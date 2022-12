Die bekannten Fakten über den Korruptionsskandal im EU-Parlament

EU

Seit einigen Tagen macht der Korruptionsskandal im EU-Parlament Schlagzeilen. Hier stelle ich die bekannten Fakten zusammen.

Dass der Korruptionsskandal im EU-Parlament Schlagzeilen macht, hat ein „Geschmäckle“, denn in Brüssel ist Korruption und sind Interessenskonflikte keineswegs selten, werden von den Medien jedoch meistens ignoriert. Das prominenteste Beispiel ist die Chefin der EU-Kommission Ursula von der Leyen, denn die Dame hat zum Beispiel Pfizer – natürlich ohne jede Ausschreibung, dafür aber mit dem Chef von Pfizer in einem privaten Whats-App-Chat abgesprochen – über 70 Milliarden überwiesen. Und – so ein Zufall – Uschi von der Leyen hat den Chatverlauf unter Verstoß gegen alle Regeln der Archivierung von Regierungs-Korrespondenz gelöscht. Aber die Presse sieht darin keinen nennenswerten Skandal.

Es stört auch niemanden, dass Uschis Mann rein zufällig seit 2020 Medizinischer Leiter bei einer Pharma-Firma ist, die – alles nur Zufall – ebenfalls Geld mit mRNA-Produkten verdienen will, die Uschi im Zuge der Corona-Pandemie salonfähig gemacht hat.

Anscheinend ist es in der EU kein Problem, wenn jemand Vetternwirtschaft betreibt, an der Familienmitglieder verdienen, wenn es nur „die Richtigen“ sind, die davon profitieren. Auch der Einfluss von Lobbyisten, die mit viel Geld an der Ausarbeitung von EU-Gesetzen „unterstützen“, die ihrer Klientel anschließend Milliarden einbringen, ist in Brüssel nicht verpönt, wie das Beispiel Blackrock zeigt, denn der Investmentfonds hat ebenfalls fragwürdige Vorteile von Ursula von der Leyen bekommen.

Und dass die Chefin der EZB in Frankreich rechtskräftig wegen fahrlässigem Umgang mit Steuergeldern verurteilt worden ist, weil sie einem französischen Konzern eine halbe Milliarde Euro überlassen hat, hat bei ihrer Ernennung auch niemanden gestört.

Katar scheint nicht zu denen zu gehören, die so etwas in Brüssel straffrei machen dürfen. Jedenfalls macht der aktuelle Korruptionsskandal Schlagzeilen, weshalb ich hier über die bekannten Fakten berichte. Die russische Nachrichtenagentur TASS hat sie zusammengestellt und ich habe den TASS-Artikel übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

„Katar-Gate“: Was über den Korruptionsskandal im EU-Parlament bekannt ist

In der letzten Woche galt die ganze Aufmerksamkeit der europäischen Politiker dem Korruptionsfall europäischer Abgeordneter, die im Verdacht stehen, Bestechungsgelder angenommen und versucht zu haben, den Kurs der EU illegal zu beeinflussen. Verhaftungen, Durchsuchungen, Ausschlüsse aus der Partei und dem EU-Parlament, Verbindung zu Katar und die ironische Reaktion Ungarns. Alles, was man über den Korruptionsskandal im EU-Parlament wissen muss, finden Sie in dem TASS-Bericht

Was passiert ist

Am 9. Dezember kam es im EU-Parlament zu einem aufsehenerregenden Korruptionsskandal. An diesem Tag führte die belgische Polizei eine groß angelegte Operation durch, führte Dutzende von Durchsuchungen durch und nahm vier Personen fest, darunter die stellvertretende Vorsitzende des EU-Parlaments, Eva Kaili. Medienberichten zufolge werden alle Beschuldigten der Bestechlichkeit und der versuchten Beeinflussung der EU-Politik gegenüber Katar im Rahmen der Vorbereitung der Fußballweltmeisterschaft 2022 verdächtigt. Insbesondere sollen sie versucht haben, andere Abgeordnete des EU-Parlaments zu beeinflussen, indem sie ihnen hohe Geldbeträge und wertvolle Geschenke zukommen ließen, positive Bewertungen über Katar verbreitet und die Menschenrechtsverletzungen des Landes verschwiegen haben. Der Fall wurde von den Medien bereits als „Qatar-Gate“ bezeichnet.

