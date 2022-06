Druck der USA: Das komplizierte Verhältnis zwischen Russland, China und Indien

Geopolitik

Indien spielt geopolitisch eine sehr interessante Rolle, denn es laviert zwischen den USA, Russland und China. Ich habe eine sehr interessante Analyse über dieses geopolitische Schachspiel gefunden.

Die russische Nachrichtenagentur TASS bringt immer wieder sehr gute und fundierte Analysen der geopolitischen Lage. Nun ist eine sehr interessante Analyse über den indopazifischen Raum und die Konfliktlinie zwischen Russland und China einerseits, und den USA andererseits erschienen, in der auch die Rolle Indiens beleuchtet wird. Daher habe ich die Analyse der TASS übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Patrouillenwarnung: Was bedeuten die Flüge russischer und chinesischer Kampfflugzeuge über Asien?

Victor Litovkin über die Gründe, warum den USA und ihren Satelliten die militärische und militärtechnische Zusammenarbeit zwischen Russland und China nicht gefällt

In der letzten Maidekade führten russische und chinesische strategische Bomber gemeinsame Luftpatrouillen über den Gewässern des Japanischen und des Ostchinesischen Meeres sowie dem westlichen Teil des Pazifiks durch. Für die russischen Luft- und Raumfahrtstreitkräfte flogen die Veteranen Tu-95MS-Langstreckenflugzeuge und für die chinesischen Luftstreitkräfte flogen Xian H-6 (die stark verbesserten sowjetischen Tu-16-Düsenbomber). Diese Flugzeuge sind in beiden Ländern Teil der Abschreckungsstreitkräfte gegen einen wahrscheinlichen Feind und können Atomwaffen – Raketen und Bomben – zu ihren Zielen tragen.

Bomber und Fakes

Obwohl diese Patrouille über neutralen Gewässern nicht die erste, sondern die vierte war, hat die gemeinsame Kampfübung bei Politikern und Medien in Südostasien und den USA eine regelrechte Informationspanik ausgelöst. Es sei daran erinnert, dass derartige Flüge russischer und chinesischer strategischer Bomber auf einer ähnlichen Route, übrigens ohne Verletzung des japanischen und südkoreanischen Luftraums, schon früher regelmäßig stattgefunden haben, sogar trotz der COVID-19-Pandemie, in den Jahren 2019, 2020 und 2021, und die Flugzeuge der beiden Länder flogen ohne Atomwaffen an Bord. Die jetzigen Panikschreie wurden dadurch genährt, dass die nordkoreanische Regierung am Tag nach dem Überflug der Bomber über das Japanische Meer und das Ostchinesische Meer und gleichzeitig über einen Teil des Pazifischen Ozeans einen Teststart von drei ballistischen Raketen durchgeführt hat, die 800 Kilometer vor der Küste im Japanischen Meer gelandet sind.

Das war der 19. Raketenstart dieser Art durch Nordkorea seit Anfang des Jahres. Die Nachrichtenagentur Asia Times stellte jedoch einen Zusammenhang zwischen Pjöngjangs jüngstem Start einer ballistischen Rakete und dem Flug russischer und chinesischer strategischer Bomber sowie der Militäroperation Moskaus in der Ukraine her. Sie betonte dabei, dass Peking das russische Vorgehen gegen Kiew unterstütze, Moskau und Peking begrüßten angeblich die vom UN-Sicherheitsrat verbotenen nordkoreanischen Raketentests, und darüber hinaus bilden die drei Länder angeblich ihre eigene südasiatische Achse gegen die USA und ihre Verbündeten im indopazifischen Raum. Darauf deutet, laut der Zeitung, die Tatsache hin, dass die Bomberflüge und Raketenstarts unmittelbar nach dem Besuch von US-Präsident Joe Biden in Seoul und Tokio stattfanden, der mit den dortigen Protagonisten über eine weitere Stärkung der militärischen und wirtschaftlichen Zusammenarbeit verhandelt hat. Außerdem wird darauf hingewiesen, dass die Aktionen Russlands, Chinas und Nordkoreas nach seiner Bemerkung über die Beteiligung der USA an einem Krieg Chinas gegen Taiwan, falls Peking Taipeh angreifen sollte, eine Art Signal an das Weiße Haus sein könnten. Laut Andrew Salmon von der Asia Times würden sich die USA in einem solchen Konflikt eher für die gleiche Taktik entscheiden, wie in der Ukraine, wo sie Kiew mit Waffen versorgen, um die „unprovozierte russische Aggression“ zu bekämpfen.

