ohne die EU können die USA das nicht durchsetzen. Darauf, dass die EU diese Idee beerdigt hat, deuten die Meldungen hin, der Ausschluss Russlands aus dem Swift-System sei vom Tisch.

Wer jetzt ins Feld führt, die Russen und Chinesen hätten längst Alternativen zu Swift entwickelt und gestartet, weshalb ein Ausschluss Russlands aus dem Swift-System kein Problem wäre, übersieht eines: Der Ausschluss würde bedeuten, dass der Westen Sanktionen verhängt, die den Zahlungsverkehr mit Russland verbieten. Das wiederum würde bedeuten, dass keine europäische Bank den Zahlungsverkehr mit Russland über die russische Swift-Alternative fortsetzen würde.

Der neue Trick der USA

Im Spiegel ist unter der Überschrift „Finanzdienstleister Swift im Russlandkonflikt – Die »Atombombe« aus La Hulpe“ ein trotz der martialischen Überschrift recht unspektakulärer Artikel zu dem Thema erschienen, der nicht viele interessante Informationen enthält. In dem Artikel wird das Problem, dass Russland die Gasexporte nach Europa im Falle einer Swift-Blockade einstellen müsste, zwar nur ganz kurz im letzten Absatz erwähnt, aber auch ohne das klingen die in dem Artikel genannten Folgen für Europa schlimm genug. Der Spiegel-Leser dürfte die Idee, Russland vom Swift abzuschneiden, nach der Lektüre des Artikels für keine gute Idee halten.

Ich wollte über den Artikel daher zunächst nicht schreiben, aber der letzte Teil des Artikels ließ mich aufhorchen. Schauen wir uns zuerst an, was der Spiegel schreibt und überlegen uns dann, was das in der Praxis bedeuten würde. Der Spiegel schreibt:

„Kein Wunder also, dass die USA inzwischen lieber auf Sanktionen gegen einzelne Banken setzen. Das sieht ein Gesetzentwurf vor, den die US-Demokraten vor wenigen Tagen in den amerikanischen Senat eingebracht haben. Der 52-seitige »Defending Ukraine Sovereignty Act of 2022« umreißt konkrete Maßnahmen, zu denen Präsident Joe Biden im Fall einer weiteren Eskalation der Krise ermächtigt werden soll.

Auf Seite 40 finden sich die Namen von zwölf russischen Banken, gegen die Biden unter bestimmten Bedingungen Sanktionen verhängen könnte – nicht gegen alle, aber drei oder mehr, wie es in dem Entwurf heißt. Gelistet sind große Geldhäuser wie Sberbank, VTB oder die Gazprombank, aber auch kleinere Institute. »Diesen Gesetzentwurf schauen sich derzeit alle Banken sehr aufmerksam an, weil er viel konkreter ist als irgendwelche Überlegungen, die Russen aus Swift zu schmeißen«, sagt der Frankfurter Banker.“

Wenn die USA mit einem eigenen Sanktionsgesetz einzelne russische Banken vom Swift abschneiden, um Russland zu schaden, wäre das ein direkter Angriff auf das russische Finanz- und Bankensystem, auf den Russland reagieren müsste. Sollte die EU dabei mitmachen, weil sie der Meinung ist, dass die EU ihre Zahlungen mit Russland ja über die verbleibenden russischen Banken abwickeln kann, könnte das ein Schuss ins Knie werden.

Russland weiß, dass die USA im Grunde das Ziel haben, den gesamten Handel zwischen der EU und Russland zu beenden, um Russland zu schaden und den Keil noch tiefer zwischen die EU und Russland zu treiben. Russland könnte, wenn die EU solche einseitigen Schritte der USA unterstützt und die Instrumentalisierung von Swift gegen das russische Bankensystem unterstützt, reagieren und selbst den Zahlungsverkehr mit der EU einfrieren, bis alle russischen Banken wieder Zugang zu Swift haben.

Das mag nach einer harten russischen Reaktion klingen, aber Russland hat in den letzten Jahren oft genug erlebt, wie die Sanktionsspirale vom Westen immer weiter intensiviert wurde. Und jedes Mal hat es mit kleinen Schritten angefangen, denen dann später die Dammbrüche folgten. Dass Russland sich von der EU vorschreiben lässt, über welche Banken es seinen Zahlungsverkehr mit der EU abwickeln darf und über welche nicht, halte ich für unwahrscheinlich.

Vor dem Hintergrund der ohnehin gerade stattfindenden Eskalation zwischen dem Westen und Russland könnte Russland auch die Entscheidung fordern und sagen: Wollt Ihr Handel? Dann gibt es Handel. Wollt Ihr weitere Sanktionen? Dann lebt mit den Konsequenzen.

Und die EU wüsste, dass dem noch ein Satz hinzugefügt folgen müsste, den aber niemand laut aussprechen würde: Über die Konsequenten könnt ihr dann bei Kerzenlicht nachdenken.