Nach Angaben der Französischen Nachrichtenagentur (AFP) wurde am Abend des 9. Dezember eine Durchsuchung in Kilis Wohnung in Brüssel durchgeführt. Eine Quelle der Agentur stellte klar, dass sie ihre parlamentarische Immunität nicht nutzen konnte, da sie „am Tatort“ festgenommen wurde. Die Durchsuchungen in Brüssel wurden in den folgenden Tagen fortgesetzt. Gleichzeitig versiegelte die französische Polizei eine Reihe von Büros am Sitz des EU-Parlaments in Straßburg. Belgische Medien berichteten, dass bei den Durchsuchungen rund zwei Millionen Euro Bargeld gefunden und beschlagnahmt wurden. Laut der griechischen Zeitung Efimerida ton Syntakton wurden in Kilis Haus Taschen mit insgesamt 160.000 Euro gefunden, darunter auch Geld, das ihr Vater zum Zeitpunkt seiner Verhaftung in einem Koffer mit sich führte.

Unterdessen erklärte Kilis Anwalt Michalis Dimitrakopoulos in einer schriftlichen Erklärung, dass Kili gegenüber Katar die offizielle Politik der EU verfolge, wie sie ihr die Chefin des EU-Parlaments Roberta Metsola aufgetragen habe und die von EU-Chefdiplomat Josep Borrell initiiert worden sei. Nach Angaben des Anwalts wusste Kili „nichts von der Existenz des Geldes“, das in ihrer Wohnung gefunden wurde, und fühlt sich von ihren Kollegen im EU-Parlament „verraten“.

Andere Ermittlungen

Die Staatsanwaltschaft der EU teilte jedoch am 15. Dezember mit, dass Kili innerhalb von zwei Wochen zur Verdächtigen in zwei Korruptionsfällen im EU-Parlament geworden ist. Aber das habe nichts mit Katar und der Fußballweltmeisterschaft 2022 zu tun. Dabei geht es insbesondere um ungerechtfertigte Zahlungen an Mitarbeiter von Europaabgeordneten. Nach Angaben der Behörde hat sie die Aufhebung der Immunität der beiden griechischen Abgeordneten Eva Kili und Maria Spiraki von der Europäischen Volkspartei beantragt.

Die griechische Staatsanwaltschaft teilte am 15. Dezember mit, dass sie eigene Ermittlungen gegen Kili eingeleitet hat, um unabhängig von den Ermittlungen in Belgien zu prüfen, ob Bestechung und Geldwäsche direkt in Griechenland stattgefunden haben. Sollten solche Verstöße festgestellt werden, wird Kili in Griechenland strafrechtlich verfolgt werden.

Die Beziehungen der EU zu Katar nach dem Skandal

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz rief dazu auf, diesen Korruptionsskandal nicht mit den Beziehungen zu Katar insgesamt in Verbindung zu bringen. Er bezeichnete die Korruptionsvorwürfe als „eine separate Frage, die für sich selbst geklärt werden muss.“ Der Bundeskanzler sagte, es sei wichtig, die Vorwürfe gegen diejenigen, die angeblich bestochen wurden, und diejenigen, die sie bestochen haben, zu prüfen.

Der außenpolitische Sprecher der EU, Peter Stano, sagte, die EU habe den katarischen Botschafter nicht einbestellt und auch keine offiziellen Erklärungen des Landes im Zusammenhang mit den Korruptionsermittlungen eingeholt. „Die Ermittlungen laufen, sie werden von den belgischen Behörden durchgeführt und wir warten auf die Ergebnisse. Wenn wir die Ergebnisse haben, können wir die notwendigen Maßnahmen ergreifen“, sagte er.

