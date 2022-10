Die Grünen feiern das Ende des deutschen Wohlstandes

Anti-Deutsche

Aussagen auf dem Grünen-Parteitag müssten eigentlich dazu führen, die Grünen als verfassungsfeindliche Partei nicht nur unter Beobachtung zu stellen, sondern sie als terroristische Organisation zu verbieten.

Deutschland ist ein weltweit einmaliges Land, denn in keinem Land der Welt ist es möglich, dass Parteien nennenswerte Wahlergebnisse erreichen, oder gar in die Regierung kommen, die sich vollkommen offen gegen die Interessen des eigenen Landes, der eigenen Wirtschaft und gegen den Wohlstand der eigenen Bürger stellen. So etwas ist nur in Deutschland denkbar und die Partei, von der die Rede ist, sind die Grünen.

Es steht jedem frei, gegen Russland zu sein, aber jeder intelligente Mensch bekämpft seinen Gegner mit Mitteln, die zum eigenen Sieg führen und nicht in den eigenen Untergang. Das ist bei den Grünen anders. Die Grünen stehen für eine Politik, die nicht auf Fakten basiert, sondern ausschließlich auf Ideologie. Ich will hier nicht auf die Klimapolitik eingehen, ich konzentriere mich auf die Geopolitik.

Grüne: Ideologie statt Realitätssinn

Die Grünen haben Russland und China zu Feinden erklärt und die für sie logische Konsequenz daraus ist es, möglichst alle Beziehungen zu diesen Ländern abzubrechen. Bei Russland führt das, das spürt man in Deutschland bereits, dazu, dass Energie unbezahlbar wird, was die Inflation explodieren lässt und die Wirtschaft abwürgt. Wenn diese Politik, wie von führenden Grünen forciert, auch auf China ausgedehnt wird, werden in Deutschland so viele Waren fehlen, die aus China – dem nach Gesamtumsatz mit Abstand größten Außenhandelspartner Deutschlands – importiert werden, dass in praktisch allen Bereich Versorgungsengpässe entstehen und die Lieferketten der Wirtschaft alleine wegen fehlender Computerchips endgültig kollabieren werden.

Das aber stört die Grünen nicht, sie sind in ihrer Ideologie so festgefahren, dass sie in der Wirtschaftspolitik agieren, wie ein islamistischer Selbstmordattentäter: Sie sprengen die deutsche Wirtschaft und damit den deutschen Wohlstand in die Luft, um dem Feind ein kleines bisschen zu schaden.

Wofür es bei den Grünen Applaus gibt

Dass das so ist, zeigte eine Rede auf dem Grünen-Parteitag. Die Grüne EU-Abgeordnete Viola von Cramon-Taubadel, die seit 2019 im EU-Parlament sitzt und davor unter anderem als Mitglied des Deutschen Bundestages Sprecherin für EU-Außenbeziehungen war, hat dort eine vielsagende Rede gehalten. Ich werde den entscheidenden Teil hier komplett zitieren. Unter dem Applaus der Grünen sagte sie (im Video ab Minute 57.00):

„Robert hat gestern gesagt, dass er sehr stolz auf diese Partei ist, und dem kann ich mich zu 100 Prozent anschließen. Ich habe noch nie so viel Unterstützung von allen Ebenen, von der Kreisebene, von der Landesebene, von der Bundesebene, aber natürlich auch von der europäischen Ebene für unsere Außen- und Sicherheitspolitik bekommen. Herzlichen Dank an alle!

Und ehrlich gesagt: Egal, wo wir unterwegs sind, als Europapolitiker, egal ob im europäischen Ausland, hier bei uns, oder auch in der Nachbarschaft, Georgien, Moldau und wo auch immer, das Lob richtet sich insbesondere an natürlich Annalena. Sie macht eine hervorragende Arbeit. Sie wird geschätzt von allen, von allen. Von der Zivilbevölkerung, von den kritischen, unabhängigen Medien, von den Diplomatinnen und Diplomaten, und natürlich, es wurde schon erwähnt, als die Vertreterin der Rada hier heute, sie ist eine der klassischen Kolleginnen und Kollegen in der Ukraine, mit der wir täglich im Austausch sind, und sie freut sich, dass sie mit Annalena genau diese Unterstützung in der Bundesregierung weiß.“

Das lassen wir mal so stehen, denn dass Politiker auf Parteitagen ihre eigenen Minister loben, ist nichts Ungewöhnliches. Allerdings habe ich in diesen Worten kein Wort darüber gehört, was die Arbeit von Baerbock den Menschen in Deutschland Gutes gebracht hat, aber dass die Menschen in Deutschland den Grünen egal sind, ist nicht neu. Daher sprechen sie lieber über alles andere, aber nicht über das Wohl der Deutschen.

