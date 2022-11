Der Krieg der USA gegen Huawei

Handelskrieg

Die USA führen viele fast vergessene Handelskriege, um ihre eigenen Konzerne zu schützen. Einen dieser Kriege führen die USA gegen den chinesischen Konzern Huawei. Ein Überblick über den Stand der Dinge.

Der Handelskrieg, den die USA gegen den chinesischen Technologiekonzern Huawei führen, ist aus den Schlagzeilen verschwunden. Die russische Nachrichtenagentur TASS hat an den Handelskrieg erinnert und einen Bericht über den aktuellen Stand veröffentlicht, die ich übersetzt habe.

Huawei vs. USA: Der Kampf des chinesischen Unternehmens mit der größten Volkswirtschaft der Welt

Der weltberühmte Telekommunikationsriese Huawei wurde von der Volksrepublik China an die Spitze der Werbung für Produkte mit der Aufschrift „Made in China“ gestellt, die wir früher eher mit unausgereiften Elektrogeräten und lustigem, sprechendem Spielzeug assoziiert haben, das leider oft schnell kaputt geht. Heute allerdings nutzen Millionen von Menschen auf der ganzen Welt Handys von Huawei.

Manche mögen sagen: Das Mobiltelefon ist Hardware. Aber die Software…! Das Unternehmen selbst gab kürzlich bekannt, dass bereits 132 Millionen Mobilgeräte mit dem Huawei-eigenen Betriebssystem Harmony OS ausgestattet sind. Obwohl Kritiker argumentieren, dass es sich immer noch um eine Überarbeitung von Android handelt, geben Experten zu, dass das chinesische Betriebssystem funktioneller ist und größere Reserven hat. Und was ist mit den Mobilfunksystemen der fünften Generation, mit denen Huawei ganze Länder abdecken will? Ist das nicht der Grund für die beharrlichen Bemühungen der USA, den gefährlichen Konkurrenten buchstäblich zu Fall zu bringen?

Ein Schlag gegen die Halbleiterindustrie

Anfang Oktober versetzte die US-Regierung der chinesischen Halbleiterindustrie einen Schlag. Halbleiter sind Materialien, die in ihrer Fähigkeit, Strom zu leiten, zwischen Leitern und Dielektrika liegen. Sie werden zur Herstellung von Mikroschaltkreisen für die gesamte moderne Technik verwendet.

Am 7. Oktober verhängte das US-Handelsministerium Beschränkungen für die Ausfuhr von modernen Halbleitern und Anlagen zu deren Herstellung nach China. Die Beschränkungen betrafen 28 Technologieunternehmen aus der Volksrepublik China. Für Exporte nach China ist jetzt eine Sondergenehmigung des US-Handelsministeriums erforderlich. Die Behörde entscheidet also nach eigenem Ermessen, welche Unternehmen Zugang zur neuesten Technologie erhalten und welche nicht. Die Beschränkungen gelten nicht nur für Lieferungen von US-Unternehmen, sondern auch für alle Unternehmen der Welt, die US-Halbleitertechnologie verwenden, das heißt für alle führenden Chiphersteller der Welt. Die neuen Vorschriften verbieten es auch US-Bürgern und in den USA ansässigen Personen, für chinesische Chip-Unternehmen zu arbeiten.

China selbst ist ein ziemlich wichtiger Akteur auf dem Halbleitermarkt, aber die Größe seiner Industrie reicht noch nicht an die Weltmarktführer heran. Nach Angaben des US-Halbleiterindustrieverbands werden die Unternehmen auf dem chinesischen Festland im Jahr 2021 sieben Prozent des weltweiten Halbleitermarktes ausmachen, weitere acht Prozent entfallen auf die Insel Taiwan. Im Vergleich dazu hatten die USA einen Anteil von 46 Prozent, Südkorea 21 Prozent, Japan und die EU jeweils neun Prozent. Es ist bemerkenswert, dass die EU, Südkorea und Japan enge Verbündete der USA sind; darüber hinaus unterhält Washington enge Beziehungen zur taiwanesischen Regierung. Nach Ansicht von Experten könnte Washington sie auffordern, ihre Lieferungen an China zu begrenzen. Trotz aller Errungenschaften ist China noch nicht in der Lage, die modernsten Halbleitertechnologien selbst zu entwickeln, und ist auf Lieferungen von anderen großen Marktteilnehmern angewiesen.