Überlassen wir es Andrew Salmon, von dieser „unprovozierten russischen Aggression“ zu sprechen – ich schließe nicht aus, dass er einfach nichts über die acht Jahre weiß, in denen Kiew die Städte und Bewohner des Donbass beschossen hat, zu deren Verteidigung Moskau seine Militäroperation gestartet hat. Wir sollten nicht ausschließen, dass der Autor der Asia Times einfach nur ein Opfer und unwissentlicher Anhänger der westlichen Fake-Propaganda ist, die die Tatsachen gewohnheitsmäßig auf den Kopf stellt. Vielleicht weiß er aber auch einfach nicht, dass sowohl Russland als auch China die nordkoreanischen Raketen- und Atomwaffentests (insbesondere in der Nähe ihrer Grenzen) weder begrüßt noch unterstützt haben. Deshalb haben sie einst für die Resolution des UN-Sicherheitsrats gestimmt, die solche Aktionen Pjöngjangs verbietet.

Dennoch wurde behauptet, die drei Staaten hätten den Flug der Bomber und die Raketentests von Kim Jong-Un koordiniert, was meiner Meinung nach provokativ, verleumderisch und lächerlich ist. Noch bizarrer ist die Behauptung, der chinesische Bomberflug zusammen mit dem russischen sei eine Unterstützung Pekings für die Militäroperation. Es ist allgemein bekannt, dass Peking sich für die Lösung der Probleme der Ukraine durch Verhandlungen und Diplomatie, und nicht mit militärischen Mitteln ausspricht. Aber natürlich haben Andrew Salmon und die Agentur, die ihn veröffentlicht, ihren mit mehr als 12.000 Zeichen ungewöhnlich langen Artikel keineswegs verfasst, um ihre demonstrative Ungebildetheit und ihr Jonglieren mit Fakten zu demonstrieren. Der Zweck des Artikels war meines Erachtens ein ganz anderer: Er sollte die Aufmerksamkeit vernünftiger Menschen vom Besuch des amerikanischen Präsidenten Joe Biden in Seoul und Tokio ab- und auf „das aggressive Verhalten Moskaus, Pekings und Pjöngjangs“ hinlenken, und die militärische Eskalation in Südostasien rechtfertigen, die in der Region seit langem zu beobachten ist und sich nach der Rückkehr des US-Präsidenten in die USA sicher weiter gefährlich entwickeln wird.

Man schreibt „Wirtschaft“, man liest „Militärbündnis“

Der viertägige Besuch des US-Präsidenten in Südostasien (genauer gesagt in Seoul und Tokio) diente laut lokalen und amerikanischen Presseberichten rein wirtschaftlichen Interessen. Er sollte die Zusammenarbeit der Verbündeten und Partner Amerikas in der Region gegen die wirtschaftliche Expansion Chinas beleben, um im internationalen Handel (auch außerhalb Asiens) erfolgreich mit China zu konkurrieren.

Gleichzeitig bestand nach Ansicht westlicher Experten eine der „Hauptaufgaben“ von Bidens Reise darin, eine klare Warnung an Peking auszusenden, insbesondere dass Aggressionen gegenüber amerikanischen Verbündeten und Partnern (einschließlich der Insel Taiwan) inakzeptabel sind. Ein weiterer Zweck des Besuchs in der Region ist die Konsolidierung amerikanischer Partner, die ernsthafte Differenzen untereinander haben (ein Beispiel dafür ist Japans Ausschluss Südkoreas von seinen bevorzugten Handelspartnern für 2019, was zu einer Krise in den bilateralen Beziehungen geführt hat). Und natürlich ihre enge wirtschaftliche Zusammenarbeit zu beleben, die auch für die Amerikaner wichtig ist.

Angeblich aus diesem Grund schlug Joe Biden auf seiner ersten Asienreise nach seiner Wahl zum US-Präsidenten vor, regionale Handels- und Wirtschaftsbündnisse zu schaffen, um Peking einzudämmen. Sie wurden sogar unter dem Namen Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF) zusammengefasst. Neben Seoul und Tokio gehören dazu (was heute nicht mehr seltsam klingen sollte) auch Washingtons Verbündete in der anglo-australisch-amerikanischen Allianz AUKUS und dem quadrilateralen Sicherheitsdialog QUAD (zu dem Japan, die USA, Australien und… Indien gehören).

