Westliche Werte

Ein Thema, bei dem die "westlichen Werte" sich grundlegend von denen Russlands unterscheiden, ist LGBT. Das russische Fernsehen hat in einem Kommentar erklärt, worin nach russischer Meinung die Gefahr von LGBT besteht.

Um es gleich zu sagen: In Russland ist Homosexualität nicht strafbar und LGBT nicht verboten. In Russland darf jeder so leben, wie er möchte. Es ist lediglich verboten, anderen die eigene Lebensweise aufzudrängen, weshalb in Russland „Propaganda“ dafür verboten ist. Ich habe gerade erst im Zusammenhang mit meinem neuen Buch darüber geschrieben, die Details können Sie hier nachlesen.

Was in Russland kritisiert wird, ist, wie der Westen der Welt seine „Werte“ – darunter LGBT – aufdrängen will, wie die Fußball-WM gerade wieder gezeigt hat. Am Sonntag hat der Moderator des wöchentlichen Nachrichtenrückblicks des russischen Fernsehens in einem Kommentar erklärt, worin man in Russland die Gefahr von LGBT sieht und welche Tendenzen diese westliche Erscheinung aufweist. Ich habe den Kommentar übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

LGBT in der Offensive: Was sind die Gefahren?

Das hat es noch nie gegeben. Das Weiße Haus in Washington ist für einige Zeit nicht mehr weiß. Anlässlich der Unterzeichnung des Bundesgesetzes zur Anerkennung gleichgeschlechtlicher Ehen wurde das wichtigste Gebäude des Landes in den sechs Regenbogenfarben beleuchtet. In seiner Rede bei der Zeremonie ging Joe Biden sogar noch weiter, er setzte sich für Transgender-Kinder ein, also für diejenigen, die bereits eine Geschlechtsumwandlung hinter sich haben: „Wir müssen gegen Hunderte von seelenlosen und zynischen Gesetzen gegen Transgender-Kinder vorgehen. Diese Gesetze schüchtern Familien ein und machen aus den Ärzten, die den Kindern die nötige Behandlung zukommen lassen, Kriminelle. Und wir müssen diese Kinder schützen, damit sie wissen, dass sie geliebt werden und dass wir uns für sie einsetzen, damit sie sich selbst finden können.“

Die Zeremonie im Weißen Haus ist nur ein Teil der eskalierenden globalen Konfrontation. Auf der einen Seite steht die westliche kulturelle Aggression, die zur Aufgabe nationaler Identitäten zugunsten von LGBT-Menschen zwingt, auf der anderen Seite stehen Länder und Völker, die es vorziehen, eine Lebensweise zu führen, die sie für sich und ihre Kinder als gesund ansehen. Was jetzt in den USA passiert, erscheint uns seltsam und unattraktiv.

Biden spricht von Liebe zu Kindern, aber in der Praxis schreibt die New York Post: Es gibt Tausende von Gender-Kliniken in ganz Amerika. Sobald die Kinder dort reinkommen und etwas sagen wie: ‚Ich bin ein burschikoses Mädchen mit jungenhaften Angewohnheiten, und das gefällt mir‘, erklärt der Psycholog: ‚Stimmt, du bist ein Transgender.‘ Und schon am nächsten Tag wird das Mädchen mit Hormonen behandelt, und zwar mit den Hormonen, mit denen Pädophile medizinisch kastriert werden. Und diesen Mist geben sie einem gesunden 13-jährigen Mädchen. Ist das richtig?“

Diese Frage stellt die New York Post dem Veteranen der US Special Forces und ehemaligen Navy SEAL Chris Beck. Jetzt heißt er wieder Chris, aber noch vor kurzem trug er den weiblichen Namen Christine, nachdem er 2013 beschlossen hatte, sein starkes Geschlecht gegen das schwache einzutauschen. Zehn Jahre Weiblichkeit waren genug für ihn und er wollte zurück.

