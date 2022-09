Die Details über die anstehenden Referenden

Donbass

Vom 23. bis 27. September werden im Donbass, Saporoschje und Cherson Referenden über den Beitritt der Gebiete zur Russischen Föderation stattfinden. Hier berichte ich über den geplanten Ablauf und die bekannten Details.

Die russische Nachrichtenagentur TASS hat eine Zusammenstellung über die anstehenden Referenden und ihren Ablauf veröffentlicht, den ich übersetzt habe. Ich habe in die Meldung der TASS noch einige weitere Informationen eingebaut, die ich mit Quellen versehen und kursiv kenntlich gemacht habe.

Beginn der Übersetzung:

Wie werden die Referenden in den Regionen Donbass, Saporoschje und Cherson ablaufen?

Am Freitag beginnen in den Volksrepubliken Donezk und Lugansk sowie in den Regionen Cherson und Saporschje die Abstimmungen über den Beitritt zur Russischen Föderation.

Die Referenden finden vom 23. bis 27. September statt. Aus Sicherheitsgründen wird es nur einen Tag der persönlichen Stimmabgabe geben – den 27. September. An den anderen Tagen werden die Menschen zu Hause besucht oder es wird „in den Wohngebieten“ gewählt.

Wahllokale

Die DNR wird 450 Wahllokale in der Republik sowie mehr als 200 Wahllokale für die nach Russland evakuierten Menschen eröffnen.

Die Einwohner der LNR können in 461 Wahllokalen in der Republik sowie in fast allen Oblasten der Russischen Föderation wählen, wo 201 Wahllokale eingerichtet wurden.

Die Einwohner der LNR können in 461 Wahllokalen in der Republik sowie in fast allen Oblasten der Russischen Föderation wählen, wo 201 Wahllokale eingerichtet wurden. Die Oblast Saporoschje meldete die Einrichtung von 394 Wahllokalen in der Oblast und 85 außerhalb der Oblast – in der Russischen Föderation, der LNR, der DNR und der Oblast Cherson.

Die Einwohner der Region Cherson können neben ihrer Region, in der acht territoriale und 198 bezirkliche Wahlkommissionen eingerichtet wurden, auch auf der Krim, in Moskau und in einer Reihe anderer russischer Städte wählen.

Wahlbeteiligung

In der DNR wurden über 1,5 Mio. Stimmzettel für das Referendum gedruckt – das ist die Zahl der Personen, die wählen dürfen.

In der Region Saporoschje wurden nach Angaben der Leiterin der Wahlkommission, Galina Katjuschtschenko, mehr als 500.000 Personen in die Wählerlisten aufgenommen.

Die Zentrale Wahlkommission von Cherson rechnet mit einer Wahlbeteiligung von rund 750.000 Wählern.

Laut einer Telefonumfrage des Instituts für politische und soziologische Forschung der Republik Krim, die am 13. und 14. September unter fast 4.000 Befragten durchgeführt wurde, wird beim Referendum eine sehr hohe Wahlbeteiligung erwartet. In der Volksrepublik Donezk sind 86 Prozent der Befragten bereit, an dem Referendum teilzunehmen, in der Volksrepublik Lugansk 87 Prozent. In der Oblast Saporoschje waren 83 Prozent der Befragten bereit, die Wahllokale aufzusuchen, in der Oblast Cherson 72 Prozent.

Die Verwaltung von Cherson geht von einer Wahlbeteiligung von 70 bis 80 Prozent und einer Zustimmung zum Beitritt zu Russland von 57 bis 60 Prozent aus.

Stimmzettel

Die Stimmzettel für die Wahlen in der DNR und der LNR sind nur in russischer Sprache gedruckt. Wie der Vorsitzende des Volksrats der Volksrepublik Donezk, Wladimir Bidewka, feststellte, sieht die Verfassung der DNR vor, dass seit 2020 nur noch Russisch als Amtssprache gilt, die auch die Sprache des amtlichen Schriftverkehrs ist.

