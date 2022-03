Das russische Fernsehen über ukrainische Flüchtlinge und die Wirkung der Sanktionen im Westen

Wirtschaftskrieg

Das russische Fernsehen hat aus Europa über die Flüchtlingswelle aus der Ukraine und die Auswirkungen des Wirtschaftskrieges gegen Russland berichtet.

Am Sonntag hat das russische Fernsehen in seinem wöchentlichen Nachrichtenüberblick einen Korrespondentenbericht aus Europa gebracht, in dem die Flüchtlingswelle und die Auswirkungen der Sanktionen behandelt wurden. Ich habe den Beitrag des russischen Fernsehens übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Wer sind all diese Menschen: Das Phänomen der ukrainischen Migration

Die Europäische Union ist entsetzt. 3,2 Millionen ukrainische Staatsbürger haben das Land seit Ende Februar verlassen. Das sagen Daten der UN. Von ihnen zogen etwa 200.000 nach Russland, die übrigen 3 Millionen waren gezwungen, nach Europa zu ziehen. Sie werden von den Nazis nicht nach Russland gelassen. Es gibt jedoch bereits mehr als 3 Millionen Ukrainer in Russland, die vorher zu uns gekommen sind. Wie empfängt die EU die ukrainischen Besucher? Eine Reportage von unserem Deutschland-Korrespondenten.

Im öffentlichen Raum ist die Bewertung des Vorgehens der russischen Armee in der Ukraine eindeutig und es gibt keinen Unterschied zwischen der Arbeit der Bild-Zeitung und der des Auswärtigen Amtes. Die anti-russischen Mitarbeiter und die deutsche Chef-Diplomatin Baerbock reden darüber, als kämen sie gerade aus Mariupol. Doch als Selenskys Gesicht auf der Leinwand des Bundestages aufflackert, passt alles – er ist kalt und ungeschminkt. „Eines muss klar und deutlich gesagt werden: Es wird keine militärische Intervention seitens der NATO geben“, erklärte Bundeskanzler Olaf Scholz.

Deutschland hat der Ukraine 2.700 Flugabwehrraketen aus Beständen sowjetischer Waffen zugesagt, die seit der DDR-Zeit in Lagern aufbewahrt werden. Die Medien schreiben, dass nur fünfhundert geliefert wurden. Außerdem gingen tausend Panzerabwehrgranatwerfer und weitere 500 amerikanische Stinger an die Ukraine. Damit ist die militärische Unterstützung der Bundeswehr für das Kiewer Regime – nach Aussagen von Verteidigungsministerin Lambrecht – ausgeschöpft. Natürlich könnte Deutschland bei der Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge helfen, und versucht es auch – damit sollte man Erfahrung haben -, aber die Hälfte der Schlagzeilen zu diesem Thema enthält das aus der Migrationskrise 2015 bekannte Wort „Chaos“.

Hier auf Gleis 14 des Berliner Hauptbahnhofs kommt der Zug aus Warschau an. Mit ihm kommen die meisten Flüchtlinge in die deutsche Hauptstadt. Zu Beginn dieser Woche kamen täglich zehntausend Menschen, aber jetzt hat der Zustrom etwas nachgelassen, denn die deutschen Behörden haben die Polen gebeten, keine weiteren Menschen mehr zu schicken, Berlin kann das nicht bewältigen.

Wer ankommt, wird von Freiwilligen in bunten Westen begrüßt. Diejenigen, die zu Verwandten oder Bekannten gehen, werden auf den richtigen Bahnsteig geleitet, während die anderen zum Ausgang geschickt werden. Die Deutschen melden 225.000 Personen, so viele ukrainische Staatsbürger haben in Deutschland Asyl beantragt, aber es wird vermutet, dass viele von ihnen sich noch nicht gemeldet haben.

Auf dem Bahnhofsvorplatz ist ein Zelt errichtet worden. Hier erhält man eine für drei Monate bezahlte SIM-Karte, medizinische Versorgung, eine Erstregistrierung und eine Überweisung an ein Zentrum für vorübergehende Unterbringung. Im Prinzip könnten sie einfach aus dem Bahnhof gehen und in Deutschland untertauchen, aber es ist besser, sich anzumelden. Das liegt daran, dass meist Frauen und Kinder kommen. Es kommen Mädchen an und es sind nicht nur freiwillige Helfer, die sie am Zug empfangen.

„Es gibt Leute auf dem Bahnsteig, die Freiwilligen Geld anbieten, damit sie ihnen minderjährige Kinder mitgeben. Wir haben Informationen über solche Aktionen erhalten und möchten dem ein Ende setzen. Auch für Frauen wird Geld angeboten“, so ein Polizeibeamter zu den Helfern.

Bordelle in Deutschland werben ganz offen junge ukrainische Frauen an und versprechen ihnen Unterkunft und ein gutes Gehalt. Es gibt dokumentierte Fälle, in denen Deutsche auf dem Bahnsteig geflüchteten Frauen Unterhalt als Gegenleistung für intime Dienste anbieten. In Polen wurde eine junge Frau aus einem Aufnahmezentrum in Peremyshl entführt. In Düsseldorf wurde eine 18-jährige Ukrainerin von einem Nigerianer und einem Tunesier vergewaltigt, die sich beide auch noch als ukrainische Staatsbürger entpuppten. Das scheint eines der Phänomene der aktuellen ukrainischen Migration zu sein.

Wer überquert die EU-Grenze und wie ungefährlich sind diese Menschen? Diese altbekannte Frage beunruhigt die deutsche Polizei erneut.