Einladungen zum Beitritt zum IPEF wurden auch an andere regionale Staaten verschickt. Das geschah Anfang Mai auf dem US-ASEAN-Gipfel in Washington, wo Joe Biden eine Plattform für Unternehmenskooperation vorschlug, die, wie es hieß, die Länder der Region durch gemeinsame Standards in Bereichen wie nachhaltige Rohstofflieferketten, saubere Energie, Infrastruktur und digitaler Handel enger miteinander verbinden soll. Eingeladen waren Australien, Brunei, Indien, Indonesien, Japan, Malaysia, Neuseeland, die Philippinen, die Südkorea, Singapur, Thailand und Vietnam. Doch nicht alle südostasiatischen Länder sind bereit, sich der Initiative anzuschließen, da sie der Meinung sind, dass die Worte „gemeinsame Standards“ sie an US-Vorschriften binden, ihnen US-Produkte aufzwingen und verhindern, dass ihre Waren in irgendeiner Weise auf den US-Markt gelangen. Außerdem wird befürchtet, dass diese Länder gezwungen sein werden, auf die vertrauten, erschwinglichen und qualitativ hochwertigen Produkte aus China zu verzichten, mit dem sie gerne zusammenarbeiten.

Ich werde näher auf Indien eingehen – warum es mit IPEF zufrieden sein könnte und warum es sich an QUAD beteiligt hat. Delhi kauft seit Jahren amerikanische Produkte, auch im militärischen Bereich (z. B. die Militärtransportflugzeuge C-130J, C-17A und C295W, die Patrouillenflugzeuge P-8I Poseidon, Apache-Angriffshubschrauber An-64D und Chinook-Transporter CH-47), und demonstriert damit seine Politik der Diversifizierung der Prioritäten in der Militär- und Technikpolitik und neue Akzente in den Beziehungen zu seinem Partner in Übersee. Dass die Beziehungen zu China schwierig sind, ist weithin bekannt. Unterstützung der USA bei einer Konfrontation mit Peking würde Indien, wie die indische Hauptstadt zu glauben scheint, nicht schaden.

Aber ein Militärbündnis mit Washington einzugehen, um sein Anderthalb-Milliarden-Einwohner Nachbarland einzudämmen oder ihm direkt gegenüberzutreten, ist für Indien nicht zielführend. Es möchte sich auf den quadrilateralen Sicherheitsdialog beschränken und sonst nichts. Daher beteiligt sich Indien aktiv an gemeinsamen Organisationen mit China und Russland, wie BRICS und SCO. Im Übrigen bezieht Delhi den größten Teil seiner militärischen Ausrüstung aus Moskau: 70 Prozent der Ausrüstung von Armee, Luftfahrt und Marine sind russischen oder sowjetischen Ursprungs. Mehr noch: Indien produziert Waffen nur zusammen mit Russland und mit niemandem sonst – Su-30MKI-Kampfflugzeuge, T-90S-Panzer, Fregatten des Projekts 11356, Bramos-Überschallraketen zur Schiffsabwehr und vieles mehr. Russland hat auf indische Bestellung auch den Flugzeugträger Vikramaditya für unsere MiG-29K-Kampfflugzeuge gebaut, und ein Atom-U-Boot des Projekts 971 Shchuka (bei ihnen heißt es Chakra) ausgeliehen. Aber über das Thema der russisch-indischen militärtechnischen Zusammenarbeit kann man eine eigene Geschichte erzählen. Der wichtigste Punkt ist, dass sich diese Zusammenarbeit nicht gegen Drittländer richtet. Und im Unterschied zur indischen US-Politik richtet sie sich nicht gegen China.

Rücken an Rücken gegen gemeinsame Herausforderungen

Natürlich können und wollen Joe Biden und seine Regierung Indien nicht in eine militärische Konfrontation mit China und schon gar nicht mit Russland verwickeln, wie viele russische Experten glauben. Allerdings besuchen US-Politiker Delhi regelmäßig zu diesem Zweck. US-Außenminister Anthony Blinken und seine Stellvertreterin Victoria Nuland waren ebenfalls dort. Letztere sogar während der russischen Militäroperation in der Ukraine. Sie bestand darauf (wie später auch Biden in Tokio), dass Delhi Moskau für sein Vorgehen in der Ukraine verurteilt, sich den Sanktionen gegen die Russische Föderation anschließt und kein russisches Öl mehr kauft. Das hat nicht geklappt. Darüber hinaus haben sich die beiden Länder – Russland und Indien – geweigert, den US-Dollar als Zahlungsmittel in ihren Handelsbeziehungen zu verwenden und sind auf Rubel und Rupien umgestiegen. Und das bedeutet eine Menge.