In den Oblasten Cherson und Saporischschja sind die Stimmzettel zweisprachig – ukrainisch und russisch.

Beobachter

Alle vier Regionen erklärten ihr Interesse daran, dass die Referenden so transparent und legitim wie möglich sind und von internationalen Beobachtern kontrolliert werden können.

Die Vorsitzende der Wahlkommission der LNR, Elena Kravtschenko, sagte am Mittwoch, dass die Wahlkommission Bewerbungen von ausländischen Beobachtern erhalte, „die geprüft werden“, gab aber nicht an, aus welchen Ländern sie stammten. Ihr zufolge werden an den Wahltagen ausländische Beobachter und Beobachter der Öffentlichen Kammer in den Wahllokalen und außerhalb der Wahlräume anwesend sein.

Die Wahlkommission der DNR teilte auch mit, dass sie ausländische Beobachter erwarte, und versprach, nach deren Akkreditierung weitere Informationen zu liefern. Später meldete die Wahlkommission, dass sie Details über die Wahlbeobachter erst nach Beginn des Referendums bekanntgeben werde.

Marina Sacharowa, die Vorsitzende der regionalen Wahlkommission von Cherson, sagte, dass Einladungen an einen „großen Pool von Ländern“ verschickt worden seien.

Die russische Zentrale Wahlkommission hat die Anwesenheit von Beobachtern bei den Referenden zugesagt. Die Duma teilte mit, dass Abgeordnete aller Fraktionen ebenfalls Einladungen zur Beobachtung der Abstimmung erhalten werden.

Stand der Vorbereitungen für die Abstimmung

In der LNR haben nach Angaben der Zentralen Wahlkommission der Republik alle Wahlbezirkskommissionen bereits ihre Arbeit aufgenommen und die Stimmzettel sowie die erforderliche technische Ausrüstung erhalten.

Die Zentrale Wahlkommission der DNR hat ein Callcenter eingerichtet, das den Wahlvorgang überwacht, und die Verwendung von Tresoren genehmigt, die nach Angaben des Leiters der Zentralen Wahlkommission, Wladimir Vysotsky, die Sicherheit der Stimmzettel gewährleisten und den Zugang Dritter zu den Dokumenten ausschließen.

Aufgrund des drohenden verstärkten Beschusses und von Provokationen durch die ukrainischen Streitkräfte bereiten sich die Regionen darauf vor, für die Zeit der Referenden verstärkte Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen. Nach Angaben der Regionalverwaltungen von Saporoschje und Cherson werden die Wahllokale von Polizei und Rosgvardia bewacht. Die Zufahrten zu den Städten in der Region Saporischschja werden während des Referendums kontrolliert und die Gruppen, die Hausbesuche machen, werden von Polizeibeamten begleitet. Nach Angaben des Leiters der staatlichen Regionalverwaltung von Saporoschje, Jevegny Balizky, haben Suchhunde bereits alle Gebiete kontrolliert und Minenräumarbeiten durchgeführt.

Die Volksrepublik Lugansk beabsichtigt, neben der Polizei auch die Kräfte des Verteidigungsministeriums der Republik einzusetzen. Die Volksrepublik Donezk erklärte, dass das russische Militär den Ordnungskräften und der Volksmiliz helfen wird, die Sicherheit in den Wahllokalen zu gewährleisten.

Ende der Übersetzung

Noch eine Anmerkung zu den internationalen Wahlbeobachtern. Ich habe einige derer, die für die Organisation der Referenden verantwortlich sind, vor einiger Zeit kennengelernt. Daher weiß ich, dass sie in den letzten Tagen in aller Eile Wahlbeobachtern akkreditiert haben, nachdem das Referendum so spontan angesetzt wurde. Das Interesse von internationalen Journalisten, Politikern und anderen Personen des öffentlichen Lebens, das Referendum als offizielle Wahlbeobachter zu beobachten, war sehr groß. Über die Details werde ich später berichten, wenn mehr darüber bekannt ist.