Die derzeitige US-Regierung will verhindern, dass China die besten Chips der Welt und die Maschinen zu ihrer Herstellung kauft, um Chinas Entwicklung, insbesondere im Bereich der künstlichen Intelligenz und der Herstellung fortschrittlicher Waffen, zu bremsen.

Alle diese Beschränkungen sind zwar beispiellos, aber angesichts früherer US-Verbote gegen chinesische Unternehmen und der allgemeinen Haltung des Weißen Hauses gegenüber China für Kenner der Situation nicht sehr überraschend.

Huawei auf der Höhe der Zeit

Laut dem deutschen Marktforschungsunternehmen Statista entfielen im dritten Quartal 2022 21,2 Prozent der weltweiten Smartphone-Lieferungen auf das südkoreanische Unternehmen Samsung, gefolgt von Apple mit 17,2 Prozent und den chinesischen Herstellern Xiaomi, OPPO und Vivo mit 13,4 Prozent, 8,6 Prozent und 8,4 Prozent. Bis vor kurzem befand sich auch der Technologieriese Huawei unter den ersten drei, aber Ende 2020 ist er aus den ersten drei Plätzen verschwunden. Genauer gesagt, es wurde „geholfen“ zu verschwinden.

Unter dem Vorwand, die nationale Sicherheit zu schützen, hat das Weiße Haus seit 2018 den Druck auf die sich rasant entwickelnden chinesischen Telekommunikationsausrüster Huawei und ZTE erhöht, denen Washington jedoch schon zuvor bei verschiedenen Gelegenheiten Vorwürfe gemacht hatte. Im Februar 2018 sagte FBI-Direktor Chris Wray vor dem Geheimdienstausschuss des US-Senats, dass die Telefone von Huawei und ZTE „unsicher“ seien. Im August unterzeichnete der damalige US-Präsident Donald Trump eine Durchführungsverordnung, die es US-Regierungsstellen verbot, Geräte von Huawei und ZTE zu verwenden. Im Dezember desselben Jahres wurde die Huawei-Finanzchefin Meng Wanzhou auf Ersuchen der USA in Kanada unter dem Vorwurf festgenommen, gegen die US-Handelssanktionen gegen den Iran verstoßen zu haben. Obwohl sie die meiste Zeit unter Hausarrest in ihrer eigenen Villa verbrachte, konnte sie erst 2021 nach China zurückkehren.

US-Außenminister Michael Pompeo forderte die Verbündeten der USA Anfang 2019 aktiv dazu auf, keine Huawei-Technologie für den Aufbau von 5G-Netzen zu verwenden, und behauptete, Huawei-Produkte seien eine Art „trojanisches Pferd“, über das chinesische Behörden Spionage betreiben würden. Daraufhin beschloss Washington, die Beziehungen zu dem wachsenden chinesischen Technologieriesen abzubrechen und die Verwendung von Huawei-Produkten in den USA sowie den Verkauf von US-Technologie an das Unternehmen einzuschränken.

Am 15. Mai 2019 unterzeichnete der US-Präsident eine Durchführungsverordnung zum Schutz der Informations- und Kommunikationsinfrastruktur der Vereinigten Staaten vor ausländischen Bedrohungen. Damit verbot er US-Unternehmen die Nutzung von Technologien, die von ausländischen Unternehmen entwickelt oder kontrolliert werden, die eine „Bedrohung“ für die nationale Sicherheit der USA darstellen. Daraufhin setzte das US-Handelsministerium am 17. Mai Huawei und Dutzende verbundener Unternehmen auf seine Entity-Liste und verbot ihnen, ohne Genehmigung der Regierung Technologie von US-Unternehmen zu erwerben. Laut US-Handelsminister Wilbur Ross zielen die Maßnahmen darauf ab, die Nutzung von US-Technologie durch ausländische Unternehmen für Zwecke einzuschränken, die möglicherweise die nationale Sicherheit oder außenpolitische Interessen der USA untergraben könnten. Daher haben viele US-Organisationen begonnen, die Zusammenarbeit mit Huawei zu verweigern.

So hat Google beispielsweise die Geschäftskontakte mit Huawei ausgesetzt, wodurch das chinesische Unternehmen den Zugang zu Updates des mobilen Betriebssystems Android, mit dem seine Smartphones ausgestattet waren, und zu Google Play verloren hat. Darüber hinaus haben amerikanische Hightech-Unternehmen wie Qualcomm, Intel und ARM ihre Geschäfte mit Huawei eingestellt.