Die Grünen und die Nationalisten

Interessant wurde es danach, denn Cramon-Taubadel sagte weiter:

„Meine persönliche Zeitenwende, muss ich gestehen, hatte ich eine Woche vorher. Wir waren mit dem Ausschuss gegen Desinformation zusammen in Washington und und als Robert dann der Nord-Stream-2-Pipeline endlich den Garaus gemacht hat, hatte ich am nächsten Morgen beim Betreten des Aufzugs ein High Five von meinen polnischen Kollegen. Das muss man sagen, dass polnische Kolleginnen und Kollegen, inklusive der PiS, uns feiern, uns Grüne in Deutschland feiern, uns sagen: Vielen Dank, ihr habt es endlich verstanden. Ihr macht das möglich, was 16 Jahre zuvor nicht möglich gemacht wurde, auch dafür ganz herzlichen Dank an diese Bundesregierung, an Robert und Annalena.“

Robert Habeck hat der Nord Stream „den Garaus gemacht“`? Meint die Dame das ernst? Hat Habeck etwas mit der Sprengung der Pipelines zu tun? Man sollte sie danach mal fragen, aber das tut natürlich niemand. Die deutschen „Qualitätsmedien“ ignorieren solche Aussagen geflissentlich.

Die polnische Regierungspartei PiS, über deren Lob sich die Dame so freut, ist eine nationalistische und ständig anti-deutsch handelnde Partei, wie zuletzt die Reparationsforderungen gegen Deutschland wieder gezeigt haben. Dass sich die Grünen über Lob einer nationalistischen, stramm rechten und gegen LGBT agierenden, anti-deutschen polnischen Partei freuen, lässt tief blicken. Diese Dame freut sich über ein High Five von anti-deutschen polnischen Nationalisten.

Für wessen Interessen mag diese Dame stehen? Für deutsche Interessen?

Deutschlands Abhängigkeit von anderen Staaten ist Grün

Deutschland ist nun in eine Abhängigkeit von Polen gekommen, weil Deutschland keinen eigenen Zugang zu Gas mehr hat. Es wird in Polen nun um Gas betteln müssen, denn Polen löst Deutschland gerade als Gashub in Mitteleuropa ab. Polen bekommt Gas direkt aus Norwegen, es hat ein Flüssiggasterminal für US-Frackinggas gebaut und es hat sogar die Macht über die durch Weißrussland führende russische Gaspipeline Jamal-Europa. Deutschland muss ab sofort in Energiefragen bei Polen betteln gehen und die Grünen freuen sich deswegen ein Bein ab.

Dass die deutsche Wirtschaft nach der Sprengung der Nord-Stream-Pipelines erledigt ist, stört die Grünen nicht. Dass die anti-russische Politik die Inflation explodieren lässt, was vor allem die Ärmsten in Deutschland trifft, stört die Grünen nicht. Dass die deutsche Wirtschaft als Folge dieser Politik regelrecht kollabieren wird, stört die Grünen nicht.

Die Grünen feiern einen Terroranschlag

In jedem Land der Welt würde eine Partei, die sich so offen gegen die Interessen des eigenen Landes stellt, die sogar einen Terroranschlag auf die eigene Industrie feiert, als extremistisch oder terroristisch eingestuft werden. Immerhin haben deutsche Firmen Milliarden in die Pipelines investiert, aber die Grünen feiern es, wenn jemand einen Terroranschlag gegen die eigene Wirtschaft, die eigenen Firmen ausführt.

Das wäre in keinem anderen Land der Welt denkbar, in jedem Land der Welt wären solche Menschen als Unterstützer von Terrorakten im Fadenkreuz der Polizei. So etwas ist nur in Deutschland möglich.

Übrigens gibt es in Deutschland den Paragrafen 140 StGB, der „Belohnung und Billigung von Straftaten“ unter Strafe stellt. Nach diesem Paragrafen werden Strafverfahren gegen Menschen eröffnet, denen man vorwirft, den „russischen Angriffskrieg“ zu unterstützen. Warum wurde die Staatsanwaltschaft eigentlich nicht gegen Frau Cramon-Taubadel aktiv, die hier ganz offen eine Straftat, nämlich die Sprengung deutscher Infrastruktur im Wert von vielen Milliarden Euro, ganz offen billigt?

Ganz offensichtlich sehen die Grünen ihre Aufgabe nicht darin, eine Politik für die Menschen in Deutschland und ihre Interessen zu machen. Die Grünen machen stattdessen eine Politik, die die Interessen anderer Staaten bedient und Deutschland nicht nur schadet, sondern es in Trümmer schlägt. Die Frage, die sich dabei stellt, ist: Sind die Grünen einfach nur dumm oder sogar bösartig?

Warum muss ich schon wieder an das Papier der in den USA sehr einflussreichen RAND-Corporation denken, in dem geschrieben steht, dass es im Interesse der USA ist, die deutsche Wirtschaft zu schwächen, um die US-Wirtschaft durch die Abwanderung von Kapital und Produktionskapazitäten aus Deutschland in die USA zu stärken? Immerhin setzt die RAND-Corporation in ihrem Papier dabei namentlich auf die freundliche Unterstützung der Grünenpolitiker Habeck und Baerbock, die in dem Papier allerdings nicht allzu schmeichelhaft erwähnt werden.

Die Übersetzung des Papiers finden Sie hier, das Original finden Sie hier. Ob das Papier authentisch ist, ist nicht garantiert, aber Fakt ist, dass alles, was darin geschrieben wurde, gerade eintritt.



