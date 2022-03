Der Nachruf des russischen Fernsehens auf Madeleine Albright

Kriegsverbrechen

Madeleine Albright, die maßgeblich an der Vorbereitung der illegalen US-Kriege in Jugoslawien und dem Irak beteiligt war, ist tot. Der Nachruf des russischen Fernsehens klingt anders als die Artikel dazu im Westen.

Madeleine Albright war eine der treibenden Kräfte hinter den illegalen Kriegen von USA und NATO gegen Jugoslawien und den Irak. In einem Interview wurde sie mal damit konfrontiert, dass 500.000 irakische Kinder an den Folgen der westlichen Sanktionen gegen das Land gestorben sind. Ihre Antwort war: „Es ist den Preis wert!“

"500.000 Kinder starben. Ist es das Wert?" -"Ja"

Nun ist diese Dame gestorben und während die westlichen Medien in ihren Nachrufen Lobeshymnen auf die Kriegsverbrecherin anstimmen, klingt das in russischen Medien etwas anders. Ich habe den Beitrag des russischen Fernsehens zu ihrem Tod übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Saddam Hussein nannte sie eine Schlange: Wofür Madeleine Albright in Erinnerung bleiben wird

Neben Biden war Madeleine Albright eine der wichtigsten Ideologen hinter dem Angriff auf Jugoslawien. Damals war sie US-Außenministerin, aber man konnte ihre Tätigkeit nicht als Diplomatie bezeichnen. Sie wählte persönlich Ziele für die Angriffe auf Jugoslawien aus. Zufälligerweise starb Albright am Jahrestag der Bombenangriffe. Ihr unverhohlener Hass auf die Serben, ihre unverhohlene Russophobie und ihre zynische Haltung gegenüber einer halben Million toter Kinder im Irak werden für immer in die Geschichte eingehen. Ein Bericht unseres US-Korrespondenten.

Washington ist in Trauer. Die Flaggen im Außenministerium und im Weißen Haus sind auf Halbmast. Es ist ein Zufall, dass Madeleine Albright einen Tag vor dem Jahrestag der Bombenangriffe auf Belgrad gestorben ist. Sogar amerikanische Generäle staunten über die Kriegslust der Frau. Seit Anfang der 1990er Jahre hatte Albright auf einen Militäreinsatz in Jugoslawien gedrängt. Colin Powell, der damalige Vorsitzende der Generalstabschefs, schrieb in seinen Memoiren: „Sie fragte mich: ‚Was nützt uns diese überlegene militärische Macht, von der Sie immer reden, wenn wir sie nicht einsetzen können?‘ Im Jahr 1999 legte Albright persönlich fest, welche Ziele in Jugoslawien angegriffen werden sollten.

In Pristina wurde der US-Außenministerin zu Lebzeiten ein Denkmal errichtet. Heute bringen die Menschen Blumen dorthin.

„Ein Denkmal für die Bombenangriffe auf Jugoslawien. Es wurde vom sogenannten Präsidenten des Kosovo, dem kosovo-albanischen Aktivisten Thaci, enthüllt. Das ist der Mann, der des Handels mit menschlichen Organen beschuldigt wurde. Nicht einfach nur von menschlichen Organen, sondern Organen von Serben. Sie wurden zu diesem Zweck in einem halb-lebendigen Zustand dorthin gebracht. Dieser Mann hat das Denkmal enthüllt und Madeleine Albright auf dem Gebiet des Kosovo getroffen“, erinnerte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharova.

Man wollte Madeleine Albright an die Ermordung von fünftausend Serben erinnern, als sie bei der Vorstellung eines ihrer Bücher Autogramme gab. Sie brachten Fotos von den Opfern der Bombenangriffe mit. Die pensionierte Diplomatin zögerte nicht, zu sagen: „Geht weg, ihr ekligen Serben!“

„In meinem Berufsleben bin ich am stolzesten auf das, was wir im Kosovo getan haben. Für die Vereinigten Staaten war es wichtig, in der Welt etwas bewirken zu können. Und das Volk im Kosovo hat jetzt ein unabhängiges Land und es gibt eine ganze Generation von kleinen Mädchen, die Madeleine heißen“, sagte Albright.