Im Mai 2020 verlängerte Trump seine Durchführungsverordnung um ein weiteres Jahr; im August verhängte die US-Regierung zusätzliche Ausfuhrbeschränkungen gegen Huawei. Insbesondere verbot das Handelsministerium auch ausländischen Halbleiterherstellern den Verkauf von Chips, die mit US-Technologie entwickelt wurden, ohne entsprechende Lizenz der US-Regierung an Huawei.

Die Ausfuhrbeschränkungen für den Verkauf von US-Technologie und US-Komponenten haben das Smartphone-Geschäftssegment von Huawei erheblich beeinträchtigt. Angesichts der US-Restriktionen gab das chinesische Unternehmen im November 2020 bekannt, dass es den Teil seines Smartphone-Geschäfts, der unter der Marke Honor läuft, verkaufen wird. Im Jahr 2020 lag der Anteil von Huawei am weltweiten Smartphone-Markt bei rund 15 Prozent, er fiel aber vor dem Hintergrund der US-Restriktionen bereits 2021 auf drei Prozent. Der Umsatz von Huawei betrug im Jahr 2021 636,8 Milliarden Yuan (99,9 Milliarden US-Dollar), was einem Rückgang von 28,5 Prozent gegenüber 2020 entspricht. Eine Reihe von Ländern hat sich auf Anraten des Weißen Hauses geweigert, 5G-Infrastruktur auf der Grundlage der Technologie des chinesischen Unternehmens einzurichten, darunter Australien, Großbritannien, Kanada, Neuseeland, Japan und Schweden.

Huawei hingegen hat sich erfolgreich weiterentwickelt, allerdings in Bereichen, die weniger abhängig von amerikanischen Chips sind. Das Unternehmen entwickelte sein eigenes Betriebssystem Harmony und seinen App-Shop AppGallery.

Die Reaktion Chinas

Die amerikanische Regierung bezeichnet China heute offen als Rivalen. „Wir konkurrieren mit China und anderen Ländern um den Sieg im 21. Jahrhundert“, sagte Joe Biden in seiner Rede vor dem Kongress im April 2021. Peking hat während des „Krieges“ des Weißen Hauses mit Huawei wiederholt heftig gegen Washingtons Restriktionen protestiert, hat es aber versäumt, spiegelbildliche Maßnahmen vorzunehmen.

Nach der Einführung von Exportkontrollen für Halbleiter hat Peking ebenfalls relativ zurückhaltend reagiert. Das chinesische Außenministerium beschwerte sich, dass die USA die Entwicklung chinesischer Unternehmen in unangemessener Weise blockierten und bremsten, um ihre technologische Hegemonie in der Welt zu erhalten. Ende Oktober 2022 sagte der chinesische Außenminister Wang Yi bei einem Treffen mit dem US-Botschafter in Peking, Nicholas Burns, dass die USA aufhören sollten, China aus einer Position der Stärke heraus zu begegnen, und nicht ständig daran denken sollten, Chinas Entwicklung zu unterdrücken und zu behindern. Auch hier gab es keine unmittelbaren Maßnahmen aus Peking.

Offenbar ist die chinesische Führung vorsichtig und wägt die Folgen dieser Beschränkungen ab. Doch kann Washington das technologische Wachstum Chinas in den kommenden Jahren bremsen? Wird China gleichzeitig auch die Ressourcen haben, um sich selbst wieder aufzubauen und in der modernen Halbleitertechnologie autark zu werden?

Bei der Eröffnung des 20. Parteitages der Kommunistischen Partei Chinas, eine Woche nach den US-Restriktionen, erklärte der chinesische Präsident und Generalsekretär der regierenden Kommunistischen Partei Chinas, Xi Jinping, dass eine der Prioritäten der Regierung des Landes darin besteht, China zu einer starken technologischen und industriellen Macht zu machen. „Wir werden uns auf die nationalen strategischen Bedürfnisse konzentrieren, unsere Kräfte für die eigene wissenschaftliche und technologische Spitzenforschung bündeln und den Kampf um die Schlüsseltechnologien entscheidend gewinnen“, sagte das chinesische Staatsoberhaupt. Trotz der offenen Frage nach den Auswirkungen des Schlages gegen Chinas Halbleiterunternehmen steht außer Frage: China hat nicht die Absicht, sich aus dem globalen Technologiemarkt zurückzuziehen.