„Was mir in den letzten zehn Jahren widerfahren ist, hat mein Leben ruiniert. Ich habe mein Leben ruiniert. Ich habe mir das selbst angetan, aber mir wurde geholfen. Ich wurde benutzt. Ich war sehr naiv, ich habe das Falsche getan und wurde ausgenutzt. Ich wurde zur Propaganda benutzt, ich wurde von vielen Leuten ausgenutzt, die viel mehr wussten als ich. Sie wussten, was sie taten, aber ich nicht“, gibt Chris Beck zu.

Es ist kaum zu glauben, aber das sagt einer, den man in der US-Armee als „Gerberhals“ bezeichnet. Chris Beck war 20 Jahre bei der US-Marine, hat 13 Kampfeinsätze hinter sich und trägt mehr als fünfzig Orden auf seiner Brust. Er hatte eine Geschlechtsumwandlung, die von der Kommission für Veteranenangelegenheiten bezahlt wurde. Irgendwann ging Chris zu einem Psychologen, der ihm bescheinigte, dass er ein Transgender ist, und ihm ein Rezept für Hormone ausgestellt hat. Jetzt nimmt er sie nicht mehr, aber es ist vollendet worden. Was nun? Mama, gebärst Du mich nochmal neu?

„Das ist eine Multi-Milliarden-Dollar-Industrie, eine Verschwörung zwischen Psychologen und Chirurgen, die Hormone, Chemikalien und Nachbehandlung einsetzen. In unserem Land gibt es Tausende von Gender-Kliniken. Und jede dieser Gender-Kliniken zieht uns mehr als 50 Millionen Dollar aus der Tasche. Ich entschuldige mich beim amerikanischen Volk für das, was ich getan habe“, sagte Beck.

In der Zwischenzeit geht die kulturelle Aggression unaufhaltsam weiter. Das führende Wörterbuch von Webster war das erste, das die Bedeutung des englischen Wortes „woman“ verändert hat. Jetzt ist das „eine Person mit einer Geschlechtsidentität, die der eines Mannes entgegengesetzt ist.“ Das Cambridge English Dictionary hielt dem Ansturm noch etwas länger stand, aber auch hier heißt es nun: „Eine Frau ist eine Erwachsene, die als Frau lebt und sich als solche definiert, auch wenn ihr bei der Geburt ein anderes Geschlecht zugewiesen wurde.“

Der Widerstand kommt aus unerwarteter Richtung. Auch nach einer starken Hormontherapie nimmt die Natur ihren Lauf. Und da die Abtrennung von Organen bei der offiziellen Geschlechtsumwandlung in Amerika nicht verpflichtend ist, passieren Pannen. In einem Frauengefängnis in New Jersey beispielsweise wurden zwei Insassinnen schwanger, nachdem sie Sex mit einer Transgender-Insassin hatten. Es war alles einvernehmlich, aber der werdende Vater, der 27-jährige Demi Mynor, der eine Haftstrafe wegen Mordes verbüßt, wurde trotzdem in eine Strafanstalt für Männer verlegt. Und das, obwohl Transgender-Personen nach dem Gesetz von New Jersey das Recht haben, ihr eigenes Gefängnis – für Männer oder Frauen – selbst zu wählen.

Demi Mynor protestiert: „Ich wurde in ein Staatsgefängnis in New Jersey verlegt, wo mich die Wärter ‚er‘ nennen. Ich bin seit Jahren nicht mehr wie ein Mann behandelt worden. Als ich im Gefängnis von Trenton ankam, wurde ich von mehreren Wärtern durchsucht und auf der Krankenstation unter ständige Beobachtung gestellt. Ich glaube nicht, dass sich die Behörde des psychologischen Schadens bewusst ist, der durch meine Verlegung von einem Frauengefängnis in ein Männergefängnis entstanden ist. Es ist brutal, ich weiß nicht, wie es ist, als Mann zu leben, und ich weigere mich, wieder ein Mann zu sein.“

