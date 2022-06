Die Macht des Bill Gates Teil 3: Wie man die öffentliche Meinung weltweit beeinflusst

Gekaufte Medien

Bill Gates bezahlt Medien-Projekte weltweit, um sich Einfluss auf die Berichterstattung zu sichern und die öffentliche Meinung zu beeinflussen. In dieser Serie zeige ich Beispiele dafür, wie er das umsetzt.

Am 31. Mai habe ich einen Artikel veröffentlicht, der im Detail zeigt, welchen Medien, Medienorganisationen und Medienprojekten Bill Gates Millionen zukommen lässt, um deren Berichterstattung in die von ihm gewollte Richtung zu beeinflussen. In dieser Artikelserie werde ich auf einige konkrete Beispiele eingehen.

Wie Meldungen in die Medien kommen

Claus Kleber vom heute-journal sagte einmal sinngemäß, es wäre doch Unsinn zu behaupten, seine Berichterstattung wäre gesteuert, schließlich riefe ihn niemand in der Redaktion an, um ihm zu sagen, was er berichten soll. Das stimmt sicherlich, aber andererseits wissen er und andere Journalisten sehr genau, was sie berichten sollten, wenn sie den Job auch weiterhin machen wollen. Da braucht es natürlich keinen täglichen Anruf „von oben.“

Die „Qualitätsmedien“ bekommen auch so reichlich Unterstützung, damit sie berichten, was gewünscht wird. Alleine das Pentagon hat über 27.000 Mitarbeiter, deren einzige Aufgabe darin besteht, Nachrichten zu produzieren, die dann über Nachrichtenagenturen den Weg in unsere Nachrichten finden (wenn das für Sie neu ist, lesen Sie hier die Details nach). Das ist per Definition Propaganda und Claus Kleber hatte kein Problem damit, diese Meldungen aus dem Pentagon als Nachrichten zu verkünden.

Die Medien haben mit rückläufigen Auflagen und fallenden Einnahmen zu kämpfen, was in jeder deutschen Redaktion schon zu Kündigungswellen geführt hat. Wenn aber immer weniger Journalisten in einer Redaktion die gleiche Menge Artikel „produzieren“ sollen, dann geht das zwangsläufig auf Kosten der Recherchen. Dafür ist keine Zeit mehr und das merkt man. Die meisten Artikel in den deutschen Medien sind fast wortgleich, auch die Überschriften. Der Grund ist, dass sie Meldungen von den Nachrichtenagenturen praktisch wortwörtlich übernehmen, wie jeder leicht überprüfen kann, indem er einen Schlüsselsatz aus einem Artikel über internationale Politik bei Google eingibt und die Suchmaschine als Antwort viele wortwörtlich identische Artikel bei anderen Mainstream-Medien anzeigt.

Im besten Fall wird der Artikel einer Nachrichtenagentur ein wenig umformuliert, mehr machen die Redaktionen meist nicht mehr. Und wer sich eine Regionalzeitung kauft, der muss wissen, dass die meisten Artikel dort längst aus einer Zentrale kommen, wo die Artikel für alle Regionalzeitungen einer Medienholding geschrieben werden. Vor Ort geschrieben wird bestenfalls noch der Bericht über das Jahrestreffen des örtlichen Schützenvereins.

Bei den Medien findet also eine Zentralisierung statt, bei der einige Organisationen, beispielsweise das Pentagon, „Nachrichten“ produzieren und an die Nachrichtenagenturen weitergeben. Diese wiederum geben sie an die Medien weiter, die wir dann lesen. Eigene Recherche findet kaum mehr statt, stattdessen gibt es „copy&paste.“

Wer also kontrollieren will, was die Medien veröffentlichen, muss kontrollieren, was in die Nachrichtenagenturen kommt. Und dafür gibt es eine Reihe von Organisationen, das Pentagon ist nur eine davon. Die Regierung der USA hat noch andere Organisationen, die das Gleiche tun, zum Beispiel USAID, die dafür jedes Jahr ein Budget von mehreren Milliarden Dollar erhält.