Die Chefin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, erklärte unterdessen, die EU-Kommission beabsichtige, alle Kontakte ihrer Mitarbeiter mit Katar „gründlich zu überprüfen“. Sie bezeichnete Katar als einen wichtigen Partner der EU, um die Gaslieferungen aus Russland zu kompensieren. Dennoch habe sich die EU stets „lautstark“ über die Menschenrechtsverletzungen in diesem Land geäußert.

Die Folgen

Die Abgeordneten des EU-Parlaments stimmten am 13. Dezember dafür, Kilis Mandat als stellvertretende Präsidentin des EU-Parlaments aufgrund des Korruptionsskandals zu beenden.

Parlamentspräsidentin Roberta Metsola hat diese Entscheidung drei Tage vorher getroffen.

Gleichzeitig wurde bekannt, dass Kili aus der griechischen PASOK, der Partei der Bewegung für den Wandel, ausgeschlossen worden war. Laut AMNA wurde diese Entscheidung vom Vorsitzenden Nikos Androulakis „nach den jüngsten Ereignissen und den Ermittlungen der belgischen Behörden über Korruption von europäischen Abgeordneten“ getroffen.

Die Reaktionen auf den Korruptionsskandal

Ursula von der Leyen bezeichnete die Vorwürfe gegen Kili als eine Frage des Vertrauens in die EU-Institutionen. Sie sagte, dass die Union die höchsten Standards und Strukturen für eine ethische Aufsicht benötigt, die mit allen Institutionen der Union zusammenarbeiten.

Roberta Metsola versprach, dass sich das EU-Parlament mit dem Schutz von Whistleblowern, die Informationen über Korruption veröffentlichen, befassen und die Regeln für Europaabgeordnete zur Interaktion mit Nicht-EU-Ländern überprüfen werde. „Dies ist ein schwerer Schlag für den Ruf unserer Institution und für unsere Demokratie. Ich werde sofort damit beginnen, das Vertrauen wiederherzustellen“, sagte sie. Metsola stellte klar, dass nur eine „kleine Gruppe von Personen“ die Glaubwürdigkeit des EU-Parlaments untergräbt.

Ungarn hat am emotionalsten und aktivsten auf den Korruptionsskandal reagiert. Das ist vor allem darauf zurückzuführen, dass das EU-Parlament die ungarische Regierung in letzter Zeit dafür gerügt hat, dass sie nicht genug gegen Korruption unternimmt. Die Abgeordneten empfahlen der EU-Führung daher, mehr als 13 Milliarden Euro an EU-Geldern, die Ungarn geschuldet werden, einzufrieren.

Nachdem der Korruptionsskandal weltweit diskutiert wird, postete Ministerpräsident Viktor Orban auf seinem Twitter-Account: „Guten Morgen, liebe Abgeordnete!“ Er begleitete den Beitrag mit einem Foto von lachenden europäischen Politikern mit der Bildunterschrift: „Das EU-Parlament ist ernsthaft besorgt über die Korruption in Ungarn“

Später machte er sich erneut über das EU-Parlament lustig, indem er Bilder twitterte, die von der belgischen Polizei aufgenommen wurden und physische Beweise im Korruptionsfall gegen Kili zeigen, darunter große Geldsummen. „So sieht die Rechtsstaatlichkeit in Brüssel aus“, kommentierte Orban.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „Inside Corona – Die Pandemie, das Netzwerk und die Hintermänner - Die wahren Ziele hinter Covid-19“ zeige ich anhand von umfangreichen zugespielten Datenanalysen, wie die Pandemie durch diverse Organisationen in mehreren Phasen vorbereitet wurde, wobei die aktive Vorbereitungsphase etwa 2016/2017 begann. Darüber hinaus zeigen die Daten auch, welche übergeordneten Ziele diese Organisatoren verfolgen und wie die Pandemie ihnen den Weg zur Erreichung dieser Ziele ebnet.

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich hier direkt über den J.K. Fischer Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen