Der „böse Buchstabe“: Was bedeutet eigentlich das „Z“?

Ukraine-Konflikt

Die Verwendung des Buchstaben "Z" ist in Deutschland nicht mehr ganz ungefährlich, aber was bedeutet das "Z" überhaupt?

Die russische Militäroperation in der Ukraine ist unter dem Buchstaben „Z“ bekannt geworden, der auf sehr viele der an der Operation beteiligten Militärfahrzeuge gemalt ist. In Deutschland drohen für die Verwendung des Buchstaben „Z“ unter bestimmten Umständen Haftstrafen, aber was bedeutet das „Z“ überhaupt?

Der Spiegel weiß alles

Am 28. März ist im Spiegel ein Artikel erschienen, der sich mit dem „Z“ und den in Deutschland drohenden Strafen für die Verwendung des Buchstabens im Zusammenhang mit der russischen Militäroperation in der Ukraine beschäftigt hat. Der Artikel war, wie so viele Meinungsartikel im Spiegel, relativ nichtssagend, aber er enthielt eine interessante Information. Die Autorin schrieb über die Bedeutung des Symbols:

„Es steht für »Za pobedu«, »Für den Sieg«.“

Das fand ich interessant und am liebsten würde ich die Dame fragen, woher sie ihr Wissen bezieht. Das Problem ist nämlich, dass niemand weiß, wofür das „Z“ steht. Das ist kein Scherz. Es gibt weder eine Erklärung von offizieller Seite, noch konnten mir die Soldaten im Donbass sagen, wofür das „Z“ steht. Niemand weiß es, außer natürlich der Spiegel-Redakteurin, denn die wissen bekanntlich alles.

Die Gerüchteküche

Dafür gibt es einige Gerüchte. In der Tat bedeutet das russische Wort „за“, das man in lateinischen Buchstaben als „za“ schreibt, auf Deutsch „für“ oder „auf“. Jeder russische Trinkspruch beginnt mit dem Wort „за“, weil man auf etwas trinkt. Und so gibt es viele Gerüchte darüber, was das „Z“ bedeuten könnte. „Für den Sieg“ ist eine Variante, „Für Russland“ ist eine andere, „für Gerechtigkeit“ wird auch oft genannt. Manche Soldaten meinten, das „Z“ stünde für „Zorro“ weil die Soldaten dem geschundenen Donbass zur Hilfe eilen, so wie Zorro den Menschen zur Hilfe eilt, die er rettet.

Eines jedenfalls können wir sicher festhalten: Da kein Soldat weiß, wofür das „Z“ steht, ist es also ganz sicher kein Signal an die Soldaten selbst.

Da es im kyrillischen Alphabet kein „Z“ gibt, ist meine Vermutung, dass das „Z“ eher ein Zeichen für den Westen ist. Vielleicht wurde bei den Gesprächen mit den USA irgendetwas besprochen und das „Z“ ist ein Zeichen an die USA oder die NATO. Aber auch das ist reine Spekulation. Fakt ist: Niemand weiß bisher, wofür das „Z“ tatsächlich steht, und so schwirren in Russland unglaublich viele mehr oder weniger ernst gemeinte Erklärungsversuche herum.

Übrigens gibt auch der Hashtag unter dem „Z“, das auf dem Titelbild gezeigt wird, keine Hilfestellung. Der Hashtag bedeutet übersetzt „Wir lassen unsere Leute nicht im Stich“

Der verbotene Buchstabe

In Deutschland drohen jedem, der das das „Z“ in einer Weise verwendet, die als Unterstützung für Russlands Vorgehen in der Ukraine gewertet werden kann, bis zu drei Jahre Haft. Der Grund ist, dass das als Unterstützung eines völkerrechtswidrigen Angriffskrieges gewertet wird.

Das wäre löblich, wenn es nicht verlogen wäre. Selbst wenn wir davon ausgehen, dass der russische Militäreinsatz in der Ukraine völkerrechtswidrig ist, stellt sich doch die Frage, warum die Verwendung der Symbole der US-Armee und der NATO nicht genauso strafrechtlich verfolgt werden, wie die Verwendung des „Z“. Die NATO hat Jugoslawien völkerrechtswidrig angegriffen, wie sogar der damalige Kanzler Schröder später offen zugegeben hat.

Oder wie war das mit dem amerikanischen Überfall auf den Irak, der auf der Lüge der angeblichen Massenvernichtungswaffen von Sadam Hussein aufgebaut war? Das war auch ein völkerrechtswidriger Krieg und er hat ganz sicher mehr Todesopfer gefordert, als der Ukraine-Einsatz der Russen fordern wird. Schätzungen gehen von bis zu einer Millionen Irakern aus, die allein dieser völkerrechtswidrige Krieg der USA das Leben gekostet hat. Wo waren da die Proteste von Politik und Medien? Und wo war damals die strafrechtliche Verfolgung aller, die das Vorgehen der USA gelobt oder Symbole der US-Armee gezeigt haben?

Wir könnten die Liste der völkerrechtswidrigen Kriege der USA und der NATO fortführen, aber das würde zu weit führen. Ich wollte hier nur aufzeigen, wie verlogen die Reaktion des Westens ist, denn im Führen von völkerrechtwidrigen Angriffskriegen ist der Westen weltweit die Nummer 1, was Staatsanwälte, Politik und Medien aber nie gestört hat.

Wie verlogen vor allem die Medien derzeit reagieren, zeigt ein Blick ins Archiv des Spiegel. Dort kann man sich nämlich die Artikel nach Tagen sortieren und wenn Sie sich die Artikel anschauen, die der Spiegel am 20., 21. und 22. März 2003 veröffentlicht hat, als die USA in den Irak einmarschiert sind, dann sticht der Unterschied besonders deutlich ins Auge. Kritik am Vorgehen der USA fehlte im Spiegel damals vollkommen. Es gab auch keinerlei emotionale Berichte aus Bagdad, in denen die Iraker dem Spiegel berichtet haben, wie die USA sie abschlachten.

Der Spiegel war eben schon immer nichts anderes, als die deutsche Pressestelle des Pentagon.



