Die US-Botschaft in Moskau hat eine neue Adresse: „Platz der Volksrepublik Donezk 1“

Moskau hat den Platz vor der US-Botschaft in Moskau umbenannt. Seit dem 22. Juni 2022 lautet die offizielle Adresse der US-Botschaft nun "Platz der Volksrepublik Donezk 1"

Der Spiegel fand die Idee, den Platz vor der US-Botschaft in Moskau in „Platz der Volksrepublik Donezk“ umzubenennen, nicht gut. Der Spiegel-Artikel darüber begann wie folgt:

„Das dürfte die Beziehungen zwischen Russland und den USA noch weiter verschlechtern: Die Stadtverwaltung von Moskau hat die offizielle Adresse der US-Botschaft geändert. Die diplomatische Vertretung befindet sich nun am Platz der Volksrepublik Donezk.“

Es ist – laut Spiegel – also mal wieder Russland, das angeblich die Beziehungen zu den USA verschlechtert. Dass es in Wahrheit andersherum ist und dass die USA mit diesem Spielchen angefangen haben, erfahren wir erst ganz am Ende des Spiegel-Artikels:

„Der Schritt erinnert an eine ähnliche Aktion der USA im Jahr 2018. Damals wurde ein Teil der Straße entlang der russischen Botschaft in Washington in »Boris Nemtsov Plaza« umbenannt. Der russische Regierungskritiker Boris Nemzow war 2015 in der Nähe des Kremls in Moskau ermordet worden. „

Nein, das ist kein Scherz

Ich habe von der Idee aus Moskau, den Platz vor der US-Botschaft in Moskau in „Platz der Volksrepublik Donezk“ umzubenennen, schon vor einigen Wochen gehört, war aber nicht sicher, ob sich dadurch auch tatsächlich die offizielle Adresse der US-Botschaft ändern würde. Übrigens ist es in Moskau im Gespräch, auch der deutschen Botschaft eine neue Adresse zu geben, die könnte schon sehr bald am „Platz der Volksrepublik Lugansk“ liegen, was einmal mehr zeigt, wie man in Moskau inzwischen über die russisch-deutsche Beziehungen denkt.

Da ich auch die Vorgeschichte und die Entstehung der Idee, die Adressen der beiden Botschaften umzubenennen, sehr interessant und unterhaltsam finde, habe ich dazu einen Artikel des russischen Portals Gazeta übersetzt, der die Geschichte in allen Details erzählt.

Beginn der Übersetzung:

Platz der Volksrepublik 1 ist die neue Adresse der US-Botschaft in Moskau

Sobjanin benannte den unbenannten Platz in der Nähe der US-Botschaft in Platz der DNR um

Die Adresse der US-Botschaft in Moskau hat sich geändert: Die diplomatische Vertretung der USA befindet sich jetzt auf dem Platz der Volksrepublik Donezk. Der entsprechende Regierungserlass wurde vom Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin unterzeichnet. Der Name wurde in einer Abstimmung auf dem Portal „Aktive Bürger“ gewählt: Andere Optionen waren der „Platz der Verteidiger des Donbass“ und der „Platz des Helden Russlands Wladimir Schoga.“

Platz der DNR

Laut der offiziellen Website des Moskauer Bürgermeisters befindet sich die US-Botschaft in Russland jetzt in: Russische Föderation, Stadt Moskau, Stadtgebiet des Stadtbezirks Presnensky, Platz der Volksrepublik Donezk 1, Gebäude 1-9.

„Die neue Adresse wurde im Rahmen der öffentlichen Funktion gemäß dem in Moskau geltenden Verfahren vergeben. Zuvor befand sich die US-Botschaft in der Bolschoj-Dewjatinski-Gasse. Die alten Adressen der Einrichtungen wurden für ungültig erklärt“, heißt es auf der Website des Bürgermeisters der Hauptstadt.

In dem Dekret über die Namensgebung vom 22. Juni heißt es, dass das Gebiet, das sich von der Bolschoi-Devjatinski-Gasse bis zur Maly-Konjuschkowski-Gasse entlang der Konjuschkowskaja-Straße erstreckte, bisher namenlos war.

Der Bürgermeister beauftragte Natalia Sergunina, seine Stellvertreterin in der Moskauer Regierung, mit der Umsetzung des Dekrets.