„Wir müssen wissen, wer bei uns im Land bleibt. Die Bundesregierung macht es sich zu einfach, indem sie es den Ländern und Kommunen überlässt, diese Probleme selbst zu lösen. Die Bundesregierung sollte ihr Bestes tun, um die nach Deutschland kommenden Menschen zu registrieren, Sicherheitskontrollen durchzuführen und sie dann kontrolliert im Land zu verteilen“, so Thomas Strobl, Innenminister des Landes Baden-Württemberg.

Dieser Hamburger Autobesitzer hatten das Pech, über Nacht neben einem Auto mit russischen Nummernschildern zu parken, dafür hat auch er etwas abbekommen. (Anm. d. Übers.: Hier wird ein Video gezeigt, in dem zu sehen ist, wie eine ganze Reihe parkender Autos demoliert wurden)

Angesichts der steigenden Kraftstoffpreise könnte die Nutzung eines Autos in Europa jedoch bald, wenn nicht ein Luxus, aber zumindest ein Zeichen besonderen Wohlstands sein. Diejenigen litauischen Bürger, die nicht weit von der weißrussischen Grenze entfernt leben, haben die Möglichkeit, im Nachbarland zu tanken, dort kostet es nur ein Drittel. Aber für die Deutschen ist das offensichtlich keine Option und im Falle der Verweigerung von russischem Öl – und eine solche Entwicklung der EU-Sanktionspolitik liegt „auf dem Tisch“ – wird es eng werden: 2,5 Euro für einen Liter Benzin ist nicht das Ende der Fahnenstange.

Diese Woche versuchte der britische Premierminister Johnson, einen Ersatz für russisches Öl zu finden. Er ist nach Saudi-Arabien gereist, um die Fühler auszustrecken. Doch das Ergebnis war für ihn enttäuschend. Riad wird sich an die Politik der OPEC halten und kein zusätzliches Öl auf den Markt werfen. Dasselbe gilt für die Vereinigten Arabischen Emirate, die den syrischen Präsidenten Bashar Assad, den Verbündeten Russlands, feierlich empfangen haben: Ein deutlicheres Signal für die Haltung der Monarchien am Persischen Golf zur aktuellen politischen Lage ist kaum denkbar. Da muss die EU irgendwie selbst rauskommen und anfangen, gewisse Opfer zu bringen.

„Wir brauchen kreative Lösungen. Der Gedanke, sonntags auf das Auto zu verzichten, wäre sehr symbolisch, nicht einmal für die Wirtschaft, sondern für unsere Bereitschaft, einen Beitrag zu leisten. Es macht auch Sinn, über ein generelles Tempolimit nachzudenken“, sagen deutsche Politiker.

Nachgedacht werden muss nicht nur über die Geschwindigkeit, sondern über den Verbrauch insgesamt. Deutsche und italienische Lkw-Fahrer, denen die Kraftstoffpreise nicht gefallen, drohen damit, den Güterverkehr lahm zu legen und die Autobahnen zu blockieren. Die Landwirte in Griechenland und Italien protestieren, indem sie mit ihren Landmaschinen Staus auf den Straßen der Städte verursachen: Es fehlt ihnen nicht nur an Treibstoff, sondern auch an Düngemitteln.

Langlebige Güter verschwinden aus den Geschäften, aber es gibt noch Rapsöl. Es heißt, dass es als Kraftstoff verwendet werden kann, aber nur bei einigen alten Autos, moderne Modelle „vertragen“ es nicht. Die französische Satirezeitschrift Charlie Hebdo ist in ihrem Ihrem Element. (Anm. d. Übers.: Gezeigt wird das Cover der Zeitung, auf dem Ukrainer in dem Motorraum eines Autos sitzen und es mit Pedalen antreiben)

Nach heutigen Maßstäben wirken jedoch selbst die Bekundungen von Empathie eher zynisch. „Wir haben viele Möglichkeiten, Solidarität zu zeigen, wir können für die Freiheit frieren. Wir können auch ein paar Jahre mit weniger Glück und Freude in unserem Leben ertragen“, sagte der deutsche Politiker Joachim Gauck. Herr Gauck gehört als ehemaliger Bundespräsident zu jener Klasse von Deutschen, die auf Lebenszeit von der öffentlichen Hand versorgt werden und wie Olaf Scholz – das hat er selbst gesagt – nicht auf die Preise schauen müssen. Für den deutschen Normalbürger dürfte es wahrscheinlich interessant sein, nachzufragen: Ein paar Jahre weniger Glück und Freude – wie viele Jahre sind das und wohin wird die Sanktionskurve Europa überhaupt führen?

Die humorvollen Sendungen sind ironisch gegenüber Politikern, die versuchen, sie zu führen, wie zum Beispiel Wirtschaftsminister Robert Habeck. Auch ihm wird es sicherlich gut gehen. „Jeder kann im Alltag Geld sparen, früher wollte man das nicht, aber jetzt, wenn es um Putin geht, muss man alle Mittel einsetzen. Heizen Sie zum Beispiel nur die Räume, die Sie tatsächlich nutzen. Wenn Sie den Topf mit einem Deckel abdecken, sparen Sie 30 Prozent. Ziehen Sie sich einen Pullover an, schließen Sie die Tür, ziehen Sie die Jalousien herunter und die Vorhänge zu. Versuchen Sie, sich nicht so lange zu waschen“, empfahl Habeck.

Europa hat bisher vier Pakete mit anti-russischen Sanktionen verabschiedet. Das letzte war erst letzte Woche. Und ein fünftes scheint in Vorbereitung zu sein. Viele Experten in Europa sind der Meinung, dass die russische Wirtschaft und Finanzen in der Lage sind, den Schlag zu verkraften. Die Frage ist, ob die Europäer dazu bereit sind. Nur eines ist klar: Diejenigen, die sich die Sanktionen ausdenken, werden sicher nicht diejenigen sein, die dafür bezahlen.

Ende der Übersetzung

