Der für den US-Atommüll verantwortliche „Experte“ ist seinen Job los

Westliche Werte

Die Biden-Regierung setzt auf "Inklusivität", die für diese Truppe wichtiger ist, als Qualifikationen. Im Februar wurde eine Drag-Queen ohne jede Erfahrung zum stellvertretenden Minister für abgebrannte Brennelemente und Abfallentsorgung ernannt. Nun ist er seinen Job wieder los.

Ich habe im Februar darüber berichtet, dass die Biden-Regierung Sam Brinton zum stellvertretenden Minister für abgebrannte Brennelemente und Abfallentsorgung im Amt für Kernenergie des US-amerikanischen Energieministeriums ernannt hat. Seine einzige „Qualifikation“ für den Job war, dass er sich als Drag-Queen vermarktet hat, die (oder der oder das) sich nicht entscheiden kann, welches Geschlecht er (sie oder es) hat. Die Personalie hat seinerzeit außerhalb der westlichen Medienblase, in der das Thema entweder verschämt verschwiegen oder als Merkmal des „Fortschritts“ gefeiert wurde, wahlweise für Entsetzen oder Lacher gesorgt.

Nun ist Brinton seinen Job wieder los. Aber nicht etwa, weil seine Inkompetenz jemanden gestört hätte, sondern weil er einen Koffer geklaut hat. Als er erwischt wurde, erklärte er allen Ernstes, in dem Koffer seien zu seiner Überraschung seine Sachen gewesen, die er natürlich nicht zurückgeben werde. Er sei aber bereit, den Koffer selbst an die Besitzerin zurückzugeben. Nun steht ein Prozess an und er wurde deswegen gefeuert.

Die Episode war dem russischen Fernsehen in seinem wöchentlichen Nachrichtenrückblick einen Kommentar wert, den ich übersetzt habe.

Beginn der Übersetzung:

Die Abenteuer eines amerikanischen Freak-Beamten

Dies ist das zweite Mal, dass dieser Amerikaner der Held unserer Rubrik „lebendige Ecke“ ist. Wir haben ihn bereits Anfang des Jahres vorgestellt, als Sam Brinton als Leiter des Amtes für die Entsorgung abgebrannter Brennelemente und radioaktiver Abfälle in den öffentlichen Dienst des US-Energieministeriums berufen wurde. Die Biden-Administration war seinerzeit sehr stolz auf diese Personalie.

„Ich bin einer der ersten, wenn nicht der erste genderfluide Bundesbeamte überhaupt, und ich wurde von allen im Energieministerium mit offenen Armen empfangen – bis hin zum Energieminister, mit dem ich während der Feierlichkeiten zum Pride Month auf derselben Bühne stand“, sagte Brinton.

Genderfluid ist, wenn man nicht weiß, wann man sich einem anderen Geschlecht oder einer anderen Orientierung zugehörig fühlen möchte. Sam Brinton ist, wenn wir uns erinnern, Teilnehmer an Stiletto-Wettläufen, Ausbilder im Fesseln von Sexualpartnern und Autor von Seminaren mit dem Titel „The Basics of Fetishism“. Alles in allem liegt der Junge voll im Trend. Kürzlich sagte er, dass er Sex mit Tieren gefalle, obwohl das für ihn „schwierig“ sei, da er „eine Kreatur ausnutzt, die nicht für sich selbst verantwortlich ist“. Sam Brinton macht sich auch als Mitglied einer Transvestitengemeinschaft mit dem stolzen Namen „Sisters of Perpetual Pleasure“ bekannt. Die Schwestern nehmen gelegentlich unanständige Pseudonyme an, wie Sister Pornography oder Rose Erection…

Doch hat der hochrangige Beamter des Amtes für die Entsorgung abgebrannter Brennelemente und radioaktiver Stoffe bei einer anderen Gelegenheit von sich Reden gemacht. Für den 19. Dezember ist ein Gerichtsverfahren wegen des Diebstahls eines Koffers mit Damenbekleidung angesetzt. Im Oktober flog Sam Brinton ohne Gepäck von Washington DC nach Minneapolis. Die Flughafenkameras zeigen, wie er zum Gepäckband geht, sich den Koffer eines anderen Passagiers schnappt, sofort das Etikett abreißt und in ein Taxi steigt. Diese Merkwürdigkeit allein ist schon alarmierend. Als er von der Polizei am Telefon gefragt wurde, ob er die Sachen eines anderen genommen habe, sagte Brinton, er habe den Koffer im Hotel geöffnet und sei erschrocken – die Sachen wären seine! Er sei bereit, sagte er, der Besitzerin den Koffer zurückzugeben, aber nicht seine Sachen. Sie haben ermittelt, kamen zu keiner Einigung, kurzum, es steht ein Prozess bevor. Wir wollen dem Urteil nicht vorgreifen, aber es ist schon jetzt klar, dass die radioaktiven Abfälle im US-Energieministerium von einem Mann bearbeitet wurden, der die einfachsten Dinge verwechselt und entweder halluziniert oder oder Spielchen spielt.

Und was ist mit denen, die ihn eingestellt haben? Unterscheiden sie sich sehr von ihm? Bidens Team hat den Mann schließlich als Markenzeichen präsentiert. Und wie großartig ist er tatsächlich? Er ist ein Vorbild, macht es wie er. Im Ergebnis gibt es immer mehr von denen. Das Wachstum zum Beispiel an den Schulen in Maryland ist beeindruckend. In den letzten zwei Jahren hat sich die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die noch nicht wissen, welches Geschlecht sie haben, versiebenfacht! In 2020 waren es nur 35, jetzt sind es 239. In der Mathematik nennt man das exponentielles Wachstum. Dank der staatlichen Unterstützung. Und man fragt sich, wie der Prozess wegen des gestohlenen Koffers ausgehen wird, schließlich dürfen solche Leute mehr als andere. Das nennt man Wettbewerbsvorteil.

Ende der Übersetzung



