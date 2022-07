Bricht Russland die diplomatischen Beziehungen mit Bulgarien ab?

Ost-West-Konflikt

Bulgarien hat am 28. Juni die Ausweisung von 70 russischen Diplomaten verkündet. Russland denkt nun über den Abbruch der diplomatischen Beziehungen nach.

Am 28. Juni hat Bulgarien 70 russische Diplomaten zu Personae non grata erklärt und ihre Ausweisung beschlossen. Zusammen mit deren Familienmitgliedern müssen etwa 200 Russen Bulgarien verlassen. Am 30. Juni hat die russische Botschafterin in Bulgarien das bulgarische Außenministerium aufgefordert, diese Entscheidung zurückzunehmen, weil nach einer solchen Massenausweisung der Betrieb der russischen Botschaft und Konsulate in Bulgarien nicht mehr gewährleistet werden könne.

Der amtierende bulgarische Ministerpräsident hat diese Forderung entrüstet zurückgewiesen und gleichzeitig erklärt, er hoffe, dass sich die bulgarisch-russischen Beziehungen weiterentwickeln würden. Daraufhin erklärte die russische Botschafterin in Bulgarien am 1. Juli:

„Leider wurde unser Appell an das bulgarische Außenministerium ignoriert. In diesem Zusammenhang beabsichtige ich, bei der Führung meines Landes unverzüglich die Schließung der russischen Botschaft in Bulgarien zur Sprache zu bringen, was unweigerlich die Schließung der bulgarischen diplomatischen Vertretung in Moskau nach sich ziehen wird. Die Verantwortung für die weiteren schlimmen Folgen dieses Schrittes liegt bei der Regierung von Kiril Petkov“

Natürlich fühlte sich auch die EU berufen, sich dazu zu äußern und erklärte:

„Die EU bedauert die ungerechtfertigte Drohung der Russischen Föderation, die diplomatischen Beziehungen zu Bulgarien abzubrechen, als Reaktion auf die völkerrechtskonforme Entscheidung Bulgariens, 70 russische Botschaftsangehörige auszuweisen, die gegen das Wiener Übereinkommen über diplomatische Beziehungen verstoßen haben.“

Den russischen Diplomaten wird, wie meistens in solchen Fällen, Spionage vorgeworfen, natürlich, wie immer, ohne dafür irgendwelche Belege vorzulegen. Die westlichen Staaten weisen massenhaft russische Diplomaten aus, beschweren sich aber, wenn Russland mit gleicher Münze zurückzahlt.

Leser des Anti-Spiegel wissen, dass westliche Staaten in den letzten Monaten hunderte russische Diplomaten ausgewiesen haben, worauf Russland mit gleichen Mitteln reagiert hat. Ich habe darüber ausführlich berichtet, den letzten Artikel dazu finden Sie hier.

Übrigens spielt auch Griechenland dieses Spiel gerade wieder und hat russische Diplomaten des Landes verwiesen. Als Russland darauf mit der Ausweisung von griechischen Diplomaten reagiert hat, hat Griechenland jedoch heftig protestiert.

Wenn die westlichen Staaten weiterhin in diesem Tempo russische Diplomaten ihrer Länder verweisen, dürfte es nur noch eine Frage der Zeit sein, bis die diplomatischen Beziehungen zwischen Russland und den Staaten des Westens eine nach der anderen abgebrochen werden.