Natürlich gibt es auch private Produzenten von Nachrichten. In Prag sitzt einer der einflussreichsten von denen und er rühmt sich, dass seine Artikel in 602 verschiedenen Medien in 156 Ländern und 66 Sprachen publiziert werden. Das ist also eine gewaltige Maschinerie, die die Meinungen von Millionen Menschen weltweit durch ihre Berichte beeinflusst und von der trotzdem kaum jemand je etwas gehört hat. Der Name dieser Organisation ist „Project Syndicate“

Das Project Syndicate

Nachdem George Soros Anfang der 1990er Jahre mit seiner Spekulation gegen das britische Pfund über Nacht in die Kreise der weltweit einflussreichsten Eliten aufgestiegen ist, hat er sich zunächst auf (Ost-)Europa konzentriert und seine Open Society Foundations gegründet, mit denen er offiziell Demokratie verbreiten, in Wahrheit aber Einfluss auf die öffentliche Meinung erlangen möchte, um seine Investitionen in Staatsanleihen (sein damals wichtigstes Geschäftsmodell) abzusichern. Parallel mit den Open Society Foundations hat Soros das Project Syndicate gegründet.

Das Project Syndicate hat – obwohl kaum jemand je davon gehört hat – einen sehr großen Einfluss auf die weltweite öffentliche Meinung, wenn es in 156 Ländern seine Themen in die führenden Medien bringen kann. Dabei dürften die Kosten für das Syndicate überschaubar sein. Bei dem Project Syndicate veröffentlichen viele Persönlichkeiten, die im Westen öffentliche Autorität genießen, Gastbeiträge. Ob sie für ihre Gastbeiträge ein paar Euro bekommen, oder sie sie umsonst zur Verfügung stellen, ist nicht bekannt, aber in jedem Fall sind die Kosten dafür überschaubar.

Das Project Syndicate ist bei seinen Finanzen vollkommen intransparent, man findet keine Angaben darüber, von wem es wie viel Geld bekommt. Allerdings finden wir auf der Seite der Bill and Melinda Gates Foundation Details, denn Bill Gates finanziert das Project seit 2012 mit etwa einer halben Million Dollar pro Jahr, insgesamt sind bisher 5.280.186 Dollar von Bill Gates an das Project Syndicate geflossen. Da Bill Gates nicht der einzige Finanzier ist, schwimmt das Projekt regelrecht im Geld, es dürfte ein Budget von weit über einer oder sogar mehreren Millionen Dollar pro Jahr haben.

Die Gastartikel, die das Project Syndicate veröffentlicht, werden in über 600 Medien in 156 Ländern veröffentlicht, ohne dass die Leser erfahren, dass das Project Syndicate dahinter steckt. Dabei werden die Artikel von den Medien entweder gleich wortgleich übernommen, oder leicht umgeschrieben, wichtig ist nur, dass das gewollte Narrativ weltweit verbreitet wird und dass die Leser sehen, dass ganz wichtige und glaubwürdige Leute ihre Ideen mitteilen. Das beeinflusst die Leser, denn wenn so schlaue Menschen etwas schreiben, dann muss es wichtig und richtig sein.

Dafür will ich ein Beispiel zeigen

Eine weltweite Medienkampagne

Im Spiegel ist am 1. Juni 2021 ein Gastartikel mit der Überschrift „Gemeinsamer Plan von IWF, WHO, Weltbank und WTO – Wie sich die Pandemie mit 50 Milliarden Dollar beenden ließe“ erschienen, den die Chefs von WHO, Weltbank, Welthandelsorganisation (WTO) und Internationalem Währungsfond gemeinsam geschrieben haben. Das muss – so denkt sich der Spiegel-Leser – ein sehr wichtiger Artikel sein, wenn so wichtige Leute ihn zusammen für den Spiegel schreiben.

In dem Artikel wurde in schönen Worten beschrieben, wie sich die Pandemie mit einer weltweiten Impfkampagne beenden ließe, was „nur“ 50 Milliarden kosten würde. In dem Artikel klang es so, als würden die genannten Organisationen IWF, WHO, Weltbank und WTO das bezahlen, nur in einem Satz konnte man lesen, worum es in Wahrheit ging:

„Deshalb fordern wir heute die internationale Gemeinschaft auf, eine verstärkte und koordinierte weltweite Impfstrategie zu unterstützen und umzusetzen und mit neuen finanziellen Mitteln zu fördern.“

Dieser Gastartikel ist keineswegs exklusiv für den Spiegel geschrieben worden, er wurde über Project Syndicate verbreitet und ist am gleichen Tag weltweit in den Medien erschienen. Jedoch haben sie alle ihren Lesern verschwiegen, dass sie Teil einer vom Project Syndicate gesteuerten weltweiten Medienkampagne waren, Details dieser Geschichte finden Sie hier.