Ihr Geburtsname ist Maria Korbelova. Sie ist die Tochter eines tschechischen Diplomaten. Zufälligerweise war er Botschafter in Belgrad. Um das Kind davon abzuhalten, den Marxismus zu lernen, schickte der sowjetfeindliche Vater seine Tochter auf eine öffentliche Schule in der Schweiz und änderte ihren Namen in Madeleine. Dann kam die Auswanderung in die Staaten. Studium an der Columbia University, Begegnung mit Zbigniew Brzezinski, bei dem sich Albright auf Sowjetstudien spezialisiert hat.

Sie konnte Russisch, Französisch und Tschechisch. Sie war Mitglied des Nationalen Sicherheitsrates unter Carter. Clinton ernannte sie 1993 zur Botschafterin der USA bei den Vereinten Nationen. Albright rechtfertigte daraufhin die Sanktionen gegen den Irak. Das einst wohlhabende Land stirbt an der amerikanischen Fürsorge. Es konnte keine Lebensmittel, keine Medikamente und kein Chlor zur Desinfektion von Wasser eingeführt werden. Die irakischen Kinder, die an Hunger und Krankheit starben, wird Albright, die Mutter von drei Töchtern ist, für die Bedürfnisse der Demokratie abschreiben: „Ich denke, es ist eine sehr schwierige Entscheidung, aber wir denken, dass es den Preis wert war.“

Albright sind von ihren eigenen Landsleuten wiederholt peinliche Fragen zur US-Außenpolitik gestellt worden. Ein Student aus Ohio versteht nicht, warum die USA die einen blutige Regime unterstützen und andere zerstören: „Wir können nicht Führer unterstützen, die dieselben Verbrechen begehen, nur weil sie unsere Verbündeten sind. Das ist inakzeptabel. Man kann nicht gegen UN-Resolutionen verstoßen, wenn es uns nützt“

Sie hat schon immer Broschen auf der Brust getragen. Sie hat mehr als 300 davon in ihrer Sammlung. Auf diese Weise sendete die erste Frau als Außenministerin Signale an ihre Partner. Blumen und Luftballons waren ein gutes Zeichen, Käfer und Reptilien bedeuteten, der Gesprächspartner hatte Pech. „Saddam Hussein nannte mich eine Viper, als ich als Botschafterin bei der UNO arbeitete. Ich hatte eine schöne Schlangenbrosche, die ich immer trug, wenn ich über den Irak sprach“, sagte Albright.

Bei Treffen mit russischen Kollegen trug Madeleine Albright selten Broschen mit Blumen und Luftballons. Obwohl sie in den späten 1990er Jahren häufig in Moskau zu Besuch war.

Die Osterweiterung der NATO begann 1997 auf Betreiben der gebürtigen Tschechoslowakin. Am Tag ihres Todes schrieb Biden, sie sei eine Kraft des Guten und des Anstands gewesen, ihre Hände hätten den Lauf der Geschichte verändert. Es ist gut, dass ihre Hände nicht alles erreicht haben. Der ehemaligen Außenministerin wird nachgesagt, dass sie bedauere, dass Russlands der alleinige Besitzer des riesigen, reichen Sibiriens ist.

Die erste Frau als Außenministerin war nicht die letzte. Eine ihrer besten Schülerinnen, Condoleezza Rice, sollte später den Posten übernehmen. Hillary Clinton, mit der Albright befreundet war und für die sie bei den Präsidentschaftswahlen Wahlkampf machte, würde ebenfalls das diplomatische Ruder der USA übernehmen. Albright hat Clinton nicht zum Wahlsieg verholfen.

Ende der Übersetzung