Auch China hat Russlands Vorgehen in der Ukraine nicht verurteilt, hat sich nicht geweigert, russisches Öl zu kaufen, und hat sich auch nicht den Sanktionen gegen unser Land angeschlossen, obwohl Joe Biden das in ultimativer Form von Chinas Staatschef Xi Jinping gefordert hatte. Der bekannte chinesische Rundfunksprecher Liu Xin erklärte das Wesen dieser Forderungen in einem Satz: „Kannst du mir helfen, deine Freunde zu besiegen, damit ich mich in Zukunft darauf konzentrieren kann, dich zu schlagen?“ Es stimmt, dass einige chinesische Unternehmen, die eng mit ihren Partnern in den USA verbunden sind, aus Angst vor Verfolgung durch Washington ihre Beziehungen zu ihren Partnern in Russland eingestellt haben. Aber man muss zugeben, dass solche Aktionen nicht weit verbreitet und für uns nicht entscheidend sind.

Der chinesische Präsident Xi Jinping erklärte in Gesprächen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin im Februar, er sei bereit, mit Moskau zusammenzuarbeiten, „um die bilaterale Zusammenarbeit im Bereich der wissenschaftlichen und technologischen Innovation zu fördern, um die Zusammenarbeit in fortschrittlichen Bereichen wie der künstlichen Intelligenz, dem Internet der Dinge und der Internationalen Mondforschungsstation sowie in anderen führenden Industrien voranzutreiben.“ Zwar wird die Fortsetzung der engen und umfassenden militärischen und militärtechnischen Zusammenarbeit in diesen Bereichen nicht erwähnt, doch sind offenbar auch keine Pausen oder Verzögerungen in diesem Bereich der bilateralen Partnerschaft vorgesehen oder geplant. Wie der chinesische Staatschef sagte, arbeiten China und Russland „Rücken an Rücken“ zusammen. Das ist übrigens das, was echte Kämpfer tun, wenn sie von einem Gegner angegriffen werden, der ihnen an Stärke und Frechheit überlegen ist.

Die USA sind nicht stärker als Russland und China, aber sie sind unübertroffen darin, der Weltgemeinschaft ihre Hegemonialpolitik schamlos aufzuzwingen. Und deshalb ist es offensichtlich, dass die Streitkräfte Moskaus und Pekings, obwohl sie rechtlich gesehen keine Verbündeten, sondern strategische Partner sind, Rücken an Rücken stehen und ihre militärische und militärtechnische Politik koordinieren. Sie haben viel in ihrem Arsenal: gemeinsame Manöver mit Bodentruppen, Luft- und Seestreitkräften, den Austausch von Militärdelegationen und nachrichtendienstlichen Informationen, die Lieferung moderner militärischer Ausrüstung, die Kontrolle des Luftraums durch Radarsysteme des Frühwarnsystems sowie ständige Konsultationen und Meinungsaustausch der Verteidigungsminister und Leiter der Generalstäbe über die aktuelle internationale Lage und die Bedrohungen der gemeinsamen Sicherheit. Dazu gehören auch regelmäßige Flüge strategischer Bomber beider Länder, so genannte Wing-to-Wing-Flüge, im Japanischen Meer, im Ostchinesischen Meer und im westlichen Pazifik in der Nähe der US-Stützpunkte auf Hawaii und in Südkorea sowie auf den japanischen Inseln, einschließlich Okinawa.

Diese Flüge sollen eine unumstößliche Wahrheit unterstreichen: Es kann und darf keine Vorherrschaft der Vereinigten Staaten in der indopazifischen Region geben, egal, wie sehr sich die US-Präsidenten, ihre Satelliten und Vasallen darum bemühen mögen. Genauso wenig wie es eine Hegemonie Washingtons und seiner Lakaien in anderen Teilen unseres Planeten geben kann. Sie haben zwei unüberwindbare Hindernisse, Russland und China, und deren unzerstörbare Zusammenarbeit Rücken an Rücken.

Ende der Übersetzung

In meinem neuen Buch „Inside Corona – Die Pandemie, das Netzwerk und die Hintermänner - Die wahren Ziele hinter Covid-19“ zeige ich anhand von umfangreichen zugespielten Datenanalysen, wie die Pandemie durch diverse Organisationen in mehreren Phasen vorbereitet wurde, wobei die aktive Vorbereitungsphase etwa 2016/2017 begann. Darüber hinaus zeigen die Daten auch, welche übergeordneten Ziele diese Organisatoren verfolgen und wie die Pandemie ihnen den Weg zur Erreichung dieser Ziele ebnet.

Das Buch ist aktuell erschienen und ausschließlich hier direkt über den J.K. Fischer Verlag bestellbar.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

mitteilen

E-Mail

teilen