Die Staaten des Westens, also deren Steuerzahler, sollten die 50 Milliarden locker machen. Mit dem Geld sollten – Überraschung – Impfstoffe und Tests gekauft werden. In dem Artikel wurde es nicht erwähnt, aber westliche Staaten kaufen praktisch ausschließlich den Impfstoff von BionTech/Pfizer, bei denen Bill Gates strategischer Investor ist, weshalb es nicht schwer zu erraten ist, wer den Löwenanteil der 50 Milliarden bekommen sollte. Gleiches gilt für Covid-Testsysteme, denn Bill Gates hatte sich im September 2020 an zwei Herstellern von Covid-Tests beteiligt, die noch im gleichen Monat Großaufträge der WHO für hunderte Millionen Dollar bekommen haben.

Der Erfolg der Medienkampagne

Mit solchen Gastartikeln und anderen, ähnlichen Veröffentlichungen in dieser Zeit, wurde den Menschen im Sommer 2021 klar gemacht, wie wichtig es ist, Milliarden für Impfstoffe auszugeben.

Und dann passierte folgendes: Am 3. August 2021 wurde ein offener Brief an die Biden-Administration veröffentlicht, in dem wichtige NGOs Forderungen gestellt haben. In dem offenen Brief konnte man zum Beispiel folgende Forderung lesen:

„einen „Globalen Impfgipfel“ auf Präsidentenebene vor der UN-Generalversammlung im September zu veranstalten, an dem man Führungskräfte des öffentlichen und privaten Sektors aus der ganzen Welt zusammenbringt (…) und sich verpflichten, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um Lücken in der Impfstoffversorgung zu schließen und die Finanzierungs- und Kapazitätslücken bei der Verteilung und Bereitstellung von Impfstoffen, sowie der Schaffung von Nachfrage zu schließen“

Das war genau das, was auch der Gastartikel im Klartext gefordert hatte, es ging darum, die Gelder für den Kauf von Impfstoffen einzutreiben. Und es hat nur sechs Wochen gedauert und schon hat Biden das umgesetzt. Parallel zur Generalversammlung der UNO hat US-Präsident Biden Ende September 2021 ein virtuelles Gipfeltreffen mit Vertretern von 100 Staaten veranstaltet, auf dem der US-Präsident genau das angekündigt hat.

Die Verfasser des offenen Briefes

Einer der Unterzeichner des offenen Briefes war Scott Gottlieb. Er hat den Brief als Fellow des American Enterprise Institute unterzeichnet und wurde außerdem als ehemaliger leitender Mitarbeiter der FDA, also der Lebensmittelüberwachungs- und Arzneimittelbehörde der USA, bezeichnet. So war das bei allen Unterzeichnern, sie alle haben als Vertreter „besorgter NGOs“ unterzeichnet, denen es nur um unser aller Gesundheit geht.

Was wir in dem offenen Brief (und auch in den wenigen Medienberichten darüber) nicht erfahren haben, ist, dass Scott Gottlieb zufälligerweise auch noch Vorstandsmitglied von Pfizer war. Und solche Interessenkonflikte gab es bei allen Unterzeichnern des offenen Briefes.

Das große Bild

Bill Gates ist zum wichtigsten Profiteur der Pandemie geworden, denn er war an den Firmen beteiligt, die an der Pandemie das meiste Geld verdient haben. Das reicht von Herstellern von Geräten zur Impfstoffproduktion über Impfstoffhersteller bis hin zu den Herstellern der Covid-Tests. Sogar an Firmen, die künstliche Antikörper zur Behandlung von Covid-Erkrankungen herstellen, hat sich Gates rechtzeitig beteiligt.