Eine Initiative der Moskauer Stadtduma

Am 18. Mai wurde auf der Website der Moskauer Stadtduma bekannt gegeben, dass die Initiative zur Benennung des unbenannten Gebiets neben der US-Botschaft in Moskau von vier Fraktionen in der Moskauer Stadtduma eingebracht wurde: Einiges Russland, Kommunistische Partei Russlands, Gerechtes Russland und Moya Moskva. Die Stadtverordneten übermittelten ihren Vorschlag an die Regierung der Hauptstadt.

Die Abgeordneten der Moskauer Stadtduma wollten das Gebiet „Platz der Verteidiger des Donbass“ nennen. Ihrer Meinung nach „spiegelt das Erscheinen des ‚Platzes der Verteidiger des Donbass‘ auf der Karte Moskaus die bedingungslose Unterstützung der Moskauer für die Aktionen der russischen Streitkräfte wider.“

Am 30. Mai gab die Moskauer Stadtregierung bekannt, dass die Moskauer selbst über den neuen Namen des Platzes in der Nähe der US-Botschaft entscheiden sollten.

„Im Rahmen des Projekts „Aktive Bürger“ begann die Abstimmung über den Namen für das namenlose Gebiet im Presnenski-Bezirk, das sich an der Kreuzung der Bolschoj-Devjatinskij-Gasse und der Konjuschkowskaja-Straße befindet. Nutzer mit einem Account auf dem Portal mos.ru können daran teilnehmen“, erklärte das Büro des Bürgermeisters damals.

Den Teilnehmern des Projekts wurde angeboten, aus mehreren Optionen eine Antwort zu wählen: „Platz der Verteidiger des Donbass“, „Platz der Volksrepublik Donezk“ (falls dieser Name gewinnt, haben die Behörden versprochen, auch einen Platz oder eine Straße der Volksrepublik Lugansk zu benennen), „Platz des Helden Russlands Wladimir Schoga.“ Man konnte auch dafür stimmen, Experten die Entscheidung über die Wahl des Namens zu überlassen.

Die Abstimmung der Moskauer

Rund 280.000 Menschen nahmen an der Abstimmung teil. Am 8. Juni wurde bekannt, dass etwa 45 Prozent der Teilnehmer an der Abstimmung auf dem Portal für die siegreiche Option – den Platz der Volksrepublik Donezk – gestimmt haben.

An zweiter Stelle steht der Name „Platz der Verteidiger des Donbass“ (31,54 Prozent). Die Option „Platz des Helden Russlands Wladimir Schoga“ erhielt 8,33 Prozent der Stimmen. Weitere 15,44 Prozent der Teilnehmer überließen die Entscheidung den Experten.

Der Pressesprecher des russischen Präsidenten, Dmitri Peskow, kommentierte das Abstimmungsergebnis mit den Worten, als Moskauer gefalle ihm das Ergebnis, wie der Platz in der Nähe der US-Botschaft genannt werden solle.

„Mir gefällt das Ergebnis und als Moskauer möchte ich natürlich, dass gleichzeitig ein Platz der Volksrepublik Lugansk ausgesucht wird“, sagte der Kreml-Sprecher.

Daraufhin schlugen Abgeordnete der Moskauer Stadtduma im Telegramm-Kanal des Parlamets der Hauptstadt vor, das Gebiet in der Nähe der deutschen Botschaft in Platz der LNR benennen. Sie erklärten auch, dass sie die Entscheidung der Moskauer unterstützen.

Der Botschafter der LNR in der Russischen Föderation, Rodion Miroshnik, schrieb in seinem Telegrammkanal, dass er die mögliche Benennung des Platzes in der Nähe der Botschaft der BRD zu Ehren seiner Republik für symbolträchtig halte.

„Die Botschaft der BRD in Moskau auf dem Platz der LNR?! Klingt symbolträchtig. Zur Erinnerung an die Deutschen: Moskau schickt uns Baumaschinen für den Wiederaufbau, während Deutschland Minen und Granaten schickt, um zu töten und zu zerstören“, schrieb Miroshnik.

Am 10. Juni reagierte die US-Botschaft in Russland auf ihrem Telegrammkanal auf die Benennung des Platzes vor ihrem Gebäude in Moskau.

„Hoffen wir, dass wichtige Entscheidungen in Russland auch in Zukunft per Abstimmung getroffen werden“, hieß es in dem Post.

Ende der Übersetzung



