Die EU und die Klimafreundlichkeit: Die Krux mit der Atomkraft

Die EU will Atomkraft als klimafreundlich einstufen, wogegen die Grünen protestieren. Die Geschichte hat aber auch massive geopolitische Auswirkungen, über nicht berichtet wird.

Russland und andere Länder werfen der EU vor, unter dem Deckmantel des Klimaschutzes einen Wirtschaftskrieg führen zu wollen. Der Grund ist, dass die EU plant, Importe aus anderen Ländern, die nach Meinung der EU laxere Klimastandards haben, mit einem CO2-Zoll zu belegen. Die Wiener Zeitung hat über den geplanten Klimazoll, den die EU im Rahmen des European Green Deal einführen will, eine gute Zusammenfassung geschrieben, die Sie hier finden.

Das bedeutet, dass die EU dem Rest der Welt diktieren möchte, was gute Klimamaßnahmen sind. Jedoch gibt es bei dem Thema international heftigen Streit, weshalb wir uns anschauen müssen, worum es dabei geht.

Eine Frage der Definition

Es geht dabei um die Frage, was genau klimafreundliche Energien sind. Wenn zum Beispiel die Atomkraft klimafreundlich ist, könnte die EU Russland wesentlich geringere Klimazölle auferlegen, weil Russland dann eines der grünsten Länder der Welt wäre. Der russische Strommix ist dominiert von Atomkraft und Wasserkraft, weshalb Russland – wenn Atomkraft von der EU als klimafreundlich eingestuft wird – eine der besten Energiebilanzen der Welt hätte. Wenn die EU auch noch Erdgas als klimafreundlich einstuft, was sie plant, dann wäre das ein weiterer Punkt zu Gunsten von Russlands Energiemix und damit zu Gunsten von Russlands Klimabilanz.

Aber es geht noch weiter: Eine weitere strittige Frage ist, wie man die Absorbierung von CO2 bei der Berechnung der Klimabilanz berücksichtigt. Wenn man bei der Berechnung der Klimabilanz berücksichtigt, wie viele Wälder ein Land hat und wie viel CO2, das in dem Land ausgestoßen wird, die Wälder kompensieren, dann wäre Russland das (meines Wissens) einzige Land der Welt mit einer negativen Klimabilanz, denn es würde aufgrund seiner riesigen Wälder weit mehr CO2 absorbieren als ausstoßen. Russland wäre dann der weltweite Musterschüler in Sachen Klimaschutz.

Sollte also die Atomkraft international als klimafreundlich eingestuft und die Wälder in die CO2-Bilanz aufgenommen werden, müssten Russen fressende Grüne wie Baerbock und Habeck Russland öffentlich als Vorreiter in Sachen Rettung des Weltklimas bezeichnen. Auf deren Gesichtsausdruck bei einer solchen Gelegenheit freue ich persönlich mich wie ein kleines Kind.

Ein Schlag gegen die anti-russische Politik der EU?

Dass die EU nun auf Druck Frankreichs, das seinen Strom zum größten Teil aus Atomkraft bezieht, die Kernenergie als klimafreundlich einstufen will, ist ein Schlag gegen die anti-russische Politik der EU. Eigentlich wollte man in der EU-Kommission Importe aus Russland – quasi als positiven Nebeneffekt – mit Klimazöllen belegen. Die Klimazölle betreffen im ersten Schritt nämlich energieintensiv produzierte Güter wie Stahl und ähnliches, was Russland auch in die EU exportiert. Die Klimazölle wären also ein Schlag gegen die russische Exportwirtschaft.

Daraus wird vielleicht nichts, wenn es der EU nicht gelingt, irgendeine Hintertür in die Bestimmungen einzubauen, die französische und andere AKWs in EU-Staaten Klimafreundlichkeit bescheinigt, für russische Atomkraftwerke aber nicht anwendbar ist. Dass es in diese Richtung gehen könnte, zeigen die Formulierungen in der Diskussion, denn es ist die Rede davon, Atomkraft „unter bestimmten Bedingungen als klimafreundlich“ einzustufen. Man darf also gespannt sein, wie die endgültige Regelung aussehen wird.

Die isolierten Deutschen

Die Debatte um die Einstufung der Atomkraft in der EU als klimafreundlich zeigt aber noch etwas anderes auf, was in den deutschen „Qualitätsmedien“ gerne unter den Tisch gekehrt wird, nämlich wie isoliert Deutschland in der Frage des Atomausstiegs in der EU ist. Die Grünen schäumen vor Wut über den Vorstoß der EU und die Bundesregierung spricht sich dagegen aus. Aber sie ist damit in der EU ziemlich alleine, wie man zum Beispiel beim ZDF trocken lesen konnte:

„Die Regierungen der EU-Länder können die Atom-Vorschläge ablehnen, ihnen zustimmen oder sich enthalten. Nur wenn 20 der 27 Mitgliedstaaten oder eine Mehrheit des EU-Parlaments die Pläne der Kommission ablehnen, erlangen sie keine Gesetzeskraft. Das gilt als unwahrscheinlich. Die Staaten, die die Kommissionspläne ablehnen, sind in der EU in der Minderheit.“

Die realitätsferne Politik der deutschen Regierungen der letzten Jahre wird in den deutschen „Qualitätsmedien“ als wegweisend für die Zukunft gefeiert, während man im Rest der Welt – und auch in der EU – nur kopfschüttelnd beobachtet, wie sich das Industrieland Deutschland in der existenziellen Frage der Energieversorgung vollkommen abhängig vom Ausland macht und seine Energiepreise durch eine nur mit Subventionen konkurrenzfähige Umstellung auf instabile Lieferanten wie Wind und Sonne durch die Decke treibt.

Der internationale Spott über die deutsche Energiepolitik geht von „Die dümmste Energiepolitik der Welt“ im Wall Street Journal (schon 2019) bis zu „die Grünen halten sich für den Wettergott“ in russischen Medien, denn das Industrieland Deutschland schafft sich mit den favorisierten alternativen Energien nicht nur enorm teure Energiequellen, sondern auch unzuverlässige, die nur bei dem „richtigen“ Wetter funktionieren.