Und Gates hat über Project Syndicate eine Medienkampagne gestartet, die für Milliardenausgaben für Impfstoffe und so weiter getrommelt hat. Dann hat ein Vorstand von Pfizer, dessen Aktionär Gates ist, einen offenen Brief an das Weiße Haus mitunterschrieben, in dem die Bereitstellung der nötigen Milliarden zur Impfung von 70 Prozent der Weltbevölkerung gefordert wurde. Und Präsident Biden hat das sofort umgesetzt, denn nach dem virtuellen Gipfel wurde die EU-US-Partnerschaft für eine globale Impfoffensive gestartet, die 70 Prozent der Weltbevölkerung impfen soll.

Die Rechnung bezahlen die Steuerzahler der EU und der USA und das Geld fließt mehr oder weniger direkt an Firmen, an denen Bill Gates beteiligt ist.

Dieses Beispiel zeigt, wie Bill Gates die weltweite Medienberichterstattung beeinflusst, um am Ende viel Geld zu verdienen. Die Medien erzählen uns jedoch, Gates und andere „Philanthropen“ würden ihr Geld selbstlos und zum Wohle der Menschheit verschenken.

Philanthropie als Geschäftsmodell

Wer glaubt, dass die sogenannten „Philanthropen“ ihr Geld selbstlos mit vollen Händen zur Rettung der Welt verschenken, liegt falsch. Die Stiftungen der „Philanthropen“ sind in Wirklichkeit ein Geschäftsmodell, und das funktioniert wie folgt: Ein Milliardär überführt sein Vermögen in eine Stiftung, danach muss er darauf praktisch keine Steuern mehr bezahlen. Dann ruft er ein Projekt mit einem wohlklingenden Namen ins Leben und spendet öffentlichkeitswirksam zum Beispiel 100 Millionen Dollar dafür. Die Medien sind begeistert und die westlichen Staaten unterstützen das Projekt mit riesigen Summen, zum Beispiel mit insgesamt 20 Milliarden.

Dieses Geld fließt in das von dem „Wohltäter“ kontrollierte Projekt und er entscheidet, wofür das Geld ausgegeben wird. Wie es der Zufall will, wird das Geld dann verwendet, um bei Firmen einzukaufen, an denen der „wohltätige Philanthrop“ beteiligt ist. Er hat sich mit 100 Millionen Zugriff auf 20.000 Millionen gesichert. Das habe ich mir nicht ausgedacht, das ist ein Beispiel aus der Praxis, Details können Sie hier nachlesen.

Das ist der banale Grund, warum „Philanthropen“ noch schneller noch reicher werden, während sie – laut Angaben der Medien – ihr Vermögen selbstlos zur Rettung der Welt verschenken. Dass die Medien diesen Skandal nicht aufdecken, hat zwei Gründe: Erstens werden die Medien von den „Philanthropen“ großzügig beschenkt (dazu kommen wir in weiteren Artikeln dieser Serie noch im Detail) und zweitens gehören die westlichen „Qualitätsmedien“ selbst Stiftungen (Bertelsmann Stiftung, Axel-Springer-Stiftung. Brost-Stiftung, Spiegel-Stiftung, etc). Die Medien haben also kein Interesse daran, das System, von dem sie selbst profitieren, zu kritisieren.

Im nächsten Teil dieser Serie schauen wir uns an, wie Bill Gates und andere die selbsternannten Faktenchecker bezahlen, damit die das zur Wahrheit erklären, was Gates als Wahrheit sehen will. Denn man kann viele Milliarden verdienen, wenn man bestimmen kann, was die „Wahrheit“ ist.

In meinem neuen Buch „Inside Corona – Die Pandemie, das Netzwerk und die Hintermänner - Die wahren Ziele hinter Covid-19“ zeige ich anhand von umfangreichen zugespielten Datenanalysen, wie die Pandemie durch diverse Organisationen in mehreren Phasen vorbereitet wurde, wobei die aktive Vorbereitungsphase etwa 2016/2017 begann. Darüber hinaus zeigen die Daten auch, welche übergeordneten Ziele diese Organisatoren verfolgen und wie die Pandemie ihnen den Weg zur Erreichung dieser Ziele ebnet.

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich hier direkt über den J.K. Fischer Verlag bestellbar.