Wir in Russland betrachten all dies als etwas Verrücktes, Seltsames und Fremdes. So nimmt beispielsweise der kanadische Eiskunstlaufverband gleichgeschlechtliche Paare in das Wettkampfprogramm auf. Dagegen scheint nichts einzuwenden zu sein, schließlich gibt es zum Beispiel beim Tennis Spiele mit gleichgeschlechtlichen Paaren. Aber es geht hier nicht um Sport. Hier geht es um die Förderung von LGBT. Es sind nicht mehr eine Frau und ein Mann, sondern „Partner A“ und „Partner B“. Es geht um nichts Geringeres als die Zerstörung des Geschlechts, um die Verwischung der Wahrnehmung, um die Zerstörung der grundlegenden Identifikation, um den „Reset“ der Menschen als Ganzes und die Kontrolle über sie. Wie soll man ein Kind bekommen? Es sind ja nicht alle „Progressiven“ für eine Bevölkerungsreduzierung.

Elon Musk zum Beispiel sagt, wenn es nicht genug Menschen für die Erde gibt, dann wird es sicher auch nicht genug für den Mars geben. Aber es muss auch Menschen für den Mars geben. Kinder werden auf Plantagen mit synthetischen Gebärmüttern geboren. Wie Aldous Huxley in seinem anti-utopischen Roman „Schöne neue Welt“ geschrieben hat. Er hat das vor 90 Jahren geschrieben, aber jetzt bewegt sich der Westen exakt dorthin.

Professor Carlo Bulletti von der Universität Yale behauptet, dass das Projekt der synthetischen Gebärmutter innerhalb des nächsten Jahrzehnts verwirklicht werden wird. Das Konzept einer Babyfarm wurde von der populärwissenschaftlichen Zeitschrift „Science and Stuff“ vorgestellt. Es handelt sich um eine Art Ektogenese-Fabrik – so nennt man den gesamten Zyklus der künstlichen Züchtung – von der Zeugung bis zur Auslieferung des Produkts. Ja, was denn? Vor fünf Jahren ist es gelungen, ein Lamm in einer künstlichen Gebärmutter auszutragen. Und der Zeitraum der vollständigen Ektogenese war halb so lang wie das Austragen eines Lamms in der Natur. Der Mensch ist als nächstes an der Reihe.

Wer hätte was dagegen, wenn diese Technologien zu friedlichen Zwecken eingesetzt würden – zur Lösung von Unfruchtbarkeitsproblemen oder aus medizinischen Gründen? Aber in Kombination mit der Art von Kultur, der Art von Moral, die heute im Westen aggressiv gepflegt wird, wird die Ektogenese gefährliche Formen annehmen. Pünktlich zum hundertsten Jahrestag von Huxleys unsterblichem Roman „Schöne neue Welt“.

Der Leiter des Kurtschatow-Zentrums, Michail Kowaltschuk, warnt seit langem davor: „Man nimmt einen Brutkasten, wie in einer Geflügelfabrik, eine künstliche Gebärmutter, und dann setzt man dort die entnommenen Zellen ein, und man kann dort Kinder gebären, als ob man sie erschaffen würde. Man kann alle überflüssigen Funktionen abschneiden und, grob gesagt, dienende Menschen machen. Und wenn wir sagen, dass gleichgeschlechtliche Ehen auftauchen, dann ist das die Vorbereitung der westlichen Gesellschaft auf genau diese Variante der Ereignisse. Es ist sehr wichtig, dass wir nicht Opfer dieser Zivilisation werden.“

Wir können an vielen Beispielen sehen, wie sich die Welt verändert. Und alles wäre in Ordnung, wenn sich der Westen mit seinen eigenen Ideen nicht überall einmischen würde. Auch bei uns. Und wenn irgendwer nicht bereit ist, zu gehorchen, würden sie ihn ohne nachzudenken vernichten. Und weil es diese Möglichkeit nicht gibt, befinden sie sich im Krieg mit uns und bekämpfen uns durch die Hände anderer. Das werden wir nicht zulassen!

Ende der Übersetzung



